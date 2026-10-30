Bốn 'nhà leo núi' trước giờ tranh vòng nguyệt quế Olympia 2026

Bốn thí sinh tranh tài vòng chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26.

Mỗi “nhà leo núi” có thế mạnh và hành trình riêng. Các thí sinh đều sẵn sàng cho thử thách quyết định. Đáng chú ý, trong cuộc thi năm nay, Hà Nội tiếp tục có đại diện góp mặt; đây là năm thứ hai liên tiếp học sinh Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội - Amsterdam bước vào trận đấu cuối cùng.

Đoàn Lê Anh Đức: Có thể hát quốc ca của 135 quốc gia

Đoàn Lê Anh Đức, học sinh lớp 12 chuyên Sử, Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội - Amsterdam, là đại diện của Thủ đô tại chung kết năm nay. Nam sinh giành tấm vé cuối cùng sau chiến thắng cuộc thi Quý IV ngày 25-10.

Anh Đức từng về Nhì cuộc thi Tuần với 230 điểm, sau đó giành 330 điểm ở cuộc thi Tháng. Tại trận Quý IV, dù khởi đầu với 40 điểm, em vươn lên nhờ giải đúng từ khóa “Đông A” ở phần Vượt chướng ngại vật. Bị đối thủ vượt lên ở phần Về đích, nam sinh vẫn bình tĩnh tận dụng cơ hội và giành chiến thắng với 220 điểm.

Là học sinh chuyên Sử, Anh Đức có thế mạnh ở các môn khoa học xã hội. Em từng giành giải Nhất học sinh giỏi Lịch sử cấp thành phố. Năm học 2025-2026, em đoạt giải Ba cấp thành phố, giải Ba Olympic Lịch sử do Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức và giải Nhì kỳ thi học sinh giỏi do Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức. Anh Đức còn có thể hát quốc ca của 135 quốc gia. Tại cuộc thi Tuần, em từng thể hiện quốc ca Cuba, Angola, Ấn Độ, Sri Lanka và Maldives.

Anh Đức cho biết có chút áp lực khi là học sinh thứ bảy của Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội - Amsterdam góp mặt ở chung kết. Trường từng có hai nhà vô địch là Phan Minh Đức và Trần Bùi Bảo Khánh, trong đó, Trần Bùi Bảo Khánh vừa giành vòng nguyệt quế tại cuộc thi năm 2025. Đây là năm thứ hai liên tiếp trường có học sinh vào chung kết. Thành tích của các thế hệ đi trước cũng là động lực để Anh Đức thêm quyết tâm.

Trần Võ Gia Bảo: Tư duy tính toán nhanh, phản xạ nhạy bén

Trần Võ Gia Bảo, học sinh Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn - Đông Hải, Khánh Hòa, là thí sinh đầu tiên giành vé vào chung kết sau chiến thắng cuộc thi Quý I với 175 điểm.

Gia Bảo từng là thủ khoa đầu vào lớp 10 khối chuyên Hóa, giành giải Nhất học sinh giỏi Hóa học cấp tỉnh khi còn học trung học cơ sở. Khoa học tự nhiên, đặc biệt là Hóa học, là thế mạnh của nam sinh.

Trên sân khấu Olympia, Bảo gây ấn tượng bởi phong thái tự tin, tư duy nhạy bén và khả năng tính toán nhanh. Nam sinh tập trung tốt, ít bị tác động bởi yếu tố xung quanh và biết nắm bắt cơ hội ghi điểm.

Lý Thái Dương: Từ cậu bé mê Olympia đến chung kết năm

Lý Thái Dương, học sinh Trường Trung học phổ thông chuyên Hùng Vương, Phú Thọ, giành vòng nguyệt quế cuộc thi Quý II với 200 điểm, đưa cầu truyền hình chung kết về với Đất Tổ.

Thái Dương yêu thích chương trình từ năm 5 tuổi, từng trốn ngủ trưa để xem Đường lên đỉnh Olympia. Từ một khán giả nhỏ tuổi, em nay trở thành một trong bốn thí sinh dự chung kết năm thứ 26.

