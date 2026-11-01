Bốn 'nhà leo núi' tranh vòng nguyệt quế Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2026

Sáng 1/11, trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26 sẽ được tổ chức tại trường quay Đài Truyền hình Việt Nam, kết nối trực tiếp với bốn điểm cầu ở các địa phương có thí sinh tham dự. Đây là chặng cuối của mùa thi 2026, sau hành trình tranh tài qua 52 trận đấu ở các vòng tuần, tháng và quý.

Bốn “nhà leo núi” góp mặt trong trận Chung kết gồm: Trần Võ Gia Bảo (Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Khánh Hòa), Lý Thái Dương (Trường THPT chuyên Hùng Vương, Phú Thọ), Nguyễn Huy Quang Minh (Trường THPT chuyên Thái Bình, Hưng Yên) và Đoàn Lê Anh Đức (Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội). Các em lần lượt giành vòng nguyệt quế ở bốn cuộc thi quý.

Hành trình giành vé vào chung kết

Trần Võ Gia Bảo là thí sinh đầu tiên giành quyền vào chung kết với 175 điểm vòng thi Quý I. Trước đó, nam sinh đạt 260 điểm ở vòng thi tuần, giành vị trí nhì tuần và có điểm số nhì tuần cao nhất để bước tiếp vào cuộc thi tháng. Tại vòng tháng, Gia Bảo về nhất với 210 điểm.

Ở cuộc thi Quý II, Lý Thái Dương tạo dấu ấn với màn bứt phá tại phần thi Vượt chướng ngại vật. Khởi đầu với 15 điểm, xếp thứ ba, nam sinh nhấn chuông trả lời từ khóa “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” ngay sau gợi ý hàng ngang đầu tiên. Đáp án chính xác giúp em vươn lên dẫn đầu và tạo đà giành chiến thắng chung cuộc với 200 điểm. Trước đó, Thái Dương lần lượt giành 190 điểm ở cuộc thi tuần và 180 điểm ở cuộc thi tháng.

Nguyễn Huy Quang Minh là chủ nhân tấm vé thứ ba sau chiến thắng Quý III với 225 điểm. Học sinh Trường THPT chuyên Thái Bình gây chú ý khi đạt 345 điểm tại cuộc thi tháng 1 - Quý III. Trước đó, em giành chiến thắng vòng thi tuần với 250 điểm.

Tấm vé cuối cùng thuộc về Đoàn Lê Anh Đức sau vòng thi Quý IV ngày 25/10. Nam sinh có màn lội ngược dòng đáng chú ý khi khởi đầu phần thi Khởi động với 40 điểm, xếp cuối đoàn leo núi. Ở phần thi Vượt chướng ngại vật, Anh Đức nhanh chóng đưa ra đáp án đúng, giành thêm 60 điểm và vươn lên dẫn đầu. Dù có thời điểm bị đối thủ vượt lên ở phần thi Về đích, em đã tận dụng cơ hội trả lời câu hỏi của bạn chơi để nâng tổng điểm lên 220, giành chiến thắng quý. Trước đó, Anh Đức đạt 230 điểm ở vòng thi tuần và 330 điểm ở vòng thi tháng.

Bốn điểm cầu tiếp sức cho thí sinh

Theo kế hoạch, trận chung kết bắt đầu lúc 8h30 ngày 1/11, được truyền hình trực tiếp trên VTV3 và nền tảng VTVgo. Bên cạnh trường quay Đài Truyền hình Việt Nam, bốn điểm cầu được đặt tại các địa phương có thí sinh góp mặt.

Cụ thể, điểm cầu Khánh Hòa đặt tại Công viên biển Bình Sơn, phường Đông Hải, cổ vũ Trần Võ Gia Bảo; điểm cầu Phú Thọ đặt tại khu vực Tượng đài Bác Hồ với ngày hội non sông, thuộc Khu di tích lịch sử Đền Hùng, tiếp sức cho Lý Thái Dương. Điểm cầu Hưng Yên được tổ chức tại Quảng trường Thái Bình, khu vực Tượng đài Bác Hồ với nông dân Việt Nam, dành cho Nguyễn Huy Quang Minh. Tại Hà Nội, điểm cầu đặt ở Bảo tàng Hà Nội để cổ vũ Đoàn Lê Anh Đức.

Những ngày trước trận chung kết, các địa phương và nhà trường đã khẩn trương hoàn tất công tác chuẩn bị, tập luyện các tiết mục văn nghệ, rà soát sân khấu, âm thanh, ánh sáng và phương án kết nối truyền hình. Các điểm cầu dự kiến có sự tham gia cổ vũ của đông đảo giáo viên, học sinh, phụ huynh và người dân địa phương.

Sau hành trình qua các vòng thi tuần, tháng và quý, bốn thí sinh sẽ bước vào cuộc tranh tài cuối cùng để tìm ra chủ nhân vòng nguyệt quế Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26.