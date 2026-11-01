Bốn nam sinh xuất sắc tranh tài tại Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2026

Bốn thí sinh có mặt tại chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2026 đến từ các tỉnh, thành phố: Hưng Yên, Hà Nội, Khánh Hòa, Phú Thọ.

4 nhà leo núi tranh tài tại chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2026. Ảnh: Ban Tổ chức

Bốn nhà leo núi có mặt tại chung kết năm nay là: Nguyễn Huy Quang Minh - Trường THPT chuyên Thái Bình, tỉnh Hưng Yên; Đoàn Lê Anh Đức - Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, TP Hà Nội; Trần Võ Gia Bảo - Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - Đông Hải, tỉnh Khánh Hòa và Lý Hải Dương - Trường THPT chuyên Hùng Vương, tỉnh Phú Thọ.

Trần Võ Gia Bảo - Nhà leo núi xuất sắc nhất Quý 1

Trần Võ Gia Bảo, học sinh Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn - Đông Hải, tỉnh Khánh Hòa, là thí sinh đầu tiên giành vé vào chung kết sau chiến thắng cuộc thi Quý I với 175 điểm, trở thành nhà leo núi đầu tiên góp mặt tại chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26.

Trước đó, nam sinh từng giành 260 điểm cuộc thi tuần, 210 điểm để vô địch cuộc thi tháng. Gia Bảo có thế mạnh ở các môn Toán, Vật lý và Hóa học, đồng thời từng là thủ khoa đầu vào chuyên Hóa và giành giải Nhất học sinh giỏi Hóa học THCS cấp tỉnh.

Trần Võ Gia Bảo - Nhà leo núi xuất sắc nhất Quý 1 đến từ THPT Chuyên Lê Quý Đôn - Đông Hải, Khánh Hòa. Ảnh: Ban Tổ chức

Nguyễn Huy Quang Minh gây ấn tượng kỷ lục điểm thi tháng

Gây ấn tượng với 345 điểm tại cuộc thi Tháng 1 - Quý 3, Nguyễn Huy Quang Minh hiện nắm giữ kỷ lục điểm số vòng thi tháng cao nhất Olympia năm thứ 26.

Nguyễn Huy Quang Minh là học sinh có thế mạnh ở lĩnh vực khoa học tự nhiên. Ghi điểm tại phần thi tăng tốc, Quang Minh chiến thắng Quý 3 cùng 225 điểm và ghi tên mình vào cuộc thi chung kết năm thứ 26.

Nguyễn Huy Quang Minh - Nhà leo núi xuất sắc nhất Quý 3 đến từ THPT Chuyên Thái Bình, Hưng Yên. Ảnh: Ban Tổ chức

Đoàn Lê Anh Đức có thể hát quốc ca của 135 quốc gia

Không chỉ sở hữu tài lẻ có thể hát quốc ca của 135 quốc gia, thí sinh Đoàn Lê Anh Đức gây ấn tượng bằng bản lĩnh thi đấu qua các cuộc thi tháng.

Từng về nhì ở cuộc thi tuần với 230 điểm, Anh Đức đã có màn bứt phá ngoạn mục tại cuộc thi tháng với 330 điểm. Bước vào cuộc thi Quý 4, Anh Đức tiếp tục giành chiến thắng thuyết phục để mang về tấm vé cuối cùng dự Chung kết năm.

Chiến thắng của Anh Đức giúp Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam có cầu truyền hình năm thứ hai liên tiếp.

Đoàn Lê Anh Đức - Nhà leo núi xuất sắc nhất Quý 4 đến từ THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam - Hà Nội. Ảnh: Ban Tổ chức

Lý Thái Dương - đại diện mang cầu truyền hình đầu tiên về với Đất Tổ

Lý Thái Dương, học sinh Trường Trung học phổ thông chuyên Hùng Vương, Phú Thọ, giành vòng nguyệt quế cuộc thi Quý II với 200 điểm, đưa cầu truyền hình chung kết về với Đất Tổ.

Thái Dương yêu thích chương trình từ năm 5 tuổi, từng trốn ngủ trưa để xem Đường lên đỉnh Olympia. Từ một khán giả nhỏ tuổi, em nay trở thành một trong bốn thí sinh dự chung kết năm thứ 26.

Là học sinh lớp chuyên Hóa, Dương có thế mạnh ở các câu hỏi khoa học tự nhiên và khả năng giải mã chướng ngại vật. Tại trận Quý II, ngay sau hàng ngang đầu tiên, em nhấn chuông, trả lời chính xác từ khóa gồm 25 chữ cái. Trong phần về đích, nam sinh tận dụng cơ hội gia tăng điểm số và giành chiến thắng.

Lý Thái Dương - Nhà leo núi xuất sắc nhất Quý 2 tới từ THPT Chuyên Hùng Vương - Phú Thọ. Ảnh: Ban Tổ chức