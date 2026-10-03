Bốn thập kỷ giữ gìn bản sắc, nâng chất lượng giáo dục học sinh dân tộc

Bà Ly Kiều Vân, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng nhà trường nhân dịp kỷ niệm 40 năm.

Sáng 3/10, Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THPT Nam Quảng Trị tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập (7/10/1986 – 7/10/2026), đánh dấu chặng đường xây dựng, trưởng thành và thực hiện sứ mệnh giáo dục con em đồng bào dân tộc thiểu số.

Lãnh đạo tỉnh, Sở GD&ĐT và các sở, ngành tham dự lễ.

Tham dự lễ có bà Ly Kiều Vân, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; ông Nguyễn Trần Huy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; bà Lê Thị Hương, Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Trị; lãnh đạo các Sở, ngành; cùng các đại biểu, các thế hệ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường.

Nhà trường đón nhận hoa chúc mừng từ các cơ quan, đơn vị.

Dạy học trò bằng tình yêu thương, trách nhiệm

Đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm, ông Nguyễn Thế Long, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THPT Nam Quảng Trị, nhắc lại dấu mốc ngày 7/10/1986, khi UBND tỉnh Bình Trị Thiên ban hành Quyết định thành lập Trường Thanh niên Dân tộc Bình Trị Thiên, tiền thân của nhà trường ngày nay.

Những ngày đầu thành lập, trường chỉ có 15 cán bộ, giáo viên, nhân viên và 140 học sinh với 6 lớp. Cơ sở vật chất thiếu thốn, việc dạy và học phải tổ chức chung với Trường Trung học Sư phạm 12+2 Bình Trị Thiên tại thị xã Đông Hà.

Ông Nguyễn Thế Long, Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc Nội trú THPT Nam Quảng Trị ôn lại chặng đường phát triển của nhà trường.

Trong điều kiện còn nhiều khó khăn, các thế hệ nhà giáo đã đặt những viên gạch đầu tiên cho một môi trường giáo dục dành riêng cho con em đồng bào dân tộc thiểu số.

Trải qua nhiều lần đổi tên, chuyển địa điểm và thay đổi mô hình đào tạo, nhà trường từng bước phát triển, trở thành Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh Quảng Trị, nay là Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THPT Nam Quảng Trị.

Qua mỗi giai đoạn, sứ mệnh, nhiệm vụ giáo dục, nuôi dưỡng và tạo cơ hội vươn lên cho học sinh dân tộc thiểu số luôn được duy trì, vun đắp.

Với đặc thù nội trú, công tác giáo dục không chỉ giới hạn trong những giờ học trên lớp. Thầy cô luôn đồng hành cùng học sinh trong sinh hoạt, rèn luyện, chăm lo đời sống và chia sẻ những khó khăn trong quá trình trưởng thành.

Với nhiều học sinh đến từ các bản làng còn khó khăn, mái trường trở thành nơi các em được tiếp cận tri thức, rèn luyện tính tự lập, hình thành sự tự tin và từng bước định hướng tương lai.

Giá trị nhân văn của giáo dục nội trú vì thế không chỉ nằm ở việc truyền đạt kiến thức, mà còn ở sự quan tâm đến từng học sinh, tôn trọng những khác biệt về hoàn cảnh, phong tục, tập quán và tạo điều kiện để mỗi em phát huy khả năng của mình.

Tinh thần "coi trường như nhà, coi học sinh như con" được nhà trường xác định là một trong những nền tảng quan trọng để xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện và giàu tình yêu thương.

Mái trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THPT Nam Quảng Trị trở thành nơi nuôi dưỡng ước mơ cho học sinh dân tộc. Ảnh: Báo Quảng Trị

Nhìn lại chặng đường 40 năm, ông Nguyễn Thế Long cho rằng, thành quả đáng trân trọng không chỉ là những giải thưởng hay danh hiệu thi đua, mà còn là sự trưởng thành của các thế hệ học sinh. Mỗi em có hoàn cảnh, xuất phát điểm khác nhau, nhưng đều cần được tôn trọng, lắng nghe và trao cơ hội để phát triển năng lực, xây dựng niềm tin vào bản thân.

Bồi đắp năng lực, gìn giữ bản sắc, mở lối tương lai

Sau 40 năm xây dựng và phát triển, nhà trường hiện có 52 cán bộ, giáo viên, nhân viên, trong đó 11 người có trình độ thạc sĩ. Đội ngũ nhà giáo từng bước được chuẩn hóa, nâng cao năng lực chuyên môn, đổi mới phương pháp giảng dạy để đáp ứng yêu cầu giáo dục toàn diện đối với học sinh dân tộc nội trú.

