Ngân hàng nhà nước (NHNN) đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 21/2025 về xếp hạng tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Một trong những nội dung đáng chú ý là điều chỉnh tiêu chí phân loại ngân hàng thương mại theo quy mô tổng tài sản.

Theo quy định hiện hành, ngân hàng có tổng tài sản bình quân theo quý trong năm xếp hạng trên 300.000 tỷ đồng được xếp vào nhóm quy mô lớn. Tuy nhiên, tại dự thảo mới, cơ quan soạn thảo đề xuất giữ nguyên ngưỡng này trong năm 2026 và nâng lên 500.000 tỷ đồng kể từ năm 2027.

Theo NHNN, việc điều chỉnh nhằm phù hợp với tốc độ tăng trưởng tổng tài sản của các ngân hàng thương mại trong thời gian qua.

Bốn ngân hàng có thể rời nhóm quy mô lớn theo đề xuất mới của NHNN.

Thực tế, quy mô tài sản của ngành ngân hàng đã có sự thay đổi đáng kể. Nhóm ngân hàng có vốn nhà nước và ngân hàng Nhà nước nắm cổ phần chi phối hiện có tổng tài sản riêng lẻ dao động từ 2,6 triệu tỷ đồng đến gần 3,4 triệu tỷ đồng mỗi ngân hàng.

Trong khi đó, ở khối ngân hàng tư nhân, 5 nhà băng gồm MB, VPBank, Techcombank, ACB và HDBank đều đã vượt mốc 1 triệu tỷ đồng tổng tài sản mỗi ngân hàng.

Theo thống kê trên báo cáo tài chính quý 3 của 28 ngân hàng niêm yết và đăng ký giao dịch, nếu áp dụng ngưỡng phân loại mới 500.000 tỷ đồng, số ngân hàng thuộc nhóm quy mô lớn sẽ giảm từ 17 xuống còn 13.

Đáng chú ý, 4 ngân hàng có thể chuyển từ nhóm quy mô lớn xuống nhóm quy mô nhỏ gồm Nam A Bank, MSB, SeABank và OCB.

Việc nâng ngưỡng phân loại cho thấy quy mô tài sản của các ngân hàng đã tăng lên đáng kể, khiến tiêu chí 300.000 tỷ đồng không còn phản ánh sát sự phân hóa về quy mô giữa các tổ chức tín dụng như trước.

Tuy nhiên, điểm đáng chú ý của dự thảo không chỉ nằm ở việc điều chỉnh ngưỡng tổng tài sản. Việc xếp hạng tổ chức tín dụng còn hướng tới đánh giá toàn diện hơn chất lượng hoạt động, mức độ an toàn và khả năng chống chịu rủi ro của từng ngân hàng.

Do đó, quy mô tài sản lớn không đồng nghĩa với việc ngân hàng mặc nhiên có chất lượng hoạt động tốt hơn. Các tiêu chí đánh giá khác vẫn có vai trò quan trọng trong việc phản ánh năng lực tài chính, hiệu quả kinh doanh và mức độ an toàn của mỗi tổ chức tín dụng.

Dự thảo hiện đang được NHNN lấy ý kiến trước khi hoàn thiện và ban hành theo quy định.