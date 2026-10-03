Bốn nhóm giải pháp phát triển thị trường chứng khoán sau nâng hạng

Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi cho biết, tháng 9 vừa qua, FTSE Russell đã chính thức khẳng định thị trường chứng khoán Việt Nam được nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp. Theo Thứ trưởng, đây là một bước tiến được các tổ chức tài chính quốc tế công nhận, có nhiều tác dụng cả trong ngắn hạn và dài hạn.

Để bảo đảm duy trì hạng và tiếp tục phát triển hướng tới những thứ bậc cao hơn, Bộ Tài chính đã xác định 4 nhóm nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất là tiếp tục hoàn thiện thể chế. Chính phủ sẽ trình Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngay trong kỳ họp tháng 10/2026 để đáp ứng yêu cầu thực tiễn khi thị trường vừa được nâng hạng.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi phát biểu tại cuộc họp báo. Ảnh: Mạnh Tuấn

Đồng thời, đáp ứng sự phát triển của tiến bộ khoa học kỹ thuật, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số; xem xét đưa vào các quy định thử nghiệm có kiểm soát trên thị trường chứng khoán để phát triển thị trường theo xu hướng chung của khu vực và thế giới.

Thứ hai là tiếp tục phát triển nguồn cung vốn và đa dạng hóa sản phẩm, hàng hóa trên thị trường. Bộ Tài chính đã trình Chính phủ các quy định liên quan đến IPO của doanh nghiệp gắn với niêm yết, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp khi đưa cổ phiếu lên thị trường chứng khoán.

Cùng với đó, triển khai các giải pháp khuyến khích doanh nghiệp quy mô lớn, quản trị tốt và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài niêm yết. Trong việc sửa đổi Luật Đầu tư, xem xét trình Quốc hội làm rõ và tạo điều kiện cho nhà đầu tư nước ngoài tham gia thị trường thông qua việc xác định tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài trong doanh nghiệp, bao gồm doanh nghiệp đã niêm yết, Thứ trưởng cho hay.

Bộ Tài chính cũng đã báo cáo Chính phủ các giải pháp liên quan đến phát hành trái phiếu doanh nghiệp, kể cả phát hành ra công chúng và phát hành riêng lẻ; đa dạng hóa trái phiếu và chứng khoán phái sinh, như trái phiếu xanh với các chính sách ưu đãi, ưu tiên để khuyến khích phát hành.

Thứ ba, bên cạnh các giải pháp nguồn cung, Thứ trưởng nhấn mạnh việc thúc đẩy nguồn cầu đầu tư. Giải pháp trọng tâm là phát triển hệ thống nhà đầu tư tổ chức, tăng tỷ trọng cơ cấu nhà đầu tư tổ chức trên thị trường chứng khoán Việt Nam, qua đó bảo đảm thị trường phát triển bền vững.

Bộ Tài chính đang phối hợp với Ngân hàng Nhà nước và các bộ, ngành rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho nhà đầu tư nước ngoài tiếp cận thị trường; tiếp tục hoàn thiện cơ chế bù trừ trung tâm (CCP) để duy trì nâng hạng và tiếp tục phát triển thị trường.

Để phát triển nguồn cầu, Bộ cũng đang có xây dựng đề án riêng về phổ cập, đào tạo nhà đầu tư trong nước, nâng cao trình độ, năng lực cho nhà đầu tư cá nhân.

Nhóm giải pháp thứ tư là hiện đại hóa và nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát, bảo đảm thị trường đáp ứng yêu cầu minh bạch; các hành vi vi phạm được ngăn chặn, phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm minh, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tất cả các chủ thể tham gia thị trường.

Tuyệt đối không để nền kinh tế thiếu điện, thiếu xăng dầu

Về tình hình kinh tế - xã hội, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi cho biết GDP quý III ước tăng 9,95% so với cùng kỳ; tính chung 9 tháng tăng 9,01%. Nhiều ngành, lĩnh vực kinh tế tăng trưởng rất tích cực.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi phát biểu tại cuộc họp báo. Ảnh: Mạnh Tuấn.

Thứ trưởng cho biết Chính phủ vẫn kiên định mục tiêu tăng trưởng hai con số. Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các giải pháp trong 3 tháng cuối năm để từng bộ, từng địa phương, doanh nghiệp đều hoàn thành kế hoạch cả năm, qua đó toàn nền kinh tế đạt mục tiêu đề ra.

Trong đó, Thứ trưởng nhấn mạnh Trước hết là điều hành chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ giữa chính sách tiền tệ, tài khóa và các chính sách vĩ mô khác nhằm kiểm soát lạm phát. Thường xuyên đánh giá điểm cân bằng giữa kiểm soát lạm phát và hỗ trợ tăng trưởng, “tuyệt đối không để nền kinh tế thiếu điện và thiếu xăng dầu”, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi khẳng định.

Cùng với đó, hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư, tháo gỡ các vướng mắc, không để phát sinh điểm nghẽn mới; cắt giảm thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh. Trong kỳ họp Quốc hội tháng 10 tới, Chính phủ sẽ trình Quốc hội ban hành và sửa đổi nhiều đạo luật, trong đó có các luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và chứng khoán, qua đó tiếp tục cắt giảm thủ tục, tăng chính sách ưu đãi.

Đưa hơn 1.000 dự án đã tháo gỡ vướng mắc vào triển khai

Về đầu tư công, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch được giao, hoàn thành các dự án trọng điểm có tiến độ năm 2026. Kiên quyết cắt giảm vốn của các bộ, địa phương giải ngân chậm để chuyển cho các dự án, công trình có điều kiện, khả năng hấp thụ vốn tốt.

Tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp giảm chi phí đầu vào cho nền kinh tế, thúc đẩy đầu tư tư nhân, tiếp tục tháo gỡ và triển khai các dự án tồn đọng. Theo Thứ trưởng, có 1.000 dự án tồn đọng đã được giải quyết khó khăn, vướng mắc, Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tập trung đưa các dự án này vào triển khai thực địa, tạo tác động lớn đến tăng trưởng kinh tế. Các tập đoàn, tổng công ty nhà nước có trách nhiệm hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đề ra từ đầu năm.

Đối với khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, thực hiện Kế hoạch hành động 100 ngày, giải ngân 100% vốn ngân sách nhà nước dành cho các lĩnh vực này trong những tháng cuối năm.

Ngoài ra, còn nhiều giải pháp khác đã và sẽ được triển khai. “Bộ Tài chính luôn bám sát tình hình để tham mưu cho Chính phủ các kịch bản và giải pháp hướng tới mục tiêu tăng trưởng GDP hai con số năm 2026”, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi khẳng định.