Trò chuyện với 4 quân nhân gồm: Thượng úy QNCN Nguyễn Bá Thanh (Cổng thông tin điện tử, Cục Chính trị, Cảnh sát biển Việt Nam); Trung tá, TS Phùng Văn Minh (giảng viên Khoa Cơ khí, Học viện Kỹ thuật Quân sự); Thiếu tá Đồng Minh Quang (Trợ lý Phòng xuất nhập khẩu 3, Tổng công ty Xuất nhập khẩu tổng hợp Vạn Xuân) và Đại úy Trương Công Linh (Chính trị viên Tiểu đoàn 3, Lữ đoàn 87, Cục Tác chiến điện tử, Bộ Tổng Tham mưu), chúng tôi được nghe câu chuyện khá thú vị từ các bạn trẻ. Cùng được tuyên dương danh hiệu Gương mặt trẻ triển vọng toàn quân năm 2025, mỗi người có một chuyên ngành, môi trường công tác và thế mạnh riêng. Song, qua những câu chuyện về công việc, học tập, nghiên cứu và hoạt động phong trào, họ nhận thấy nhiều điểm tương đồng trong suy nghĩ, nhất là tinh thần trách nhiệm, ý chí vươn lên và mong muốn đóng góp nhiều hơn cho Quân đội. Từ cuộc gặp gỡ ấy, các bạn trẻ giữ liên lạc, chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi những vấn đề cùng quan tâm và tìm được tiếng nói chung trong nghiên cứu, sáng tác các tác phẩm chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Nhóm bạn trẻ nhận giải A Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong đoàn viên, thanh thiếu niên lần thứ II, năm 2026.

Trước khi gặp nhau, cả 4 quân nhân trẻ đều có những thành tích nổi bật. Công tác trong lĩnh vực thông tin, tuyên truyền của Cảnh sát biển Việt Nam, Thượng úy QNCN Nguyễn Bá Thanh rất tích cực nghiên cứu, sáng tác các tác phẩm chính luận, từng giành giải A toàn quốc năm 2025. Trong khi đó, Trung tá, TS Phùng Văn Minh ghi dấu ấn ở lĩnh vực giảng dạy, nghiên cứu khoa học, nhiều năm tham gia hướng dẫn các đội tuyển, từng đưa đội của trường giành giải nhất đồng đội tại Olympic Cơ học toàn quốc; được vinh danh Nhà giáo trẻ tiêu biểu cấp Trung ương năm 2024 và đoạt giải nhất Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội năm 2025.

Ở lĩnh vực tham mưu và công tác Đoàn, Thiếu tá Đồng Minh Quang từng được Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị tuyên dương là cán bộ đoàn xuất sắc tiêu biểu năm 2025. Còn Đại úy Trương Công Linh có nhiều thành tích trong công tác chính trị tại đơn vị cơ sở, 3 năm liên tiếp đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, được biểu dương là tuyên truyền viên xuất sắc cấp toàn quân năm 2024.

Có thể thấy, 4 người trẻ đều có những thế mạnh riêng, nhưng lại có thể bổ sung, hỗ trợ lẫn nhau khi cùng nghiên cứu một vấn đề. Kinh nghiệm thông tin, tuyên truyền gắn với khả năng nhận diện, xử lý thông tin; tư duy nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao tính chặt chẽ của lập luận; còn thực tiễn công tác tham mưu, hoạt động đoàn và giáo dục chính trị ở đơn vị cơ sở giúp các vấn đề lý luận được tiếp cận từ nhiều góc độ. Thành quả nổi bật trong quá trình hợp tác của 4 bạn trẻ là tác phẩm chính luận “Bám biển giữa dòng luận điệu "bán biển", đoạt giải A thể loại báo tại Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong đoàn viên, thanh thiếu niên lần thứ II, năm 2026, do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức. Với tác phẩm này, nhóm tác giả tiếp tục giành giải C tại Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ sáu, năm 2026, cấp Trung ương.

Trò chuyện với các bạn trẻ, chúng tôi được biết, trong tác phẩm này, nhóm đã tập trung đấu tranh, phản bác những thông tin xuyên tạc liên quan đến đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước về vấn đề biển, đảo cũng như công tác ứng phó thiên tai, sự cố trên biển và hoạt động chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Đây đều là những vấn đề gắn với thực tiễn, đồng thời thường bị các thế lực thù địch lợi dụng để đưa ra những luận điệu sai trái, gây hoài nghi trong dư luận.

Để xây dựng tác phẩm, nhóm tác giả phải kết hợp kiến thức lý luận với thông tin thực tiễn, lựa chọn dẫn chứng, phân tích vấn đề và xây dựng hệ thống luận cứ có sức thuyết phục. Việc cùng nghiên cứu trong khi mỗi người đảm nhiệm nhiệm vụ tại một cơ quan, đơn vị khác nhau cũng đòi hỏi tinh thần chủ động, trách nhiệm và sự phối hợp chặt chẽ.

Hai giải thưởng chính luận cấp Trung ương trong cùng năm 2026 là sự ghi nhận đối với nỗ lực của nhóm tác giả, đồng thời cho thấy khả năng đóng góp của đội ngũ cán bộ trẻ Quân đội trên mặt trận tư tưởng, lý luận. Từ cuộc gặp gỡ tại lễ tuyên dương đến những giải thưởng chính luận, hành trình của 4 quân nhân trẻ là một minh chứng cho hiệu quả của sự kết nối và phát huy trí tuệ tập thể. Những thành tích đã đạt được là động lực để cả 4 người không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, bản lĩnh chính trị, góp phần lan tỏa tinh thần xung kích, sáng tạo và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ Quân đội trong thời kỳ mới.