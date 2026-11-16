Bốn nước thúc giục Israel mở đường viện trợ giữa khủng hoảng mưa lũ ở Gaza

Trẻ em Palestine sửa chữa những chiếc lều bị hư hại do mưa lớn tại thành phố Gaza, ngày 8/11. (Nguồn: Al Jazeera)

Trong tuyên bố, ngoại trưởng bốn nước nhấn mạnh: “Người dân Gaza đang rất cần nơi trú ẩn và viện trợ nhân đạo. Tuy nhiên, 150.000 lều bạt cùng nhiều vật dụng thiết yếu khác vẫn bị giữ tại biên giới và không được phép đưa vào Gaza”.

Trước tình hình trên, các nước hối thúc Chính phủ Israel chấm dứt tình trạng trì hoãn, bảo đảm hàng cứu trợ được vận chuyển nhanh chóng và không gặp trở ngại.

Đồng thời, các ngoại trưởng khẳng định, tình hình vẫn có thể được cải thiện nếu những biện pháp cần thiết được triển khai kịp thời trước khi mùa Đông bước vào giai đoạn khắc nghiệt nhất.

Lời kêu gọi được đưa ra khi cuộc khủng hoảng nhân đạo tại Gaza ngày càng nghiêm trọng.

Theo Liên hợp quốc (LHQ), hơn 1,9 triệu người tại vùng lãnh thổ này đã phải rời bỏ nhà cửa, trong đó nhiều gia đình trải qua nhiều đợt sơ tán kể từ khi xung đột bùng phát vào tháng 10/2023.

Trong khi đó, Nhóm Điều phối cứu trợ về nơi trú ẩn toàn cầu ước tính, người dân Gaza cần ít nhất 1,7 triệu tấm đệm và 121.000 lều bạt để ứng phó với thời tiết lạnh và mưa lớn.

Trước đó, ngày 13/11, Nhóm Nhân đạo của LHQ tại lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng cảnh báo: “Trẻ em và người lớn đã thiệt mạng, các dịch vụ thiết yếu bị đình trệ và hàng nghìn nơi trú ẩn của các gia đình bị ngập, cuốn trôi hoặc hư hại. Nguyên nhân không chỉ xuất phát từ mưa bão mà còn từ những quyết định chính sách”.

Cùng chung quan ngại, Liên minh châu Âu (EU) ngày 14/11 kêu gọi Israel mở lại toàn bộ cửa khẩu biên giới Gaza và bảo đảm hoạt động cứu trợ không bị cản trở.

Bên cạnh yêu cầu khẩn trương cải thiện tình hình nhân đạo, Australia, Canada, Italy và Anh còn thúc giục các bên thực hiện Kế hoạch toàn diện về Gaza được công bố năm 2025, trong đó có nội dung thiết lập lệnh ngừng bắn ngay lập tức giữa Israel và Hamas.

(theo Al Jazeera)