Bốn tàu chở dầu bốc cháy ở eo biển Hormuz, Iran nói bắn hạ UAV và tàu không người lái Mỹ

Căng thẳng leo thang ở eo biển Hormuz vào thứ Sáu sau khi Hải quân Vệ binh Cách mạng Iran tuyên bố 4 tàu chở dầu bốc cháy và phát nổ khi đang cố gắng di chuyển trên các tuyến đường mà họ không được phép.

Cụ thể, trong tuyên bố mới nhất, hải quân Iran cho biết một tàu chở dầu thứ tư, chở hơn 2 triệu thùng dầu thô, đã vướng phải thủy lôi, gây ra một vụ nổ mạnh và hỏa hoạn.

Một tuyên bố trước đó của lực lượng này cũng cho biết một tàu chở dầu khác, chở 2 triệu thùng dầu thô, đã vướng phải thủy lôi.

Hải quân Iran tuyên bố phá hủy tàu không người lái của đối phương tại eo biển Hormuz. Ảnh: Tasnim

Ngoài ra, Cơ quan Điều hành Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO) cho biết họ đã nhận được báo cáo về một sự cố liên quan đến một tàu chở dầu thô ở eo biển Hormuz.

Trong một thông báo trước đó, UKMTO cho biết một tàu đã bị trúng một vật thể lạ ở mạn trái, cách đảo Lavan của Iran khoảng 40 hải lý (74 km) về phía nam, gây ra hỏa hoạn trên tàu.

Cơ quan này cho biết tất cả các thành viên phi hành đoàn đều an toàn và không có báo cáo nào về tác động đến môi trường.

Đảo Lavan nằm ngoài khơi bờ biển phía nam của Iran trong Vịnh Ba Tư. Hiện chưa rõ liệu con tàu được UKMTO báo cáo có nằm trong số bốn tàu chở dầu được Hải quân IRGC đề cập hay không.

Truyền thông nhà nước Iran cũng đưa tin lực lượng nước này đã bắn hạ và thu giữ một máy bay không người lái MQM-170 của Mỹ trên đảo Qeshm, gần eo biển Hormuz. Trong một thông báo khác, Iran cho biết họ đã phá hủy một tàu hải quân không người lái của Mỹ ở phía đông eo biển Hormuz.

Tuy nhiên, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đã bác bỏ tuyên bố này, cho rằng tất cả các tàu mặt nước không người lái của Mỹ được triển khai ở Trung Đông đều đã được kiểm kê đầy đủ.