Bốn thành viên Blackpink nhận Huân chương Văn hóa Hàn Quốc

Lễ trao giải lần thứ 17 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc phối hợp với Cơ quan Nội dung Sáng tạo Hàn Quốc tổ chức, dự kiến diễn ra ngày 29/10 tại Nhà hát Quốc gia ở Seoul. Năm nay, 36 cá nhân và tập thể được trao huân chương hoặc bằng khen nhằm tôn vinh những đóng góp nổi bật cho lĩnh vực văn hóa đại chúng.

Danh sách vinh danh được lựa chọn sau quá trình xét duyệt đề cử từ tháng 4, dựa trên thời gian hoạt động, thành tích trong nước và quốc tế, cùng những đóng góp cho ngành và xã hội. Trong đó, 10 cá nhân, tập thể nhận Huân chương Văn hóa; 7 trường hợp nhận Bằng khen của Tổng thống; 8 trường hợp nhận Bằng khen của Thủ tướng và 11 trường hợp nhận Bằng khen của Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Bốn thành viên Blackpink được vinh danh tại giải thưởng Văn hóa Hàn Quốc. Ảnh: Lotte

Việc cả 4 thành viên Blackpink cùng được trao huân chương diễn ra trong năm nhóm kỷ niệm 10 năm ra mắt. Kể từ năm 2016, nhóm đã tạo dựng sức ảnh hưởng trên thị trường âm nhạc quốc tế, góp phần đưa K-pop đến gần hơn với khán giả toàn cầu.

Bên cạnh Blackpink, nghệ sĩ giải trí Yoo Jae Suk được trao Huân chương Văn hóa hạng Bảo Quan, ghi nhận hơn 30 năm hoạt động trong ngành giải trí. Cùng nhận danh hiệu này có ca sĩ Han Young Ae, người kỷ niệm 50 năm ra mắt, nhà sản xuất sân khấu Park Myung Sung, diễn viên lồng tiếng Park Young Nam và nghệ sĩ jazz Shin Kwan Woong.

Cố ca sĩ Shin Hae Chul được truy tặng Huân chương Văn hóa hạng Ngân Quan. Ra mắt năm 1988, ông được biết đến với phong cách âm nhạc thử nghiệm cùng ban nhạc N.EX.T, góp phần thúc đẩy sự phát triển của nhạc rock Hàn Quốc. Ông qua đời năm 2014.

Ở các hạng mục bằng khen, nhóm Super Junior, ban nhạc Boohwal, các diễn viên Yoo Hae Jin, Ryu Seung Ryong, So Ji Sub cùng đạo diễn Jang Hang Jun nằm trong danh sách nhận Bằng khen của Tổng thống.

Bằng khen của Thủ tướng được trao cho bộ đôi AKMU, các diễn viên Kim Go Eun, Oh Jung Se, nghệ sĩ Lee Ja Ram và EJAE, ca sĩ kiêm nhạc sĩ tham gia nhạc phim hoạt hình “K-Pop Demon Hunters”.

Trong khi đó, Nmixx, Enhypen, ca sĩ Jang Min Ho, biên đạo múa Lee Jeong cùng các diễn viên Lim Ji Yeon, Park Ji Hoon và một số nghệ sĩ khác nhận Bằng khen của Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Thông qua giải thưởng thường niên, Hàn Quốc tiếp tục ghi nhận những đóng góp lâu dài của nghệ sĩ, đồng thời khuyến khích hoạt động sáng tạo và thúc đẩy sự phát triển của văn hóa đại chúng.