Những nỗ lực đó được thể hiện qua kết quả học tập và rèn luyện của nhiều thế hệ học sinh. Trong các kỳ thi học sinh giỏi văn hóa cấp tỉnh, học sinh nhà trường đã đạt 7 giải Nhất, 29 giải Nhì, 42 giải Ba và 49 giải Khuyến khích; đồng thời giành 19 giải tại Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh cùng nhiều thành tích trong các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao. Nhiều năm qua, tỷ lệ tốt nghiệp THPT của trường được duy trì ở mức 100%.

Năm 2025, trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia và kiểm định chất lượng giáo dục mức độ 1.

Đằng sau những thành tích ấy là quá trình nỗ lực của học sinh và sự kiên trì của đội ngũ nhà giáo. Mỗi kết quả học tập không chỉ phản ánh chất lượng dạy và học, mà còn cho thấy những bước tiến của học sinh trong việc vượt qua khó khăn, phát huy năng lực và xây dựng niềm tin vào bản thân.

Ý nghĩa của giáo dục nội trú còn được thể hiện qua hành trình trưởng thành của học sinh sau khi rời trường. Nhiều thế hệ đã tiếp tục học tập tại các trường đại học, cao đẳng, trở thành giáo viên, bác sĩ, kỹ sư, cán bộ và người lao động, đóng góp cho gia đình, quê hương và xã hội.

Những hành trình ấy cho thấy giáo dục có thể mở rộng cơ hội phát triển, giúp học sinh từng bước vượt qua những giới hạn về điều kiện sống và tiếp cận nhiều lựa chọn nghề nghiệp hơn.

TS Lê Thị Hương, Giám đốc Sở GD&ĐT ghi nhận những thành tích nổi bật của nhà trường trong dạy và học.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Lê Thị Hương, Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Trị, khẳng định Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THPT Nam Quảng Trị giữ vị trí đặc biệt quan trọng trong hệ thống giáo dục của tỉnh.

Bước vào giai đoạn mới, nhà trường xác định tiếp tục đổi mới quản trị, nâng cao chất lượng giáo dục thực chất, đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ phù hợp; chú trọng phát triển năng lực tự học, tư duy sáng tạo, kỹ năng sống, hướng nghiệp và sức khỏe tinh thần cho học sinh.

Cùng với đó, việc gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng môi trường nội trú an toàn, kỷ cương, nhân văn tiếp tục được đặt trong định hướng phát triển lâu dài.

Nhà trường hướng tới mục tiêu đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, đồng thời tạo điều kiện để học sinh dân tộc thiểu số tiếp cận tri thức mới, phát huy năng lực và chủ động thích ứng với những thay đổi của xã hội.

Trong hành trình ấy, giáo dục hiện đại song hành với việc gìn giữ cội nguồn, giúp học sinh tự tin hội nhập mà không đánh mất bản sắc văn hóa của dân tộc mình.

Bà Ly Kiều Vân, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy trao Bằng khen của Thủ tướng tặng nhà trường.

TS. Lê Thị Hương, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT tặng Trường PTDTNT THPT Nam Quảng Trị.

Ông Nguyễn Trần Huy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trao Bằng khen và danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc của UBND tỉnh tặng nhà trường.

Bốn mươi năm xây dựng và trưởng thành là hành trình nối tiếp của nhiều thế hệ thầy cô, học trò. Giá trị bền vững của Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THPT Nam Quảng Trị không chỉ được ghi nhận qua những phần thưởng hay thành tích, mà còn ở tri thức được trao truyền, nhân cách được bồi đắp và những cơ hội phát triển được mở ra cho học sinh.

Trao tặng học bổng cho học sinh nhân dịp kỷ niệm 40 năm thành lập trường.

Từ mái trường này, các em mang theo hành trang bước vào cuộc sống, nuôi dưỡng khát vọng vươn lên và trách nhiệm đóng góp cho quê hương.

Ghi nhận những đóng góp trong sự nghiệp giáo dục, nhà trường được Đảng, Nhà nước và các cấp, ngành trao tặng nhiều phần thưởng, danh hiệu thi đua, trong đó có Cờ thi đua của Chính phủ. Nhân dịp này, nhà trường vinh dự đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Bằng khen của Bộ GD&ĐT và Danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc, Bằng khen của UBND tỉnh.