Bốn mẫu ô tô điện mới sắp ra mắt tại Việt Nam

TMT Motors mới đây thông báo ngày 16/10 tới đây, hãng sẽ tổ chức lễ ra mắt dải sản phẩm Wuling mới tại Việt Nam năm 2026. Dải sản phẩm này gồm 4 mẫu ô tô điện là Macaron, Bingo, Grango và Darion.

Bốn mẫu xe Wuling mới sắp được TMT Motors giới thiệu tại Việt Nam.

Đại diện TMT cho biết, cùng với lễ ra mắt, giới thiệu sản phẩm, hãng đồng thời cũng sẽ công bố giá bán và chính sách bán hàng.

Dù chưa chính thức xuất hiện tại Việt Nam song thông tin về các mẫu xe mới cũng đã được TMT hé lộ trên website chính thức của thương hiệu Wuling EV tại Việt Nam.

Trong đó, Wuling Macaron là mẫu xe điện mini đô thị, hướng đến người dùng tìm kiếm phương tiện nhỏ gọn, linh hoạt cho những hành trình ngắn hằng ngày. Xe có hai phiên bản tầm hoạt động 205km và 300km.

Khác với Wuling Mini EV trước đây chỉ có 2 cửa, mẫu xe Macaron có thiết kế 5 cửa giúp hành khách ra vào hàng ghế sau thuận tiện, phù hợp với nhu cầu đi làm, mua sắm và đưa đón con nhỏ.

Wuling Bingo kích thước lớn hơn có hai phiên bản với tầm hoạt động công bố 333 km và 410 km.

Đáng chú ý, TMT sẽ giới thiệu hai mẫu MPV chạy điện là Grango và Darion. Trong đó Wuling Grango chú trọng công năng phục vụ kinh doanh. Mẫu xe có bố trí ghế 2–2–3, chiều dài cơ sở 2.850 mm và không gian chở hàng tối đa 3.300 lít, hướng đến khách hàng cần phương tiện linh hoạt để chở người hoặc hàng hóa.

Theo hãng công bố sớm, Grango sẽ có cả phiên bản thuần điện cho tầm hoạt động 300km và một phiên bản EREV (xe điện hành trình mở rộng).

Còn Wuling Darion hướng đến nhu cầu sử dụng của gia đình đa thế hệ, với không gian 7 chỗ rộng rãi và cửa trượt điện hỗ trợ hành khách lên xuống thuận tiện.

Cao cấp hơn Grango nên Darion sẽ có hai bản thuần điện với phạm vi lên tới 450 – 500km sau mỗi lần sạc đầy theo công bố. Ngoài ra, mẫu xe này cũng sẽ có một bản sử dụng công nghệ PHEV.