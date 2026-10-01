Bóng bàn Công an nhân dân - T&T áp đảo ở Giải đội mạnh quốc gia 2026: Sức mạnh tập thể tạo nên những nhà vô địch

Chiến thắng ngoài mong đợi

Tay vợt Lê Đình Đức thi đấu xuất sắc, góp công lớn trong tấm HCV đồng đội nam cho Công an nhân dân -T&T. Ảnh: Anh Hùng

Khép lại giải đấu ngày 30-9, trong 7 nội dung thi đấu thì đội Công an nhân dân - T&T giành HCV ở 6 nội dung: Đồng đội nam, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ, đơn nam và đơn nữ.

Trước đó, tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X, các tay vợt Công an nhân dân (nòng cốt là đội Công an nhân dân - T&T) cũng giành HCV ở cả nội dung đơn nam lẫn đơn nữ. Đó là lần đầu tiên sau 40 năm, tại môn bóng bàn của Đại hội Thể thao toàn quốc mới có một đoàn chiến thắng ở cả hai nội dung danh giá nhất này.

Huấn luyện viên (HLV) Vũ Mạnh Cường của đội Công an nhân dân - T&T cho biết, kết quả tại Giải bóng bàn các đội mạnh quốc gia năm 2026 vượt ngoài mong đợi của ban huấn luyện. Điều ông hài lòng nhất là đội đã lấy lại HCV đồng đội nam. Tại Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ X, đội Công an nhân dân - T&T từng bị chính Hải Phòng loại ở bán kết. Khi gặp lại đối thủ này ở chung kết Giải bóng bàn các đội mạnh quốc gia năm 2026, chính HLV kỳ cựu này cũng không nghĩ đội có thể thắng.

Trận đấu căng thẳng đến phút cuối. Mở màn, Đinh Anh Hoàng để thua Đoàn Bá Tuấn Anh, cựu vô địch quốc gia, với tỷ số sát nút 2-3. Lê Đình Đức kéo lại thế trận khi thắng Duy Phong 3-1. Tạ Hồng Khánh thắng tiếp 3-1 trước Hoàng Nam, đưa Công an nhân dân - T&T vượt lên dẫn 2-1. Nhưng rồi Anh Hoàng để thua Duy Phong 2-3 ở trận thứ tư, tổng tỷ số trở về 2-2.

Toàn bộ áp lực dồn lên vai Lê Đình Đức trong trận quyết định, và đối thủ lại là Tuấn Anh, người từng đánh bại anh cả ở nội dung đơn cũng như đồng đội tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X. Lần này, Lê Đình Đức thi đấu điềm tĩnh, bản lĩnh, thắng 3-1 trước đàn anh giàu kinh nghiệm để mang về HCV cho cả đội. Trước đó ở bán kết, Công an nhân dân - T&T thắng Hà Nội 3-0, trong đó Lê Đình Đức thắng tay vợt nổi tiếng Nguyễn Anh Tú 3-0.

Chiến thắng 3-2 ấy trong trận chung kết đồng đội nam tóm gọn tinh thần của đội Công an nhân dân - T&T. Khi tay vợt trụ cột Anh Hoàng gặp khó đã có những kép phụ như Đình Đức và Hồng Khánh đứng ra gánh vác. Cuối cùng, chiến thắng thuộc về tất cả.

Ở các nội dung đôi, Đinh Anh Hoàng đáp lại bằng hai tấm HCV. Anh cùng Lê Đình Đức vô địch đôi nam sau trận chung kết nội bộ với đồng đội Tạ Hồng Khánh - Vũ Mạnh Huy. Anh Hoàng còn cùng Trần Mai Ngọc giành HCV đôi nam nữ sau khi vượt qua cặp Nguyễn Quang Trường - Lâm Thu Cúc (Quân đội) ở trận chung kết.

Trần Mai Ngọc - nữ hoàng của giải đấu

Tay vợt Trần Mai Ngọc tiếp tục tỏa sáng với 3 HCV tại Giải bóng bàn các đội mạnh quốc gia năm 2026. Ảnh: Anh Hùng

Trần Mai Ngọc của đội Công an nhân dân - T&T là tay vợt thành công nhất giải năm nay với 3 HCV. Ngoài tấm HCV nôi dung đôi nam nữ, chị còn cùng Hoàng Trà My vô địch đôi nữ sau khi thắng cặp Trần Diệu Linh - Lâm Thu Cúc (Quân đội).

