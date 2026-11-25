Triển lãm Quốc tế Sản phẩm Ngũ kim và Dụng cụ cầm tay Việt Nam lần thứ 11 (VHHE HCMC 2026) diễn ra từ ngày 3 - 5/12 tại TP HCM. Ảnh: Vinexad.

Sự kiện do Công ty Vinexad tổ chức, là triển lãm quốc tế chuyên ngành ngũ kim và dụng cụ cầm tay duy nhất tại Việt Nam đạt chứng nhận UFI, với 468 gian hàng dự kiến.

Các nhóm ngành hàng trưng bày tại triển lãm lần này gồm dụng cụ; ngũ kim, phụ kiện xây dựng; thiết bị gia cố và bảo hộ lao động, giới thiệu hàng nghìn sản phẩm phục vụ sản xuất công nghiệp, xây dựng, cơ khí, gia công chế tạo, sửa chữa và an toàn lao động.

Bên cạnh doanh nghiệp Việt Nam, triển lãm còn có sự tham gia của doanh nghiệp, thương hiệu đến từ các thị trường có nền sản xuất công nghiệp phát triển như: Ấn Độ, Cộng Hòa Belarus, Đài Loan (Trung Quốc), Đức, Hàn Quốc, Hong Kong (Trung Quốc), Malaysia, Nhật Bản, Trung Quốc.

Trọng tâm của kỳ triển lãm năm nay là chất lượng kết nối giao thương (B2B). Trong khuôn khổ triển lãm, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức sự kiện kết nối doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ với chủ đề "Nâng chuẩn nhà cung ứng - Mở rộng cơ hội đơn hàng", dự kiến thu hút nhà nhập khẩu, nhà phân phối, đại lý, hệ thống bán lẻ và các đoàn nhà mua quốc tế.

Trọng tâm của kỳ triển lãm năm nay là chất lượng kết nối giao thương (B2B). Ảnh: Vinexad.

Cùng với đó là tọa đàm "Thang máy kết nối công trình và không gian sống", gắn với các nhóm sản phẩm cơ khí chính xác, linh kiện kim loại, hệ thống điện - điện tử và vật liệu kỹ thuật phục vụ sản xuất, lắp ráp và nội địa hóa thiết bị thang máy; chương trình tham quan Khu công nghiệp KIZUNA dành cho doanh nghiệp trưng bày; cùng hoạt động trải nghiệm DIY Workshop do Xưởng gỗ Saigon 69 tổ chức.

Điểm đặc biệt của triển lãm lần này là việc diễn ra đồng thời với Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt Nam lần thứ 24 tại TP HCM (Vietnam Expo HCMC 2026), Triển lãm Quốc tế Thang máy Việt Nam 2026 và Triển lãm Trang trí Nhà và Cảnh quan 2026, tạo thêm cơ hội tiếp cận khách hàng giữa các ngành có nhu cầu mua hàng giao thoa như xây dựng, thang máy, nội thất và cảnh quan.

Tại kỳ triển lãm trước, sự kiện thu hút gần 16.770 lượt khách thương mại đến từ hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ trong 3 ngày. Kỳ triển lãm năm nay dự kiến đón trên 20.000 lượt khách tham quan.