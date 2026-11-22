Mourinho luôn hành xử rất đặc biệt.

Đằng sau phản ứng tưởng chừng lạnh lùng ấy là cách ứng xử đầy bản lĩnh của một người từng có quan hệ nhiều thăng trầm với siêu sao đồng hương. Mourinho không chỉ thể hiện sự quân tử mà còn cho thấy khả năng kiểm soát tâm lý và truyền thông đáng nể.

Không lợi dụng thời điểm nhạy cảm để phán xét người cũ chính là quân tử

Trong buổi họp báo trước trận Real Madrid tiếp đón Celta Vigo ngày 22/11, Mourinho được hỏi về việc Cristiano Ronaldo chia tay đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha. Đây là chủ đề nóng sau những tranh cãi liên quan đến vị trí của siêu sao 41 tuổi, cũng như phản ứng của gia đình anh trước cách đội tuyển đối xử với chân sút từng ghi dấu ấn lịch sử.

Mourinho lập tức lắc đầu, liên tục nói "Không, không, không, không" trước khi đưa ra câu trả lời ngắn gọn: "Là một người Bồ Đào Nha, điều duy nhất tôi muốn nói là hy vọng đội tuyển tiếp tục giành chiến thắng. Ngoài chuyện đó ra, tôi không bình luận thêm. Cảm ơn".

Sau đó, ông đứng dậy rời khỏi phòng họp báo, khép lại cuộc trao đổi. Phản ứng này đáng chú ý bởi Mourinho không phải người xa lạ với Ronaldo. Hai người từng làm việc cùng nhau tại Real Madrid trong giai đoạn 2010-2013. Đó là quãng thời gian cả hai cùng góp phần đưa đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha trở lại vị thế cạnh tranh mạnh mẽ với Barcelona, trong đó Ronaldo liên tục phá vỡ những kỷ lục ghi bàn.

Tuy nhiên, mối quan hệ giữa họ không phải lúc nào cũng êm đẹp. Cả hai đều có cá tính mạnh, cái tôi lớn và từng xuất hiện những bất đồng về chuyên môn. Mourinho từng thừa nhận Ronaldo không dễ tiếp nhận những lời góp ý chiến thuật từ ông. Bản thân siêu sao người Bồ Đào Nha cũng từng có những phản ứng không hài lòng với người thầy của mình.

Thế nhưng, những va chạm trong quá khứ không khiến Mourinho tận dụng thời điểm Ronaldo đối diện tranh cãi để đưa ra lời phán xét. Ông cũng không chọn cách công khai bênh vực học trò cũ nhằm lấy lòng LĐBĐ Bồ Đào Nha.

Đây là điểm đáng gọi là quân tử. Mourinho phân biệt được quan hệ cá nhân với trách nhiệm hiện tại. Ông có thể mong đội tuyển quê hương chiến thắng mà không cần bình luận về một cá nhân, dù người đó từng là học trò đặc biệt của mình.

Mourinho từng làm việc chung với Ronaldo.

Bậc thầy về tâm lý học

Nhìn từ góc độ tâm lý học, hành động của Mourinho có thể được lý giải bằng khả năng thiết lập ranh giới và kiểm soát phản ứng trước áp lực bên ngoài.

Trong tâm lý học giao tiếp, một người không nhất thiết phải trả lời mọi câu hỏi được đặt ra, đặc biệt khi câu hỏi có nguy cơ kéo họ vào một cuộc xung đột mà họ không có trách nhiệm giải quyết. Việc xác định rõ đâu là vấn đề thuộc phạm vi trách nhiệm của mình là một biểu hiện của khả năng tự điều chỉnh cảm xúc.

Mourinho đang dẫn dắt Real Madrid. Nhiệm vụ của ông là chuẩn bị cho trận đấu với Celta Vigo, không phải phân xử mối quan hệ giữa Ronaldo và đội tuyển Bồ Đào Nha. Nếu đi sâu vào câu chuyện, bất kỳ phát biểu nào cũng có thể bị tách khỏi ngữ cảnh, trở thành tiêu đề gây tranh cãi hoặc bị diễn giải thành thông điệp ủng hộ một phe.

Nhà tâm lý học Daniel Goleman, khi bàn về trí tuệ cảm xúc, nhấn mạnh vai trò của khả năng tự nhận thức và tự kiểm soát. Một người có năng lực này không nhất thiết phản ứng ngay trước mọi kích thích, mà biết cân nhắc hệ quả trước khi hành động. Cách Mourinho từ chối trả lời có thể được nhìn nhận qua lăng kính đó.

Một khía cạnh khác là tâm lý học về ranh giới cá nhân. Khi liên tục bị chất vấn về một chủ đề nhạy cảm, việc nhắc lại giới hạn bằng một câu trả lời ngắn gọn rồi chấm dứt cuộc trao đổi giúp cá nhân không bị cuốn vào vòng xoáy cảm xúc do người khác tạo ra.

Mourinho còn thể hiện sự nhạy bén về truyền thông. Ông hiểu rằng im lặng đôi khi có giá trị hơn một phát biểu dài. Nếu công khai bênh Ronaldo, ông có thể bị xem là chống lại ban huấn luyện đội tuyển. Nếu chỉ trích Ronaldo, ông có nguy cơ làm tổn thương người từng gắn bó với mình. Khi đó, các cầu thủ hay CĐV Real Madrid sẽ nhìn ông với ánh mắt khác. Còn nếu đưa ra một nhận xét trung lập nhưng dài dòng, truyền thông vẫn có thể tìm thấy những chi tiết để khai thác.

Bằng cách chỉ nói mong Bồ Đào Nha tiếp tục chiến thắng, Mourinho giữ được lập trường của một người đồng hương mà không phải đứng về bất kỳ cá nhân nào. Ông cũng tránh biến tên tuổi mình thành một phần của cuộc tranh cãi.

Trong bóng đá, Mourinho nổi tiếng với biệt danh "Người đặc biệt" nhờ khả năng tạo ra những cuộc đấu trí và không ngại đối đầu. Nhưng lần này, ông cho thấy một dạng bản lĩnh khác: không phải cuộc chiến nào cũng cần tham gia, không phải người cũ nào cũng cần được bênh vực bằng lời nói.

Đôi khi, sự tôn trọng dành cho một người được thể hiện bằng việc không nói những điều có thể khiến họ tổn thương. Và sự thông minh của một nhà cầm quân đôi khi nằm ở chỗ biết rời khỏi cuộc tranh luận trước khi nó biến thành một cái bẫy truyền thông.