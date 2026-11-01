Bốn nam sinh tranh vòng nguyệt quế Đường lên đỉnh Olympia 2026

Sáng 1/11, trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2026 chính thức diễn ra.

Bốn nhà leo núi vào vòng chung kết năm nay gồm: Trần Võ Gia Bảo (Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Đông Hải, Khánh Hòa); Lý Thái Dương (Trường THPT chuyên Hùng Vương, Phú Thọ); Nguyễn Huy Quang Minh (Trường THPT chuyên Thái Bình, Hưng Yên); Đoàn Lê Anh Đức (Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội).

4 nhà leo núi chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2026. Ảnh: Ban tổ chức Đường lên đỉnh Olympia

Trần Võ Gia Bảo - Nhà leo núi xuất sắc nhất quý 1

Vượt qua các vòng thi tuần, tháng và quý đầy kịch tính, thí sinh Trần Võ Gia Bảo xuất sắc giành vòng nguyệt quế quý 1 với 175 điểm, trở thành nhà leo núi đầu tiên góp mặt tại chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26.

Lý Thái Dương – Nhà leo núi xuất sắc nhất quý 2

Giữ vững phong độ khi thắng liên tiếp các vòng thi tuần, tháng và quý, thí sinh Lý Thái Dương đã giành vòng nguyệt quế quý 2 với 200 điểm, trở thành nhà leo núi đầu tiên mang cầu truyền hình Chung kết Đường lên đỉnh Olympia về với Đất Tổ Phú Thọ.

Nguyễn Huy Quang Minh – Nhà leo núi xuất sắc nhất quý 3

Gây ấn tượng với 345 điểm tại cuộc thi tháng 1 - quý 3, Nguyễn Huy Quang Minh hiện nắm giữ kỷ lục điểm số vòng thi tháng cao nhất Olympia năm thứ 26.

Tiếp tục khẳng định phong độ với chiến thắng quý 3 cùng 225 điểm, Quang Minh chính thức ghi tên mình vào cuộc thi chung kết năm thứ 26 và đem cầu Truyền hình về với Hưng Yên.

Đoàn Lê Anh Đức - Nhà leo núi xuất sắc nhất quý 4

Sở hữu tài lẻ có thể hát quốc ca của 135 quốc gia, thí sinh Đoàn Lê Anh Đức gây ấn tượng không chỉ bởi sự thú vị ngoài đời mà còn bằng bản lĩnh khi thi đấu. Từng về nhì ở cuộc thi tuần với 230 điểm, Anh Đức đã có màn bứt phá ngoạn mục tại cuộc thi tháng với 330 điểm. Bước vào cuộc thi quý 4, Anh Đức tiếp tục giành chiến thắng thuyết phục để mang về tấm vé cuối cùng dự chung kết năm.