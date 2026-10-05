Bốn nước châu Phi nhóm họp tại Ai Cập, tìm giải pháp cho thách thức an ninh chung

Lãnh đạo Ai Cập, Eritrea, Somalia và Sudan tại cuộc gặp ở thành phố New Alamein (Ai Cập), bàn về những diễn biến đáng chú ý trong khu vực. (Nguồn: Al Jazeera)

Trước đó, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi nhấn mạnh, các thách thức xuyên biên giới cần được giải quyết thông qua đối thoại thay vì đối đầu.

Đối với tình hình Sudan, bốn nước bày tỏ ủng hộ chính quyền do quân đội lãnh đạo và kêu gọi thúc đẩy một tiến trình chính trị với sự tham gia của các lực lượng Sudan.

Sudan rơi vào xung đột từ tháng 4/2023 giữa quân đội nước này và Lực lượng Hỗ trợ nhanh (RSF). Trong khi đó, Sudan và Ethiopia từng cáo buộc lẫn nhau can thiệp vào tình hình của nước láng giềng.

Đồng thời, tuyên bố nhấn mạnh, quyền kiểm soát Biển Đỏ cần thuộc về các quốc gia ven biển, trong bối cảnh Ethiopia đang tìm kiếm quyền tiếp cận vùng biển này.

Về phía Somalia, nước này cho biết không phản đối Ethiopia có quyền tiếp cận thương mại thông qua các cảng của Somalia, với điều kiện hai bên đạt được thỏa thuận.

Trong khi đó, Ai Cập và Sudan tiếp tục cảnh báo các biện pháp đơn phương liên quan đập Đại Phục Hưng Ethiopia có thể ảnh hưởng các quốc gia ở hạ nguồn.

Tuyên bố chung được đưa ra trong bối cảnh tình hình tại Ethiopia diễn biến phức tạp. Cụ thể, lực lượng chính phủ đã giành lại thành phố Mekelle, trong khi bất đồng giữa Addis Ababa và các nước láng giềng tiếp tục gia tăng.

(theo Al Jazeera)