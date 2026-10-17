Bóng bàn người khuyết tật Việt Nam kiên trì tranh tài tại Asian Para Games 5

Hoa Phượng (áo đỏ) vẫn còn một trận đấu cuối cùng tại vòng bảng, gặp Xiong Guiyan của Trung Quốc. Ảnh: Hoài Thu

Ở nội dung đơn nữ hạng thương tật 9, Nguyễn Thị Hoa Phượng bước vào lượt trận thứ hai bảng B gặp Yerzhankyzy Altynay (Kazakhstan), tay vợt sinh năm 2004 từng đứng thứ 5 thế giới vào tháng 5-2023. Altynay cũng sở hữu thành tích đáng chú ý với chức vô địch đôi nữ tại Đại hội Thể thao Người khuyết tật trẻ châu Á năm 2025 và Huy chương vàng đôi nam nữ tại giải quốc tế Kazakhstan Para Open năm 2024.

Trước đối thủ được đánh giá cao, Hoa Phượng thi đấu đầy quyết tâm, tạo nên thế trận giằng co và không dễ dàng để đối phương áp đảo. Sau khi hai tay vợt chia nhau hai séc đầu, đại diện Việt Nam tiếp tục nỗ lực bám đuổi, giành được một séc thắng với tỷ số 14-12. Tuy nhiên, Altynay duy trì tốt nhịp độ thi đấu và giành chiến thắng chung cuộc 3-1, với các tỷ số 11-8, 12-14, 11-9 và 11-6.

Dù chưa đạt kết quả như mong muốn, màn thể hiện của Hoa Phượng cho thấy tinh thần thi đấu quyết tâm trước đối thủ có thứ hạng và thành tích quốc tế nổi bật. Tay vợt Việt Nam vẫn còn một trận đấu cuối cùng tại vòng bảng, gặp Xiong Guiyan (Trung Quốc), qua đó tiếp tục tìm kiếm cơ hội thể hiện khả năng tại Đại hội.

Phạm Minh Tuấn gặp khó trước tay vợt của Kazakhstan, Makhulbekov Ali. Ảnh: Hoài Thu

Trong khi đó, ở nội dung đơn nam hạng thương tật 8, Phạm Minh Tuấn đối đầu Makhulbekov Ali (Kazakhstan), tay vợt từng tham dự Paralympic Paris 2024 và đạt nhiều thành tích tại các giải đấu quốc tế, trong đó có Đại hội Thể thao Người khuyết tật trẻ châu Á năm 2025.

Trước đối thủ giàu kinh nghiệm, Minh Tuấn gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai lối chơi và để thua với tỷ số 0-3, lần lượt 6-11, 7-11 và 2-11. Dù vậy, việc được tranh tài với những vận động viên có trình độ cao là cơ hội để tay vợt Việt Nam tích lũy kinh nghiệm, nhìn nhận những điểm cần cải thiện và nâng cao khả năng thi đấu ở đấu trường quốc tế.

Tại một sân chơi quy tụ nhiều vận động viên hàng đầu châu lục, mỗi trận đấu đều là thử thách về chuyên môn, bản lĩnh và khả năng thích ứng. Với các vận động viên bóng bàn người khuyết tật Việt Nam, nỗ lực trong từng pha bóng, từng séc đấu không chỉ thể hiện tinh thần thể thao mà còn là hành trình tích lũy kinh nghiệm, hướng tới những bước tiến mới trong tương lai.