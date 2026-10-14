Bốn quỹ đầu tư dự chi gần 1.150 tỷ đồng mua cổ phiếu EVF

Ảnh minh họa. Nguồn: EVF

Ngày 14/10, Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Điện lực (EVN Finance, mã EVF) công bố nghị quyết HĐQT thông qua phương án triển khai chi tiết đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ. Đây là phương án đã được thông qua tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 diễn ra ngày 21/8/2026.

Theo phương án, EVF dự kiến chào bán tối đa 85 triệu cổ phiếu cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, tương đương 11,18% số cổ phiếu đang lưu hành. Giá chào bán được xác định là 13.500 đồng/cổ phiếu, tương ứng huy động tối đa 1.147,5 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền huy động dự kiến được sử dụng để bổ sung nguồn vốn hoạt động kinh doanh, cụ thể là cấp tín dụng cho khách hàng.

Về thời gian thực hiện, đợt chào bán dự kiến diễn ra trong năm 2026 đến quý 1/2027, sau khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận. Số cổ phiếu phát hành riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu một năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ các trường hợp được pháp luật cho phép.

Nếu hoàn tất đợt phát hành, vốn điều lệ của EVF sẽ tăng từ hơn 7.605 tỷ đồng lên hơn 8.455 tỷ đồng.

Theo công bố của EVF, danh sách nhà đầu tư dự kiến tham gia đợt chào bán gồm 3 tổ chức nước ngoài và một tổ chức trong nước. Tất cả đều không sở hữu cổ phiếu EVF trước đợt chào bán.

Cụ thể, Japan Vietnam Capital Fund I, L.P. dự kiến mua gần 22,15 triệu cổ phiếu EVF, tương đương tỷ lệ sở hữu 2,62% vốn điều lệ sau phát hành.

Daiwa - SSIAM Vietnam Growth Fund IV (USD) L.P. dự kiến mua 4,58 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ sở hữu 0,54% sau phát hành.

CTCP Tập đoàn Leadvisors Capital, dự kiến mua 40 triệu cổ phiếu, tương đương 4,73% vốn điều lệ sau phát hành.

Tổ chức trong nước là Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI, dự kiến mua 18,271 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ sở hữu 2,16% sau phát hành.

Trên thị trường, cổ phiếu EVF kết phiên 14/10 ở giá 11.400 đồng/cp. Như vậy giá EVF chào bán riêng lẻ cao hơn 18% so với giá trị trường hiện tại.

Huy động tối đa 300 triệu USD trái phiếu quốc tế

Liên quan đến việc huy động vốn, ngày 2/10/2026, HĐQT EVF đã thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ tại thị trường quốc tế với tổng giá trị tối đa 300 triệu USD, tương đương khoảng 7.700 tỷ đồng theo tỷ giá hiện tại.

Thời điểm chào bán và phát hành dự kiến trong quý 4/2026, sau khi nhận được chấp thuận cần thiết của Ngân hàng Nhà nước, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán tại thị trường phát hành.

Đây là trái phiếu doanh nghiệp phát hành tại thị trường quốc tế, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm và không phải là nợ thứ cấp. Kỳ hạn dự kiến từ 3 năm trở lên, kể từ ngày phát hành.

Trái phiếu chỉ được chào bán và phát hành tại Singapore thông qua Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore (SGX) và không được chào bán, phát hành trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam.

EVF dự kiến toàn bộ tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu sử dụng để cho vay khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp theo hoạt động kinh doanh của công ty.

Theo phương án do EVF công bố, nếu hoàn tất đợt phát hành trái phiếu trên, tổng nợ phải trả của doanh nghiệp dự kiến tăng từ 81.342 tỷ đồng tại ngày 30/6/2026 lên gần 89.000 tỷ đồng. Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu dự kiến tăng từ 7,81 lần lên 8,54 lần, trong khi tổng dư nợ vay trái phiếu trên vốn chủ sở hữu tăng từ 0,32 lần lên 1,05 lần.

Tính đến ngày 31/8/2026, EVF còn tổng dư nợ trái phiếu gần 3.000 tỷ đồng. Đây toàn bộ là trái phiếu phát hành riêng lẻ trong nước, không có trái phiếu phát hành ra công chúng và cũng không có trái phiếu phát hành tại thị trường quốc tế.