Bông Bạch Tuyết (BBT): Lợi nhuận 9 tháng tăng 61,7%, tất toán toàn bộ nợ vay tài chính

Biên lợi nhuận gộp mở rộng, lợi nhuận sau thuế tăng trưởng hai chữ số

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III năm 2026 của Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết (mã chứng khoán BBT), doanh thu thuần trong kỳ đạt 86,3 tỷ đồng, ghi nhận mức tăng 10,4% so với cùng kỳ năm trước. Điểm nhấn trong hoạt động kinh doanh cốt lõi là sự sụt giảm của giá vốn hàng bán, lùi 5,4% về mức 42,8 tỷ đồng. Yếu tố này giúp lợi nhuận gộp đạt 43,4 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 32,3%. Biên lợi nhuận gộp trong quý III được cải thiện mạnh mẽ lên mức 50,3%, cao hơn đáng kể so với mức 42% của cùng kỳ năm 2025.

Về các hoạt động tài chính và chi phí vận hành, doanh thu hoạt động tài chính đạt 4,1 tỷ đồng, tăng 9,3%; chi phí tài chính giảm 43,7% xuống còn 1,8 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp đều ghi nhận mức tăng, lần lượt đạt 23,8 tỷ đồng (tăng 23,8%) và 10 tỷ đồng (tăng 38%). Tổng hợp các biến động, lợi nhuận sau thuế quý III của Bông Bạch Tuyết đạt 9,5 tỷ đồng, tăng 58,1% so với quý III năm trước.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần của công ty đạt 232,8 tỷ đồng, tăng 13,2% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế lũy kế đạt 25,6 tỷ đồng, ghi nhận mức tăng trưởng 61,7% so với 9 tháng đầu năm 2025, phản ánh hiệu quả tích cực trong công tác kiểm soát chi phí giá vốn.

Dư nợ vay tài chính giảm về 0, cổ đông lớn tiếp tục gom cổ phiếu

Về quy mô bảng cân đối kế toán, tổng tài sản của Bông Bạch Tuyết tại ngày 30/9/2026 đạt 363,4 tỷ đồng, giảm nhẹ 4,7% so với số liệu đầu năm. Cơ cấu tài sản ghi nhận sự sụt giảm của tiền và các khoản tương đương tiền với mức giảm 43,8%, lùi về 26,5 tỷ đồng. Dòng vốn chuyển dịch sang các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn với giá trị đạt 71,8 tỷ đồng, tăng 84,3%. Cùng với đó, các khoản phải thu ngắn hạn đạt 78 tỷ đồng, tăng 36%. Hàng tồn kho phình to 87,3% lên mức 54,8 tỷ đồng. Khối lượng tồn kho này tập trung ở nguyên vật liệu dùng cho sản xuất như bông, gạc các loại với giá trị 26 tỷ đồng và thành phẩm bao gồm băng gạc y tế, bông y tế, khẩu trang với giá trị 22,8 tỷ đồng.

Ở cấu trúc nguồn vốn, tổng nợ phải trả của doanh nghiệp ghi nhận mức 83,1 tỷ đồng, giảm 28,8% so với thời điểm đầu năm và toàn bộ là nợ ngắn hạn. Chỉ tiêu tài chính tích cực nhất là công ty không còn ghi nhận khoản vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn, tất toán hoàn toàn mức dư nợ 66,2 tỷ đồng hồi đầu năm. Mặt khác, khoản phải trả người bán ngắn hạn tăng lên 44,1 tỷ đồng so với mức 13,1 tỷ đồng đầu năm, cho thấy doanh nghiệp đang tận dụng tốt nguồn vốn lưu động từ các đối tác thương mại.

Trên thị trường chứng khoán, cơ cấu sở hữu của doanh nghiệp chuẩn bị có sự thay đổi khi Công ty Cổ phần Đầu tư SGI Holdings đăng ký mua thêm 980.000 cổ phiếu BBT. Giao dịch được thực hiện từ ngày 03/11 thông qua phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. SGI Holdings hiện là cổ đông lớn nhất, nắm giữ gần 15,9 triệu cổ phiếu, tương đương 81,08% tỷ lệ sở hữu. Với thị giá đóng cửa ngày 03/11 là 18.500 đồng mỗi cổ phiếu, ước tính tổ chức này sẽ giải ngân khoảng 18,13 tỷ đồng để hoàn tất giao dịch.