Bốn 'ông lớn' ngành năng lượng đút túi tiền tỷ mỗi ngày nhờ mang tiền gửi ngân hàng

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III năm 2026, bốn doanh nghiệp quy mô hàng đầu trong lĩnh vực này đang phân bổ nguồn vốn rất lớn vào các nhà băng, trong đó BSR và PV GAS là hai cái tên dẫn đầu về quy mô tiền gửi.

Các doanh nghiệp năng lượng đang nắm giữ hàng chục nghìn tỷ đồng tiền gửi ngân hàng.

BSR thu đều 6,6 tỷ đồng mỗi ngày từ lãi gửi tiết kiệm

Đơn vị quản lý và vận hành Nhà máy Lọc dầu Dung Quất là Công ty Cổ phần Tổng công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã BSR niêm yết trên sàn HoSE) ghi nhận tổng tài sản đạt 120.135 tỷ đồng tại ngày 30/9/2026, tăng 41,1% so với đầu năm.

Tài sản của BSR tập trung rất lớn vào tiền và tiền gửi ngân hàng với gần 58.651 tỷ đồng, chiếm tới 48,8% tổng tài sản. Quy mô này tăng khoảng 14.620 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 33,2% so với cuối năm 2025. Trong danh mục đầu tư tài chính ngắn hạn, doanh nghiệp ưu tiên tiền gửi có kỳ hạn thay vì trái phiếu hay chứng khoán.

Cụ thể về cơ cấu, tiền gửi có kỳ hạn gốc từ trên 3 tháng đến 12 tháng chiếm tỷ trọng áp đảo với 56.893 tỷ đồng, tăng 56,4% so với đầu năm. Phần còn lại gồm 1.314 tỷ đồng tiền gửi kỳ hạn không quá 3 tháng, gần 444 tỷ đồng tiền gửi không kỳ hạn và khoảng 600 triệu đồng tiền mặt.

Đối với các khoản gửi kỳ hạn từ trên 3 tháng đến 12 tháng, BIDV là điểm đến lớn nhất của BSR với 12.425 tỷ đồng, tiếp theo là VietinBank với 10.539 tỷ đồng và SHB với 6.390 tỷ đồng. Đáng chú ý, nhóm ngân hàng khác ghi nhận tới 27.538 tỷ đồng, chiếm 48,4% tổng tiền gửi kỳ hạn này và tăng gấp 2,1 lần so với đầu năm.

Khi tính gộp cả tiền gửi không kỳ hạn và các khoản tương đương tiền, số dư tại BIDV đạt khoảng 12.591 tỷ đồng, VietinBank đạt 10.631 tỷ đồng và SHB là 6.390 tỷ đồng. Doanh nghiệp còn gửi gần 948 tỷ đồng tại PVcomBank, 405 tỷ đồng tại Nam A Bank và 129 tỷ đồng tại Vietcombank.

BSR cũng có khoản tiền gửi 2.735,6 tỷ đồng tại Ngân hàng Việt Nam Hiện Đại, Chi nhánh Quảng Ngãi (trước đây là OceanBank) hiện đang tạm dừng giao dịch. Ban Tổng giám đốc công ty đánh giá khoản tiền sẽ được giao dịch trở lại khi Ngân hàng Nhà nước có quy định cụ thể nên chưa trích lập dự phòng.

Kho tiền gửi khổng lồ đem lại cho BSR 1.811 tỷ đồng tiền lãi trong 9 tháng đầu năm 2026, tăng 92,6% so với cùng kỳ năm trước, bình quân thu về khoảng 6,6 tỷ đồng mỗi ngày. Nguồn thu này chiếm gần 85% tổng doanh thu hoạt động tài chính 2.138 tỷ đồng của đơn vị, phần còn lại chủ yếu đến từ chênh lệch tỷ giá.

PV GAS nắm giữ hơn 50.800 tỷ đồng tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn

Tại Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS), tính đến ngày 30/9/2026, tổng tài sản đạt hơn 105.020 tỷ đồng, tăng khoảng 12% so với đầu năm.

