Bốn năm tái cơ cấu, Xây dựng Hòa Bình đã đi được bao xa?

Cuối năm 2022, Xây dựng Hòa Bình rơi vào khủng hoảng thanh khoản khi thị trường bất động sản đóng băng, công nợ từ các chủ đầu tư kéo dài và áp lực nợ vay gia tăng. Doanh nghiệp phải triển khai tái cơ cấu tài chính, xử lý công nợ và tìm kiếm nguồn việc mới để duy trì hoạt động.

Xây dựng Hoà Bình còn gần 11.000 tỷ đồng phải thu cùng áp lực nợ vay.

Sau 4 năm, một số chỉ tiêu đã cải thiện. Báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm 2026 ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 4.737 tỷ đồng, tăng 71,7% so với cùng kỳ, vượt doanh thu cả năm 2025. Riêng quý III, doanh thu đạt hơn 1.476 tỷ đồng, tăng 31,5%.

Lợi nhuận gộp 9 tháng đạt 445 tỷ đồng, tăng khoảng 2,4 lần. Biên lợi nhuận gộp quý III cũng cải thiện từ 5,9% lên 7,4%, cho thấy hoạt động thi công có dấu hiệu phục hồi.

Đáng chú ý, khoản lỗ lũy kế tiếp tục thu hẹp. Từ mức khoảng 3.240 tỷ đồng cuối năm 2023, con số này giảm còn khoảng 2.011 tỷ đồng vào ngày 30/9/2026.

Tuy nhiên, doanh thu tăng chưa đồng nghĩa hiệu quả kinh doanh được cải thiện tương ứng. Trong 9 tháng, lợi nhuận sau thuế chỉ đạt gần 62,8 tỷ đồng, giảm 73,8% so với cùng kỳ. Riêng quý III, lợi nhuận sau thuế còn gần 12,8 tỷ đồng, giảm 93,2%.

Nguyên nhân chính là doanh thu tài chính suy giảm mạnh, trong khi chi phí tài chính vẫn cao. Quý III/2026, doanh thu tài chính đạt gần 63 tỷ đồng, giảm 72,6%; chi phí tài chính lên tới gần 119 tỷ đồng, tăng 21,4%, chủ yếu do chi phí lãi vay.

Với kết quả này, sau 9 tháng, Xây dựng Hoà Bình mới hoàn thành khoảng 47,4% kế hoạch doanh thu 10.000 tỷ đồng và 25,1% mục tiêu lợi nhuận 250 tỷ đồng trong năm 2026.

Điểm nghẽn lớn nhất trong quá trình phục hồi của doanh nghiệp nằm ở chất lượng tài sản và khả năng thu hồi công nợ.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản đạt hơn 17.231 tỷ đồng. Trong đó, các khoản phải thu khách hàng ngắn hạn lên tới gần 10.998 tỷ đồng, tương đương khoảng 64% tổng tài sản. Danh sách đối tác có công nợ với Xây dựng Hoà Bình gồm nhiều doanh nghiệp bất động sản lớn như Vinhomes, Novaland, Tân Á Đại Thành, Gamuda Land và Ecopark.

Doanh nghiệp đã trích lập dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi khoảng 1.481 tỷ đồng. Trong khi đó, hàng tồn kho tăng 50,7% so với đầu năm, lên gần 3.439 tỷ đồng. Lượng vốn lớn nằm tại các khoản phải thu và công trình dở dang khiến khả năng chuyển tài sản thành tiền tiếp tục là vấn đề đáng quan tâm.

Áp lực tài chính còn thể hiện ở nghĩa vụ bảo hiểm xã hội. Theo danh sách do BHXH TP.HCM công bố, tính đến hết ngày 30/9/2026, cập nhật ủy nhiệm chi đến ngày 8/10, Xây dựng Hoà Bình chậm đóng hơn 63,75 tỷ đồng, liên quan 1.170 lao động, với thời gian chậm đóng 23 tháng.

Đáng chú ý, khoản chậm đóng này đã tăng so với mức hơn 54,6 tỷ đồng ghi nhận cuối tháng 5/2026. Trước đó, doanh nghiệp từng thực hiện đóng bảo hiểm cho gần 1.200 lao động, giúp giảm đáng kể số tiền chậm đóng. Tuy nhiên, số liệu mới cho thấy nghĩa vụ này vẫn chưa được xử lý dứt điểm.

Ở chiều tái cơ cấu, tháng 9/2026, doanh nghiệp đã phân phối hơn 51,4 triệu cổ phiếu cho 99 chủ nợ để hoán đổi gần 514,2 tỷ đồng nợ. Giải pháp này giúp doanh nghiệp chuyển một phần nghĩa vụ nợ thành vốn cổ phần, giảm áp lực thanh toán bằng tiền mặt, nhưng đồng thời làm tăng lượng cổ phiếu lưu hành.

Trên thị trường, cổ phiếu HBC đang giao dịch ở vùng giá thấp. Trong phiên 4/11/2026, cổ phiếu dừng ở mức 3.000 đồng/cp, thấp hơn đáng kể so với vùng cao nhất 52 tuần được ghi nhận. Vốn hóa thị trường khoảng 1.195 tỷ đồng. P/E khoảng 4,38 - 4,8 lần (thấp hơn nhiều so với trung bình ngành xây dựng khoảng 11,9 lần). P/B khoảng 0,58 - 0,6 lần.