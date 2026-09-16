Bốn Văn phòng Trung ương ký Quy chế phối hợp công tác

Lễ Ký Quy chế phối hợp công tác giữa bốn Văn phòng Trung ương - Ảnh: chinhphu.vn/Toàn Thắng

Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Hải Ninh; Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong và Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh đã cùng ký Quy chế phối hợp công tác giữa bốn văn phòng Trung ương.

Cùng tham dự và chứng kiến Lễ ký Quy chế phối hợp công tác có lãnh đạo bốn Văn phòng Trung ương cùng đại diện các cục vụ, đơn vị trực thuộc của bốn Văn phòng Trung ương.

Phát biểu khai mạc Lễ Ký kết, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh nhấn mạnh, bốn văn phòng Trung ương là các cơ quan trực tiếp tham mưu, giúp việc phục vụ cho các cơ quan lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và các đồng chí lãnh đạo cấp cao.

Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh phát biểu tại Lễ ký Quy chế phối hợp công tác giữa bốn văn phòng Trung ương - Ảnh: chinhphu.vn/Toàn Thắng

Mỗi văn phòng có chức năng, có nhiệm vụ riêng nhưng công việc luôn có một mối quan chặt chẽ, thường xuyên. Vì vậy, việc phối hợp tốt không chỉ nâng cao chất lượng tham mưu phục vụ của từng văn phòng mà còn góp phần đảm bảo sự đồng bộ, sự thông suốt trong hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành chung của cả hệ thống.

Qua hơn 8 năm triển khai thực hiện Quy chế 01 được ký kết vào ngày 23 tháng 1 năm 2018, công tác phối hợp giữa bốn văn phòng Trung ương đã đi vào nề nếp, hiệu quả.

Chỉ riêng trong giai đoạn 2021-2025, bốn văn phòng Trung ương đã phối hợp tham mưu phục vụ cho 27 Hội nghị Trung ương, 208 phiên họp Bộ Chính trị, 114 phiên họp Ban Bí thư, 19 kỳ họp Quốc hội, 95 phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội cùng rất nhiều các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.

"Kết quả đó khẳng định hiệu quả của cơ chế phối hợp, đồng thời thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, sự gắn bó của bốn văn phòng trong thực hiện nhiệm vụ chung", Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh khẳng định.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, theo Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội yêu cầu đối với công tác tham mưu, phục vụ ngày càng cao, nhiều nhiệm vụ lớn, quan trọng có tính chất liên ngành, liên cơ quan cần được tiếp tục xử lý nhanh hơn, đồng bộ hơn.

Yêu cầu về kỷ luật, kỷ cương, chất lượng, tiến độ và đặc biệt là trong công tác chuyển đổi số cũng đòi hỏi ngày càng cao hơn. Do đó, bốn văn phòng Trung ương cần phải chủ động hơn nữa trong phối hợp, chặt chẽ hơn nữa từ sớm, từ xa để công việc không bị chậm trễ.

Lãnh đạo bốn văn phòng Trung ương tại Lễ ký Quy chế phối hợp công tác - Ảnh: chinhphu.vn/Toàn Thắng

Trên tinh thần định hướng đó bốn Văn phòng Trung ương đã rà soát kỹ lưỡng, toàn diện quy chế phối hợp hiện nay; kế thừa những nội dung đã được thực tiễn kiểm nghiệm, đồng thời sửa đổi, bổ sung những nội dung, những vấn đề mới cần thiết đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian sắp tới.

Văn phòng Quốc hội được giao chủ trì xây dựng dự thảo đã nghiêm túc nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến trách nhiệm, xác đáng của ba văn phòng và đã thể hiện trong quy chế được soạn thảo, hoàn thiện. Tinh thần xuyên suốt của quy chế mới này là tính chủ động, tính trách nhiệm, tính hiệu quả.

Đồng thời cố gắng làm rõ đầu mối, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn cũng như có các biện pháp tăng cường phối hợp từ sớm, từ xa; đẩy mạnh hơn nữa việc kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu và xử lý công việc trên môi trường số, trên nền tảng số hiện nay.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội bày tỏ tin tưởng quy chế mới này sẽ tạo ra sự chuyển biến rõ nét, tích cực và đột phá trong công tác phối hợp để góp phần nâng cao chất lượng tham mưu phục vụ các cơ quan lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và các đồng chí lãnh đạo cấp cao.

