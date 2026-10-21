Bốn tháng sau động đất, người Venezuela vẫn chưa thôi tìm người thân

Một tòa nhà bị đổ sập sau động đất tại khu vực La Playa, bang La Guaira, Venezuela. (Ảnh: Phi Hùng/TTXVN)

Công tác tìm nạn nhân bị mắc kẹt trong một ngôi nhà bị đổ sập tại khu vực La Playa, bang La Guaira, Venezuela. (Ảnh: Phi Hùng/TTXVN)

Một người đàn ông Venezuela mặc áo in hình Chủ tịch Hồ Chí Minh ngóng chờ tin tức của người thân sau trận động đất tại khu vực La Playa, bang La Guaira, Venezuela. (Ảnh: Phi Hùng/TTXVN)

Người thân chờ đợi tin tức của người thân bị mất tích bên bờ biển khu vực La Playa, bang La Guaira, Venezuela. (Ảnh: Phi Hùng/TTXVN)

Một người dân xác định giấy tờ tùy thân của người thân tử vong trong trận động đất tại khu vực La Playa, bang La Guaira, Venezuela. (Ảnh: Phi Hùng/TTXVN)

Một người dân xác định danh tính thi thể người thân tại khu vực La Playa, bang La Guaira, Venezuela. (Ảnh: Phi Hùng/TTXVN)

Một ngôi nhà bị hư hại nặng sau động đất tại khu vực La Playa, bang La Guaira, Venezuela. (Ảnh: Phi Hùng/TTXVN)

Một món đồ chơi bị văng ra khỏi tòa nhà bị đổ sập sau động đất tại khu vực La Playa, bang La Guaira, Venezuela. (Ảnh: Phi Hùng/TTXVN)