Ở nội dung đơn nữ, Mai Ngọc thắng cựu vô địch quốc gia Nguyễn Thị Nga 4-1 tại bán kết. Trong trận chung kết gặp Chung Thị Mỹ Huyền (Tây Ninh), Mai Ngọc thua set đầu nhưng không hề nao núng. Chị bình tĩnh thắng liền bốn séc để thắng chung cuộc 4-1. Sự điềm tĩnh và bản lĩnh ấy là những phẩm chất được rèn giũa trong môi trường kỷ luật của đội Công an nhân dân - T&T.

Điểm nhấn lớn nhất của giải là nội dung đơn nam, nơi cả bốn tay vợt vào bán kết đều thuộc đội Công an nhân dân - T&T. Ở chung kết, tay vợt Vũ Mạnh Huy đã thắng đàn anh Lê Đình Đức 4-1 để giành danh hiệu vô địch quốc gia nội dung đơn đầu tiên trong sự nghiệp.

Chức vô địch của Vũ Mạnh Huy càng ý nghĩa khi anh là con trai HLV Vũ Mạnh Cường, người từng hai lần vô địch SEA Games. Từ người cha từng đứng trên đỉnh khu vực đến người con lần đầu chạm tay vào danh hiệu quốc gia, câu chuyện hai cha con là minh chứng cho sự tiếp nối truyền thống trong mái nhà Công an nhân dân - T&T.

Khi đối thủ lớn nhất là đồng đội

Tay vợt Vũ Mạnh Huy tiếp nối truyền thống của gia đình khi vô địch đơn nam ở giải đấu quốc gia. Ảnh: Anh Hùng

Hai trận chung kết nội bộ ở nội dung đôi nam và đơn nam là hình ảnh rõ nhất cho sự áp đảo và chiều sâu lực lượng của Công an nhân dân - T&T. Vũ Mạnh Huy và Lê Đình Đức vừa kề vai giành HCV đồng đội nam đã gặp nhau ở chung kết đơn. Cặp Anh Hoàng – Đình Đức gặp cặp Hồng Khánh – Mạnh Huy ở chung kết đôi nam. Dù ai thắng, niềm vui vẫn thuộc về cả tập thể.

Sáu tấm HCV tại giải này của Công an nhân dân - T&T không đến từ vài ngôi sao đơn lẻ mà từ một hệ thống vận hành bài bản. Hệ thống ấy gồm môi trường rèn luyện kỷ luật của lực lượng Công an nhân dân, sự đồng hành bền bỉ của Tập đoàn T&T và một ban huấn luyện giàu kinh nghiệm. Nhiều gương mặt cùng góp mặt trên bục nhận huy chương như Lê Đình Đức, Đinh Anh Hoàng, Vũ Mạnh Huy, Tạ Hồng Khánh, Trần Mai Ngọc, Hoàng Trà My, Nguyễn Thị Phương Linh, Trương Bảo Linh cho thấy sự đồng đều, sẵn sàng chung vai gánh vác trách nhiệm của một tập thể để hướng đến chiến thắng chung cuộc.

Thành công của đội Công an nhân dân - T&T ở giải năm nay cũng như trong hơn 2 mùa giải qua là kết quả của mô hình hợp tác bền bỉ giữa ngành Công an và Tập đoàn T&T. Ngành Công an mang đến nền tảng con người, môi trường rèn luyện kỷ luật và bản lĩnh của người chiến sĩ. Còn phía T&T đầu tư nguồn lực, điều kiện tập luyện, thi đấu chuyên nghiệp và chế độ đãi ngộ để các tay vợt yên tâm cống hiến.

Sự kết hợp ấy đã tạo nên một tập thể vừa có kỷ luật, vừa có chiều sâu. Đây cũng là minh chứng cho hiệu quả của mô hình xã hội hóa thể thao để nuôi dưỡng những nhà vô địch cần được nhân rộng trong làng bóng bàn Việt Nam.

Các tay vợt Hà Nội giành 4 HCĐ Tham dự giải với các tay vợt vừa dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 và dự giải đấu WTT trong hệ thống thi đấu bóng bàn chuyên nghiệp thế giới tại Thái Lan gần đây, các tay vợt Hà Nội giành 4 HCĐ. Các tấm HCĐ của đoàn Hà Nội ở các nội dung đồng đội nam, đồng đội nữ, đôi nam (Đỗ Tuấn Kiệt – Nguyễn Thái Bảo), đơn nữ (Nguyễn Thị Nga). Dù vậy, đây đang là giai đoạn chuyển giao lực lượng nên thành tích như trên cũng là phù hợp với thực tế của bóng bàn Hà Nội. Trong khi đó, thứ hai toàn đoàn là Quân đội; đồng hạng ba toàn đoàn là Hải Phòng, Tây Ninh.