Đồng chí Nguyễn Hải Ninh, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: quochoi.vn

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Hải Ninh, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng cảm ơn sự nỗ lực, chủ động của Văn phòng Quốc hội với vai trò cơ quan chủ trì soạn thảo, đã lắng nghe ý kiến để hoàn thiện dự thảo Quy chế phối hợp chu đáo, công phu và đúng tiến độ; cảm ơn toàn thể cán bộ, công chức bốn Văn phòng đã nỗ lực, phối hợp chặt chẽ và hiệu quả trong suốt 8 năm thực hiện Quy chế phối hợp năm 2018.

Đồng chí Nguyễn Hải Ninh nhấn mạnh tinh thần cốt lõi khi triển khai Quy chế mới là "chủ động và hợp tác", đồng thời chỉ rõ: Đại hội XIV của Đảng đề ra nhiều chủ trương, mục tiêu lớn đầy thách thức trong bối cảnh thế giới biến động nhanh chóng, khó đoán định và đối mặt với nhiều cuộc khủng hoảng. Tình hình đó tác động trực tiếp đến công tác tham mưu, phục vụ, đòi hỏi từng cơ quan không thể hoạt động riêng lẻ, mà phải tăng cường phối hợp chặt chẽ.

Đồng chí Nguyễn Hải Ninh mong muốn sau lễ ký kết, cán bộ bốn Văn phòng sẽ nâng cao hơn nữa trách nhiệm, phối hợp nắm tình hình thật đúng, thật sát để tham mưu, phục vụ hiệu quả sự chỉ đạo, điều hành của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt.

Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong phát biểu tại Lễ ký Quy chế phối hợp công tác Ảnh: chinhphu.vn/Toàn Thắng

Phát biểu tại Lễ ký kết, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong nhấn mạnh môi trường làm việc rất đặc biệt của văn phòng bởi vì được tiếp cận, tiếp thu, gần gũi các đồng chí lãnh đạo cao nhất.

Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cũng hết sức chia sẻ với công tác văn phòng trước khối lượng công việc rất lớn và yêu cầu công việc đòi hỏi ngày càng cao, công tác phối hợp ngày càng phải chủ động, nhịp nhàng và hiệu quả hơn.

Để đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay, theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn Phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong, công tác văn phòng cần thực hiện hiệu quả 5 chữ "hơn": Chủ động hơn, chu đáo hơn, chi tiết hơn, chuyên nghiệp hơn và chất lượng, hiệu quả hơn.

Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ gửi lời cảm ơn đến toàn thể cán bộ nhân viên, các đồng chí lãnh đạo cấp Cục, Vụ của bốn Văn phòng Trung ương đã luôn luôn cố gắng, nỗ lực với tinh thần trách nhiệm cao nhất, đồng hành cùng lãnh đạo với lãnh đạo bốn Văn phòng Trung ương hoàn thành tốt công tác tham mưu, giúp việc cho các đồng chí lãnh đạo cao cấp của Đảng và Nhà nước.

Đồng thời tin tưởng, với sự đoàn kết, thống nhất, phối hợp chủ động, hiệu quả, nhịp nhàng, bốn Văn phòng Trung ương sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Lê Khánh Hải, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: quochoi.vn

Đồng chí Lê Khánh Hải, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước đánh giá cao sự phối hợp tích cực, trách nhiệm của các cơ quan tham mưu thuộc bốn Văn phòng Trung ương trong quá trình hoàn thiện Quy chế phối hợp mới;

Đồng thời đồng chí nhất trí với các nội dung trọng tâm trong Quy chế mới, như: Quy định cụ thể cơ chế phối hợp "từ sớm, từ xa" trong xây dựng chương trình công tác, chuẩn bị đề án, tài liệu phục vụ lãnh đạo nhằm tránh trùng chéo; Đẩy mạnh chuyển đổi số, kết nối, chia sẻ dữ liệu và chuẩn hóa thông tin giữa các Văn phòng; Cụ thể hóa công tác phối hợp thông tin, truyền thông chính sách, bảo đảm nguồn thông tin chính thống, chính xác và kịp thời; Tăng cường phối hợp đào tạo, bồi dưỡng, chia sẻ kinh nghiệm nghiệp vụ nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.