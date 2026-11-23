Bốn nhóm dấu hiệu thuộc diện giám sát trọng điểm về thuế

Theo khoản 12 Điều 3 Thông tư số 94/2026/TT-BTC, giám sát trọng điểm là việc cơ quan thuế áp dụng các biện pháp nghiệp vụ quản lý thuế để theo dõi, kiểm soát chặt chẽ hoạt động của người nộp thuế có dấu hiệu rủi ro cao hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật thuế trong một khoảng thời gian nhất định. Căn cứ khoản 1 Điều 9 Thông tư này, cơ quan thuế sẽ đưa người nộp thuế vào diện giám sát trọng điểm khi phát hiện một trong bốn nhóm dấu hiệu cụ thể.

Nhóm dấu hiệu thứ nhất là người nộp thuế thực hiện các giao dịch qua ngân hàng có dấu hiệu đáng ngờ theo quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền và có liên quan đến hành vi trốn thuế, gian lận thuế. Việc nhận diện thông qua dòng tiền và giao dịch tài chính giúp cơ quan quản lý kịp thời phát hiện những rủi ro tiềm ẩn trong quá trình thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.

Nhóm dấu hiệu thứ hai áp dụng đối với trường hợp người nộp thuế hoặc người đại diện hợp pháp của người nộp thuế bị khởi tố về các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến thuế, hóa đơn và chứng từ. Cơ chế đưa vào diện giám sát giúp cơ quan thuế tăng cường theo dõi và kiểm soát sát sao hồ sơ trong suốt quá trình quản lý.

Nhóm dấu hiệu thứ ba gồm người nộp thuế có dấu hiệu rủi ro cao về thuế. Diện này bao gồm các tổ chức, cá nhân thuộc chuyên đề quản lý trọng điểm hoặc được cơ quan thuế xác định thông qua nguồn thông tin thu thập trong quá trình quản lý và đánh giá cần thiết phải tăng cường giám sát.

Nhóm dấu hiệu thứ tư là người nộp thuế không tuân thủ hoặc không thực hiện đầy đủ yêu cầu giải trình, bổ sung thông tin của cơ quan thuế. Cụ thể, nhóm này bao gồm các trường hợp bị phân loại ở mức không tuân thủ pháp luật thuế, không thực hiện giải trình hoặc bổ sung thông tin theo đúng yêu cầu và thời hạn ghi tại thông báo bằng văn bản của cơ quan thuế, hoặc đã có giải trình nhưng nội dung chưa đầy đủ theo yêu cầu. Như vậy, phạm vi giám sát trọng điểm bao trùm cả các trường hợp đã bộc lộ dấu hiệu vi phạm lẫn nhóm người nộp thuế có rủi ro cao hoặc mức độ tuân thủ thấp.

Khai thác dữ liệu đa nguồn và cơ chế giám sát linh hoạt theo từng thời kỳ

Để khoanh vùng chính xác đối tượng cần đưa vào diện giám sát trọng điểm, cơ quan thuế vận hành hệ thống thông tin phục vụ quản lý tuân thủ và quản lý rủi ro theo quy định tại Điều 6 Thông tư số 94/2026/TT-BTC. Nguồn dữ liệu phục vụ phân tích được khai thác tổng hợp từ bên trong cơ quan thuế, bên ngoài cơ quan thuế và các nguồn thông tin hợp pháp khác.

Đối với nguồn dữ liệu nội bộ, cơ quan thuế khai thác toàn bộ thông tin về đăng ký thuế, trạng thái hoạt động, chủ sở hữu, ngành nghề kinh doanh và quan hệ liên kết của người nộp thuế. Các dữ liệu phát sinh trong quá trình thực thi nghĩa vụ gồm hồ sơ khai thuế, tình hình nộp thuế, nợ thuế, hoàn thuế, việc sử dụng hóa đơn, chứng từ cùng kết quả thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, điều tra và kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo cũng là căn cứ quan trọng để đánh giá mức độ tuân thủ và nhận diện bất thường.

Đối với nguồn thông tin bên ngoài, cơ quan thuế tiếp nhận và đối chiếu dữ liệu do các cơ quan nhà nước, tổ chức và cá nhân có liên quan cung cấp. Thông tin trao đổi từ nước ngoài và các tổ chức quốc tế cũng được đưa vào hệ thống phân tích theo các điều ước quốc tế về thuế mà Việt Nam là thành viên. Việc kết hợp đồng bộ các luồng dữ liệu giúp cơ quan thuế đánh giá toàn diện tình hình hoạt động thực tế và nâng cao độ chính xác khi nhận diện rủi ro.

Về tổ chức thực hiện, khoản 2 Điều 9 Thông tư số 94/2026/TT-BTC quy định cơ quan thuế các cấp có trách nhiệm theo dõi người nộp thuế thuộc diện giám sát trọng điểm, tổ chức triển khai giám sát và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ quản lý phù hợp với đặc thù từng trường hợp. Đáng chú ý, văn bản không ấn định một khung thời hạn giám sát cứng cho toàn bộ người nộp thuế. Thay vào đó, khoản 3 Điều 9 giao Cục Thuế hướng dẫn cụ thể việc xác định trọng điểm giám sát, các biện pháp nghiệp vụ và thời hạn giám sát bảo đảm phù hợp với quy định pháp luật trong từng thời kỳ.

Ngoài ra, khoản 4 Điều 8 của Thông tư quy định rõ thẩm quyền xử lý linh hoạt khi phát sinh tình tiết mới. Khi tiếp nhận thông tin nghi ngờ hoặc phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật thuế thông qua hoạt động thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, đơn thư tố cáo hoặc thông tin từ cơ quan nhà nước và cơ quan điều tra, thủ trưởng cơ quan thuế có quyền quyết định thay đổi hình thức, mức độ kiểm tra hoặc áp dụng các biện pháp quản lý thuế khác theo thẩm quyền và chịu trách nhiệm đối với quyết định của mình.