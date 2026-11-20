Bồi thẩm đoàn Tòa án Winchester (Vương quốc Anh) ngày 19/11 xác định bốn bị cáo đã xâm hại bà Joanne Young tại nhà ở Swindon. Nạn nhân, 49 tuổi, có ba con, đã tự nguyện từ bỏ quyền ẩn danh để công khai vụ việc.

Các bị cáo trong vụ án. Ảnh: Tòa án Winchester

Norman Macksoni, 48 tuổi, bị kết tội hiếp dâm. Richard Wilkins, 62 tuổi, bị kết tội hiếp dâm và tấn công tình dục có hành vi xâm nhập.

Connor Sanderson-Doyle, 32 tuổi, bị kết tội tấn công tình dục có hành vi xâm nhập và đụng chạm mang tính tình dục. Mohammed Hassan, 38 tuổi, bị kết tội đụng chạm mang tính tình dục.

Theo cơ quan công tố, Philip Young, chồng cũ nạn nhân, nhiều lần đánh thuốc mê vợ và thu xếp cho người lạ đến xâm hại bà trong suốt 13 năm. Ông ta liên hệ với những người này qua các nền tảng trực tuyến, trong đó có Craigslist và Grindr.

Các bị cáo khai tin rằng bà Young đồng thuận. Tuy nhiên, bên công tố chứng minh họ không thể dựa vào lời người chồng để thay thế sự đồng ý của chính nạn nhân.

Vụ việc bị phát hiện tháng 7/2024, khi cảnh sát điều tra một tài khoản liên quan đến Philip đăng hình ảnh khiêu dâm. Khám xét thiết bị của ông ta, điều tra viên tìm thấy hàng trăm ảnh và video riêng tư của bà Young, trong đó có những đoạn ghi lại cảnh bà bị xâm hại. Bà cho biết không biết mình bị quay và không nhớ những sự việc này.

Philip, 50 tuổi, trước đó đã nhận tội với tổng cộng 56 cáo buộc, trong đó có 11 cáo buộc hiếp dâm và 11 cáo buộc sử dụng chất nhằm khiến nạn nhân mất khả năng phản kháng.

Một bị cáo khác là Dean Hamilton, 47 tuổi, cũng đã nhận một cáo buộc hiếp dâm, một cáo buộc tấn công tình dục có hành vi xâm nhập và hai cáo buộc tấn công tình dục.

“Người tôi tin tưởng nhất trên đời đã phản bội tôi theo cách kinh hoàng nhất”, bà Young nói sau phán quyết.

Bà cho biết vụ việc gây tổn thương sâu sắc cho bản thân và các con, đồng thời bày tỏ hy vọng kết quả xét xử sẽ giúp những nạn nhân khác có thêm niềm tin để lên tiếng.

Thẩm phán Pushpinder Saini ca ngợi lòng dũng cảm của bà Young và cho biết bốn người vừa bị kết tội đối mặt với những mức án tù nặng. Cả sáu bị cáo dự kiến được tuyên án ngày 21 và 22/12.