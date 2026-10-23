Bốn ngư dân gặp nạn ở Mũi Né được cứu

Trả lời phóng viên Báo Điện tử VTC News sáng 23/10, lãnh đạo Đồn Biên phòng Trung Bình (TP Cần Thơ) cho biết ngư dân đánh bắt hải sản trên biển điện vào đất liền báo tin với nội dung cứu được 4 thuyền viên quê Mũi Né (Bình Thuận cũ nay là tỉnh Lâm Đồng) gặp nạn.

Cụ thể, khoảng 6h, ông Nguyễn Trường Giang (SN 1982, ngụ ấp Cảng, xã Trần Đề, Cần Thơ) là chủ tàu cá CT-00787-TS thông tin 4 người trôi dạt trên biển được cứu vớt gồm: Nguyễn Văn Hai (SN 1982), Nguyễn Văn Hậu (SN 2003), Lê Văn Lượm (SN 1990) và Bùi Văn Cảnh (SN 2001, cùng ngụ tại Mũi Né.

“Qua xác minh ban đầu, 4 thuyền viên trên đi trên phương tiện BTH-80712-TS. Trong quá trình hoạt động gặp sóng to, gió lớn nên xảy ra tai nạn. Bốn thuyền viên này đang được tàu cá đưa vào đất liền, khoảng 11h30 hôm nay sẽ đến Trạm Kiểm soát biên phòng Trần Đề. Sức khỏe 4 thuyền viên được cứu ổn định”, lãnh đạo Đồn Biên phòng Trung Bình nói.

Trước đó, khoảng 15h ngày 21/10, tàu cá công suất 56 CV, dài 12,3 m, do anh Nguyễn Văn Hai làm thuyền trưởng đã bị chìm khi đang hành nghề câu trên vùng biển phía đông nam Mũi Né. Vụ việc khiến ông Hai cùng máy trưởng Nguyễn Văn Hậu và 2 thuyền viên Bùi Minh Cảnh, Lê Văn Lượm mất tích.

Đồn Biên phòng Mũi Né cho biết, tàu của ông Hai xuất bến lúc 2h ngày 19/10 để khai thác hải sản xa bờ. Sau hơn hai ngày hoạt động trên biển, phương tiện gặp nạn tại vị trí cách vịnh Mũi Né khoảng 43 hải lý về hướng Nam Đông Nam.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn TP Cần Thơ, siêu bão Champi sẽ không di chuyển vào Biển Đông. Tuy nhiên, với cường độ mạnh cấp 16, giật trên cấp 17, bán kính ảnh hưởng rộng trong 1-2 ngày tới hoàn lưu phía Tây của siêu bão này có thể gây gió mạnh cấp 6-7, giật 8-9 kèm sóng biển cao từ 2-4 m ở khu vực Đông của vùng biển phía Bắc Biển Đông.

Với khu phía Đông Bắc của khu vực Bắc của Biển Đông, gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 10-11, sóng cao từ 4-6 m, biển động rất mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai trên vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông cấp 2, vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông cấp 3.