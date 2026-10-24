Bốn ngư dân mất tích trong vụ chìm tàu cá trên vùng biển Lâm Đồng đã được cứu vớt

Theo đó, lúc 1 giờ 20 sáng 21/10 tàu cá hậu cần CT 00787 do ông Nguyễn Hải Đăng (ngụ Cần Thơ) làm thuyền trưởng đã phát hiện 4 ngư dân trên tàu cá BTh 80712TS bị chìm gần giàn khoan Sư tử trắng đang bơi thúng chai chơi vơi giữa biển khơi. Các nạn nhân đã được tàu này vớt lên tàu an toàn, sức khoẻ bình thường.

Bốn người gồm: thuyền trưởng Nguyễn Văn Hai (44 tuổi); Nguyễn Văn Hậu (23 tuổi); Bùi Minh Cảnh (25 tuổi) và Lê Văn Lượm (36 tuổi), cùng ngụ phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng.

Các thuyền viên được Bộ đội Biên Phòng đón tiếp, thăm hỏi.

Đến đầu giờ chiều ngày 23/10, tàu cá CT 00787 đã đưa các ngư dân vào bờ, cập cảng Trần Đề, TP Cần Thơ. Bộ đội Biên phòng Cần Thơ đã tiếp nhận, thăm hỏi sức khoẻ các thuyền viên.

Hiện chính quyền phường Mũi Né đang phối hợp các đơn vị liên quan hỗ trợ đưa các thuyền viên trở về địa phương.

Như tin đã đưa, Tàu cá BTh 80712TS có công suất 56 CV, dài 12,3 m, hành nghề câu, do ông Nguyễn Văn Hậu (44 tuổi, trú phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng) làm thuyền trưởng, trên tàu có 4 lao động, xuất bến đi khai thác hải sản lúc 2 giờ ngày 19/10.

Đến khoảng 15 giờ ngày 21/10, Bộ đội Biên phòng Lâm Đồng nhận được thông tin tàu cá bị chìm tại vị trí cách vịnh Mũi Né khoảng 43 hải lý, cách giàn khoan Sư tử trắng 1 hải lý. Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng đã triển khai các biện pháp hỗ trợ tìm kiếm, cứu nạn, thông báo cho các tàu thuyền đang hoạt động gần khu vực tàu cá gặp nạn chủ động hỗ trợ, tham gia cứu nạn khi có điều kiện.