Bốn ngân hàng lớn phát cảnh báo khẩn về nguy cơ mất tài khoản từ mã độc trên iPhone

Trong các ngày 26 và 27/10, 4 ngân hàng gồm Vietcombank, VietinBank, Agribank và BIDV đã đồng loạt phát thông báo cảnh báo về nguy cơ mất an toàn thông tin trên điện thoại iPhone. Mối đe dọa này xuất phát từ hai mã độc nguy hiểm mang tên Coruna và DarkSword, có khả năng xâm nhập vào máy để chiếm quyền kiểm soát, đánh cắp mật khẩu, mã OTP cũng như dữ liệu cá nhân của chủ tài khoản.

Người dùng iPhone lưu ý cảnh báo mới từ các "ông lớn" ngân hàng.

Cụ thể, BIDV cho biết mã độc DarkSword có thể thâm nhập khi chủ nhân thiết bị bấm vào những trang web hay mẩu quảng cáo độc hại. Sau khi lọt vào trong máy, mã độc nhanh chóng thu thập thông tin xác thực nhằm mở đường cho kẻ xấu rút ruột tài khoản.

Đáng chú ý, VietinBank lưu ý người dùng về sự xuất hiện của P7 DarkSword. Báo cáo ngày 9/10 của iVerify xác định P7 là một biến thể mới của chuỗi tấn công DarkSword, được phát hiện qua quá trình điều tra một chiếc iPhone bị nhiễm mã độc của nhân viên tại một tổ chức tài chính vào tháng 8/2026.

Điểm nguy hiểm là biến thể P7 để lại rất ít dấu vết, khiến các phương thức nhận diện cũ không còn hiệu quả. Dù vậy, các chuyên gia khẳng định P7 chỉ được cài cắm sau khi cuộc tấn công DarkSword ban đầu thành công chứ không tự khai thác lỗ hổng iOS mới. Điều này đồng nghĩa với việc những thiết bị đã cập nhật bản vá bảo mật đầy đủ hoàn toàn an toàn.

Trước bối cảnh rủi ro gia tăng, các ngân hàng khuyến cáo hành động cấp thiết nhất hiện nay là người dùng cần nâng cấp ngay hệ điều hành iOS lên phiên bản mới nhất tương thích với thiết bị và bật tính năng tự động cập nhật.

Bên cạnh việc nâng cấp hệ điều hành, người dùng cần thắt chặt kiểm soát thiết bị bằng cách chỉ tải ứng dụng từ các nhà phát triển uy tín, rà soát lại các quyền truy cập và xóa ngay ứng dụng lạ hoặc không dùng đến. Đặc biệt, khách hàng tuyệt đối không trao quyền truy cập màn hình, tính năng trợ năng, quyền quản lý thiết bị cũng như không tự ý cài đặt hồ sơ cấu hình khi chưa rõ nguồn gốc.

Agribank cũng nhấn mạnh nguyên tắc an toàn số là không nhấn vào liên kết lạ qua tin nhắn, email hay mạng xã hội, đồng thời không nhập dữ liệu đăng nhập ngân hàng vào bất kỳ biểu mẫu hay phần mềm nghi vấn nào. Tất cả các ngân hàng đều đồng thuận rằng thông tin đăng nhập như tài khoản, mã PIN, mật khẩu, mã OTP hay thông tin thẻ ngân hàng là bí mật tuyệt đối, khách hàng không được cung cấp cho bất kỳ ai kể cả người tự xưng là nhân viên ngân hàng.

Trong tình huống nghi ngờ điện thoại đã dính mã độc, BIDV hướng dẫn chủ tài khoản nhanh chóng sao lưu dữ liệu quan trọng rồi khôi phục cài đặt gốc của máy. Thao tác được thực hiện bằng cách vào Cài đặt, chọn mục Cài đặt chung, chuyển sang Chuyển hoặc đặt lại iPhone rồi nhấn Xóa tất cả nội dung và cài đặt. Khi quy trình khôi phục hoàn tất, người dùng cần cập nhật iOS ngay và đổi toàn bộ mật khẩu tài khoản ngân hàng cũng như các dịch vụ thiết yếu trên một thiết bị khác an toàn hơn.

Đối với người dùng Vietcombank, ngoài việc khôi phục cài đặt gốc, khách hàng cần lập tức gọi đến tổng đài 1900 54 54 13 hoạt động 24/7 để yêu cầu khóa khẩn cấp ứng dụng VCB Digibank cùng thẻ ngân hàng. Nếu không may phát sinh thiệt hại tài chính, khách hàng cần nhanh chóng đến điểm giao dịch Vietcombank gần nhất để phối hợp xử lý và đến trình báo ngay với cơ quan công an.

Theo báo cáo công bố ngày 9/10 của công ty an ninh mạng iVerify, P7 DarkSword là một biến thể mới được phát hiện của phần mềm độc hại liên quan đến chuỗi khai thác lỗ hổng DarkSword trên iPhone. Phát hiện này xuất phát từ quá trình điều tra một thiết bị iPhone bị nhiễm mã độc của nhân viên tại một tổ chức tài chính vào tháng 8/2026.