Là học sinh lớp chuyên Hóa, Dương có thế mạnh ở các câu hỏi khoa học tự nhiên và khả năng giải mã chướng ngại vật. Tại trận Quý II, ngay sau hàng ngang đầu tiên, em nhấn chuông, trả lời chính xác từ khóa gồm 25 chữ cái. Trong phần Về đích, nam sinh tận dụng cơ hội gia tăng điểm số và giành chiến thắng.

Nguyễn Huy Quang Minh: Giữ kỷ lục điểm số cao nhất vòng thi Tháng

Nguyễn Huy Quang Minh, học sinh lớp chuyên Sinh, Trường Trung học phổ thông chuyên Thái Bình, Hưng Yên, giành chiến thắng cuộc thi Quý III với 225 điểm. Trước đó, nam sinh đạt 345 điểm ở cuộc thi Tháng 1 - Quý III, hiện là mức điểm cao nhất tại một cuộc thi Tháng của Olympia năm thứ 26.

Ở phần thi Tăng tốc của cuộc thi Tháng, Quang Minh liên tục đưa ra đáp án nhanh nhất, giành trọn 120 điểm ở ba câu hỏi. Để rèn tư duy, Minh thường đặt câu hỏi ngược từ câu trả lời, tìm lý do dẫn đến kết quả và chú ý các từ khóa liên quan. Em cũng luyện kỹ năng đánh máy, nhấn chuông nhanh.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews hồi tháng 8, Quang Minh cho biết em tập trung vào ba phần thi đầu để tạo lợi thế điểm số; khi có khoảng cách an toàn, em bước vào phần Về đích với tâm thế thoải mái hơn. Phong độ ổn định giúp nam sinh giành chiến thắng Quý III, đưa cầu truyền hình về với Hưng Yên.

Bốn điểm cầu tiếp sức cho các nhà leo núi

Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26 sẽ diễn ra lúc 8h30 ngày 1-11, được truyền hình trực tiếp trên VTV3 và ứng dụng VTVgo. Bốn điểm cầu tại Khánh Hòa, Phú Thọ, Hưng Yên và Hà Nội sẽ nối dài không khí tranh tài, nơi thầy cô, bạn bè, gia đình và khán giả cùng cổ vũ cho các thí sinh.

Điểm cầu Hà Nội đặt tại Bảo tàng Hà Nội, điểm hẹn của khán giả đến cổ vũ cho Đoàn Lê Anh Đức. (Ảnh: Website Bảo tàng Hà Nội)

Tại Hà Nội, Bảo tàng Hà Nội được lựa chọn làm điểm cầu tiếp sức cho Đoàn Lê Anh Đức. Công trình khánh thành tháng 10-2010, nhân dịp Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội. Với hàng nghìn tài liệu, hiện vật và những câu chuyện về lịch sử, văn hóa Thủ đô, nơi đây sẽ trở thành điểm hẹn của thầy cô, bạn bè, người thân và đông đảo khán giả đến cổ vũ cho nam sinh.

Thầy cô, bạn bè Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội - Amsterdam cùng gia đình Đoàn Lê Anh Đức sẽ có mặt tại đây, dõi theo và động viên em trong thời khắc quan trọng. Điểm cầu tại không gian văn hóa giàu dấu ấn lịch sử cũng tạo nét riêng cho hoạt động tiếp sức đại diện Thủ đô.

Tại Khánh Hòa, Phú Thọ và Hưng Yên, các điểm cầu cũng chuẩn bị hoạt động cổ vũ, tiếp sức cho Gia Bảo, Thái Dương và Quang Minh. Khán giả từ bốn địa phương sẽ cùng hướng về trường quay, theo dõi cuộc tranh tài.

Bốn “nhà leo núi” đã hội tụ tại chung kết Olympia năm thứ 26. Ai sẽ giữ bình tĩnh, tận dụng cơ hội để chạm tay vào vòng nguyệt quế? Câu trả lời có trong sáng 1-11.