Bốn phi hành gia trở về Trái Đất sau 237 ngày trên Trạm vũ trụ

Tàu vũ trụ của SpaceX đã đưa các phi hành gia người Mỹ, Pháp và Nga trở về bằng cách hạ cánh xuống Thái Bình Dương, ngoài khơi bờ biển Los Angeles, Mỹ.

Bốn thành viên trở về gồm Jessica Meir và Jack Hathaway của Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA), Sophie Adenot của Pháp và Andrey Fedyaev của Nga.

Họ rời ISS hôm thứ Tư, háo hức được đoàn tụ với gia đình sau thời gian dài xa cách. Họ trở về muộn hơn dự kiến 3 tuần do phi hành đoàn thay thế đến trạm chậm hơn kế hoạch vì tàu vũ trụ gặp sự cố cần sửa chữa.

Tàu vũ trụ SpaceX hạ cánh xuống Thái Bình Dương ngoài khơi bờ biển California ngày 8/10/2026. Ảnh: Keegan Barber/NASA qua AP

Sau nhiều tháng sống trong môi trường không trọng lực, các phi hành gia mong muốn được tận hưởng những điều bình dị trên Trái Đất, như cảm nhận làn gió mát trên khuôn mặt và tắm rửa. Riêng Adenot còn háo hức được trở lại với các môn thể thao dưới nước.

“Chúng tôi rất vui mừng được trở lại Trái Đất sau một nhiệm vụ tuyệt vời trên Trạm Vũ trụ Quốc tế”, Meir thông báo qua radio chỉ vài phút sau khi tàu hạ cánh xuống biển.

Trước đó, khi còn ở trên quỹ đạo, Meir cho biết cả phi hành đoàn đã trải qua “rất nhiều cảm xúc lẫn lộn”.

Họ vẫy tay chào và giơ nắm đấm thể hiện niềm vui trên tàu cứu hộ của SpaceX. Sau đó, cả nhóm được trực thăng đưa vào bờ trước khi di chuyển đến Houston, bang Texas.

Meir và các đồng đội lên đường vào tháng 2 để thay thế bốn phi hành gia đang làm việc trên ISS.

Nhóm này đã phải trở về Trái Đất sớm sau khi một thành viên là Mike Fincke, phi hành gia NASA gặp vấn đề sức khỏe. Đây là lần đầu tiên NASA phải sơ tán y tế phi hành đoàn trong lịch sử 65 năm hoạt động du hành vũ trụ có người lái của cơ quan này.

Phi hành gia NASA Jessica Meir được hỗ trợ ra khỏi tàu vũ trụ SpaceX. Ảnh: Keegan Barber/NASA qua AP

Trong suốt nhiệm vụ, Meir đã thực hiện bốn chuyến đi bộ ngoài không gian, trong khi Adenot có ba lần ra bên ngoài ISS để bảo trì và nâng cấp trạm. Được đưa vào hoạt động từ năm 1998, ISS là một trong những dự án hợp tác quốc tế lớn nhất trong lĩnh vực nghiên cứu không gian.

Bên cạnh lịch trình làm việc dày đặc, các phi hành gia vẫn dành thời gian thư giãn. Tháng trước, họ tổ chức một bữa tiệc khiêu vũ và thường xuyên thực hiện các buổi trình diễn nấu ăn với đầy đủ tạp dề cùng mũ đầu bếp.

Tàu vũ trụ SpaceX sử dụng dù để hạ cánh xuống Thái Bình Dương ngoài khơi bờ biển California. Ảnh: Keegan Barber/NASA qua AP

Sau khi bốn phi hành gia trở về, ISS vẫn còn bảy người đang làm việc, đại diện cho Mỹ, Nga và Canada.

Theo thống kê của NASA, kể từ khi đi vào hoạt động năm 2000, ISS đã đón 298 người đến từ 26 quốc gia. SpaceX dự kiến thực hiện chuyến tiếp tế cho ISS vào tuần tới, dự kiến đưa lên trạm hơn 2.700 kg hàng hóa, trong đó có những tấm pin Mặt Trời cuối cùng trong chương trình bổ sung pin cho trạm, máy bơm nhà vệ sinh, bộ đồ đi bộ ngoài không gian, cùng trái cây tươi và nhiều vật dụng thiết yếu khác.