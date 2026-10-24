Bốn ngư dân trong vụ chìm tàu được cứu sống đã đoàn tụ gia đình

Các ngư dân trong vụ tàu cá gặp nạn là Nguyễn Văn Hai (SN 1982, thuyền trưởng), Nguyễn Văn Hậu (SN 2003, máy trưởng), Bùi Minh Cảnh (SN 2001, thuyền viên), Lê Văn Lượm (SN 1990, thuyền viên).

Ông Nguyễn Văn Hai xúc động cho biết, bản thân và các thuyền viên may mắn được cứu kịp thời, trở về nhà an toàn. Cả 4 người đều là họ hàng, sau chuyến biển gặp sự cố đã trở về nghỉ ngơi bên gia đình.

Bí thư Đảng ủy phường Mũi Né Phạm Văn Nam trao quà cho các ngư dân gặp nạn.

Sáng cùng ngày, lãnh đạo địa phương và Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng đã đến thăm hỏi, trao quà động viên các ngư dân vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống và tiếp tục vươn khơi, bám biển.

Dịp này, lãnh đạo phường nhắc nhở ngư dân nâng cao ý thức bảo đảm an toàn khi hoạt động trên biển, thường xuyên theo dõi thời tiết, chuẩn bị đầy đủ thiết bị cứu sinh và chủ động phối hợp lực lượng chức năng khi xảy ra tình huống khẩn cấp.

Thuyền trưởng Nguyễn Văn Hai (bên phải) và một thuyền viên vừa trở về nhà an toàn sau khi gặp nạn.

Trước đó, tàu cá BTh 80712TS chở 4 ngư dân xuất bến lúc 2h ngày 19/10 để khai thác hải sản. Khoảng 1h20 ngày 21/10, tàu bị chìm trên biển, gần mỏ Sư Tử Trắng, cách vịnh Mũi Né khoảng 43 hải lý.

Tàu cá CT -00787-TS đã cứu 4 ngư dân gặp nạn.

Phát hiện tàu dần chìm, chủ tàu hô hoán các thuyền viên tỉnh dậy, đồng thời dùng đèn pin phát tín hiệu cầu cứu. Sau đó, tàu cá CT-00787-TS ở gần tiếp cận, cứu được cả 4 người.

Chiều 23/10, tàu cá CT 00787TS đã đưa các ngư dân vào cảng Trần Đề, TP Cần Thơ. Sau khi hoàn tất thủ tục, người thân đón các ngư dân trở về Mũi Né.