Được xây dựng từ những năm 1960, khu tập thể Nguyễn Công Trứ gồm 14 khối nhà cao từ 4-5 tầng, nằm trên khu đất có vị trí đắc địa ở trung tâm Hà Nội. Sau hơn 60 năm sử dụng, nhiều hạng mục công trình đã xuống cấp, không còn đáp ứng yêu cầu về an toàn và điều kiện sinh hoạt của người dân.

Từng được khởi công cải tạo năm 2013, dự án đến nay mới chỉ hoàn thành việc phá dỡ, xây dựng lại hai khối A1, A2 thành tòa N3.

Ghi nhận thực tế của Phóng viên cho thấy, diện mạo các khối nhà cũ đối lập hoàn toàn với tòa nhà N3 khang trang được xây dựng trên nền hai khối nhà A1, A2 trước đây. Phía ngoài các khu tập thể, nhiều ban công được quây kín bằng khung sắt, lợp mái tôn, cơi nới thành những “chuồng cọp” nhô ra khỏi mặt tiền. Những mảng tường cũ kỹ, bong tróc xen lẫn hệ thống đường ống, dây điện mắc nổi, chằng chịt.

Bước vào bên trong, tình trạng xuống cấp càng hiện rõ. Cầu thang và hành lang nhiều nơi ẩm thấp, thiếu ánh sáng. Tường nhà bong tróc, loang lổ cùng với hệ thống điện được đấu nối, kéo thêm qua nhiều năm sử dụng khiến không gian vốn chật hẹp càng trở nên nhếch nhác.

Trong khi chờ hướng triển khai tiếp theo, nhiều cư dân vẫn phải sinh sống trong những căn hộ cũ với nhiều bất cập kéo dài, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống.

Bà Hy (57 tuổi) - cư dân sinh sống lâu năm tại khu tập thể Nguyễn Công Trứ cho biết, gia đình đã quen với cảnh nhà cửa chật chội, hạ tầng cũ kỹ, nhưng càng về sau tình trạng xuống cấp càng khiến cuộc sống thêm bất tiện. Những ngày mưa, người dân phải lo nước thấm từ trần, tường; hệ thống điện và các đường dây đấu nối chằng chịt cũng tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. "Chúng tôi mong dự án cải tạo sớm được triển khai để người dân có nơi ở an toàn, khang trang hơn. Khu tập thể đã xuống cấp từ lâu, nhiều gia đình phải sống trong điều kiện sinh hoạt không bảo đảm. Dự án được nhắc đến nhiều năm nhưng đến nay vẫn chưa có chuyển biến rõ ràng, người dân không biết phải tiếp tục chờ đến bao giờ", cư dân này chia sẻ.

Liên quan đến tiến độ cải tạo, xây dựng lại khu tập thể Nguyễn Công Trứ, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, trước đây UBND TP Hà Nội giao Công ty Xây dựng và Phát triển nhà Hai Bà Trưng (nay là Công ty CP Đầu tư Xây dựng phát triển nhà số 7 Hà Nội) làm chủ đầu tư. Doanh nghiệp này có trách nhiệm tổ chức điều tra xã hội học, khảo sát, đánh giá hiện trạng và nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết theo văn bản số 3553/UB-XDĐT ngày 25/12/2002.

Thành phố từng xác định đây là dự án thí điểm nên cần có các cơ chế, chính sách đặc thù nhằm bảo đảm kết hợp hài hòa 3 lợi ích gồm chủ đầu tư, các hộ dân và Thành phố. Trong trường hợp lựa chọn phương án chủ đầu tư không thể tự cân đối về tài chính, Thành phố cần có cơ chế, phương thức cụ thể để hỗ trợ doanh nghiệp thông qua hình thức giao đất, giao dự án.

Tuy nhiên, quá trình triển khai thực tế kéo dài nhiều năm nhưng chưa đạt tiến độ đề ra. Đến cuối năm 2015, mới hoàn thành xây dựng nhà N3 trên nền 2 tòa chung cư cũ A1, A2 và bàn giao tái định cư. Đối với phần còn lại của dự án, doanh nghiệp chưa tiếp tục triển khai do thành phố chưa đồng thuận với phương án đề xuất.

Trao đổi với PV Tiền Phong, đại diện chủ đầu tư Handico7 cho biết, dự án chậm triển khai giai đoạn 2 do vướng mắc về cơ chế chính sách, sự thay đổi của quy định pháp luật. Chủ đầu tư đã nhiều lần kiến nghị đến cơ quan chức năng