Khoản mục tiền và các khoản tương đương tiền của PV GAS ghi nhận hơn 15.541 tỷ đồng, bên cạnh gần 35.270 tỷ đồng đầu tư tài chính ngắn hạn mà phần lớn là tiền gửi có kỳ hạn. Tổng cộng, lượng tiền, tương đương tiền cùng đầu tư tài chính ngắn hạn của tổng công ty đạt hơn 50.800 tỷ đồng, tương đương khoảng 48% tổng tài sản. Trong 9 tháng đầu năm, các khoản tiền gửi và cho vay đem về cho PV GAS gần 1.116 tỷ đồng tiền lãi.

Về cấu trúc nguồn vốn, nợ phải trả của PV GAS ở mức khoảng 30.402 tỷ đồng, với tổng dư nợ vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn lẫn dài hạn chỉ vào khoảng 4.261 tỷ đồng. Trong khi đó, vốn chủ sở hữu đạt hơn 74.618 tỷ đồng, gồm gần 32.804 tỷ đồng quỹ đầu tư phát triển và gần 15.975 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Petrolimex sở hữu hơn 19.400 tỷ đồng tiền gửi nhà băng

Báo cáo tài chính hợp nhất quý III năm 2026 của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) cho thấy tổng tài sản đạt hơn 109.009 tỷ đồng, tăng 27% so với đầu năm. Tài sản ngắn hạn chiếm tỷ trọng áp đảo với hơn 82.062 tỷ đồng.

Petrolimex nắm giữ 6.122 tỷ đồng tiền và tương đương tiền, trong đó có 4.557 tỷ đồng là tiền gửi không kỳ hạn. Bên cạnh đó, danh mục đầu tư tài chính ngắn hạn ghi nhận hơn 22.284 tỷ đồng, bao gồm hơn 14.897 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn và 5.000 tỷ đồng đầu tư trái phiếu. Như vậy, tính riêng tiền gửi ngân hàng các loại, tập đoàn bán lẻ xăng dầu này đang sở hữu hơn 19.454 tỷ đồng.

Ở phía nguồn vốn, tổng nợ phải trả của Petrolimex là hơn 77.650 tỷ đồng. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn đạt gần 26.595 tỷ đồng, tăng hơn 8.510 tỷ đồng so với đầu năm. Kết hợp với khoản vay dài hạn hơn 610 tỷ đồng, tổng dư nợ vay tài chính của Petrolimex ở mức khoảng 27.206 tỷ đồng, tăng hơn 8.511 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu của tập đoàn đạt hơn 31.359 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế chưa phân phối ghi nhận hơn 4.402 tỷ đồng.

PV OIL dồn hơn 17.000 tỷ đồng vào các tài khoản ngân hàng

Tổng công ty Dầu Việt Nam (PV OIL) ghi nhận bước tăng trưởng tài sản đáng kể trong 9 tháng đầu năm 2026. Tổng tài sản tại ngày 30/9/2026 đạt gần 64.980 tỷ đồng, tăng hơn 42% so với đầu năm.

Lượng tiền mặt và tiền gửi của PV OIL duy trì ở mức cao với hơn 3.257 tỷ đồng tiền và các khoản tương đương tiền, trong đó có 2.298 tỷ đồng tiền gửi không kỳ hạn. Doanh nghiệp còn ghi nhận hơn 14.861 tỷ đồng đầu tư tài chính ngắn hạn hoàn toàn dưới dạng tiền gửi ngân hàng, cùng khoản lãi dự thu đạt hơn 453 tỷ đồng. Một số ngân hàng nhận lượng tiền gửi lớn từ PV OIL gồm BIDV với hơn 3.050 tỷ đồng, Agribank với hơn 2.370 tỷ đồng và SHB với hơn 2.099 tỷ đồng.

Về phía nguồn vốn, tổng dư nợ vay và thuê tài chính của PV OIL vượt 12.336 tỷ đồng, tăng hơn 13% so với đầu năm, với nợ vay ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn nhất ở mức hơn 12.148 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu của PV OIL đạt hơn 12.683 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là gần 896 tỷ đồng.