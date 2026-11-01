Bốn “nhà leo núi” tranh tài tại Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2026. (Ảnh: Chương trình Đường lên đỉnh Olympia)

Bốn thí sinh tranh tài tại Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2026 là người đã có những màn thể hiện ấn tượng và đã giành chiến thắng qua các vòng thi tuần, thi tháng, thi quý, gồm:

Nhất Quý I: Trần Võ Gia Bảo, học sinh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, tỉnh Khánh Hòa.

Nhất Quý II: Lý Thái Dương, học sinh Trường THPT chuyên Hùng Vương, tỉnh Phú Thọ.

Nhất Quý III: Nguyễn Huy Quang Minh, học sinh Trường THPT chuyên Thái Bình, tỉnh Hưng Yên.

Nhất Quý IV: Đoàn Lê Anh Đức, học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội-Amsterdam, thành phố Hà Nội.

Bốn nhà leo núi với thế mạnh, chiến thuật và cá tính riêng hứa hẹn đem tới cuộc tranh tài kịch tính tại chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26, diễn ra lúc 8 giờ 30 phút sáng 1/11.

Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26 được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV3, nền tảng truyền hình số quốc gia VTVgo.

Cầu truyền hình được thực hiện tại trường quay Đài Truyền hình Việt Nam và kết nối với 4 điểm cầu tại các địa phương có thí sinh dự thi.

Bốn điểm cầu truyền lửa cho các “nhà leo núi” là điểm cầu Phú Thọ đặt tại khu vực Tượng đài Bác Hồ với ngày hội non sông, Khu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ; điểm cầu Hưng Yên được đặt tại khu vực Tượng đài Bác Hồ với nông dân Việt Nam, phường Trà Lý, tỉnh Hưng Yên; điểm cầu Khánh Hòa tại công viên biển Bình Sơn, phường Đông Hải; điểm cầu Hà Nội đặt tại Bảo tàng Hà Nội.

Thứ tự vị trí thi đấu của các thí sinh tại Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2026 sáng 1/11 như sau: Vị trí số 1: Nguyễn Huy Quang Minh, Trường THPT chuyên Thái Bình, tỉnh Hưng Yên; Vị trí số 2: Đoàn Lê Anh Đức, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, thành phố Hà Nội; Vị trí số 3: Trần Võ Gia Bảo, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Đông Hải, tỉnh Khánh Hòa; Vị trí số 4: Lý Thái Dương, Trường THPT chuyên Hùng Vương, tỉnh Phú Thọ.