Bốn lĩnh vực trọng tâm trong hợp tác kinh tế Việt Nam – Thụy Sĩ thời gian tới

Toàn cảnh sự kiện

Chiều 18/10, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin đã dự và phát biểu tại diễn đàn Kinh tế Việt Nam - Thụy Sĩ 2026 diễn ra tại Hà Nội.

Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin khẳng định, năm 2026 mang ý nghĩa đặc biệt đối với Việt Nam và Thụy Sĩ, khi hai nước kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Trải qua 5 thập kỷ rưỡi, quan hệ song phương không ngừng được củng cố trên nền tảng tôn trọng lẫn nhau, tin cậy và sự đồng điệu ngày càng lớn về lợi ích.

Theo Tổng thống Guy Parmelin, từ nền tảng quan hệ ngoại giao ban đầu, Việt Nam và Thụy Sĩ đã từng bước phát triển thành đối tác kinh tế năng động, kết nối cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư, nhà nghiên cứu và giới kinh doanh hai nước. Dù cách biệt về địa lý, quan hệ kinh tế song phương ngày càng gắn kết chặt chẽ, đóng vai trò quan trọng hơn bao giờ hết.

Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin

Đánh giá những kết quả hợp tác nổi bật, Tổng thống Guy Parmelin cho biết, năm 2025, kim ngạch thương mại song phương tăng gần 20% so với năm 2024, đạt gần 3,5 tỷ USD. Trong khi đó, tính đến năm 2024, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của Thụy Sĩ tại Việt Nam đạt khoảng 1,8 tỷ USD, tăng 14% so với năm trước.

Tổng thống Thụy Sĩ nhận định, tiềm năng hợp tác giữa hai nước vẫn còn rất lớn, đặc biệt trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, sản xuất tiên tiến, khoa học sự sống và chăm sóc sức khỏe, phát triển hạ tầng bền vững và công nghệ sạch. Đây là những lĩnh vực mà thế mạnh chuyên môn của Thụy Sĩ có thể kết hợp hiệu quả với sự năng động và tiềm lực phát triển của Việt Nam.

Đáng chú ý, Tổng thống Guy Parmelin bày tỏ vui mừng trước việc Việt Nam và khối EFTA đã ký kết Hiệp định Thương mại Tự do (FTA). Ông nhấn mạnh, hiệp định không đơn thuần là công cụ thúc đẩy thương mại, mà còn thể hiện cam kết chiến lược của các bên trong tăng cường hợp tác kinh tế, củng cố tính chắc chắn về pháp lý, cải thiện khả năng tiếp cận thị trường và tạo thêm không gian hợp tác cho cộng đồng doanh nghiệp hai nước.

Nhân dịp kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao trong năm 2026, Tổng thống Guy Parmelin kêu gọi Việt Nam và Thụy Sĩ tiếp tục tăng cường hợp tác, khai mở những cơ hội mới cho doanh nghiệp và người dân hai nước, qua đó đưa quan hệ song phương phát triển sâu rộng và hiệu quả hơn.

Phát biểu tại sự kiện, Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng khẳng định, việc ký kết Hiệp định FTA Việt Nam – EFTA sau 14 năm đàm phán với 21 phiên làm việc đánh dấu bước tiến mang tính lịch sử, thể hiện quyết tâm chính trị và những nỗ lực bền bỉ của các bên.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng

Theo Bộ trưởng, việc cộng đồng doanh nghiệp hai bên gặp gỡ ngay sau lễ ký kết đã truyền tải thông điệp rõ ràng: giá trị của hiệp định không chỉ nằm ở các cam kết trên văn bản, mà phải được thể hiện bằng những cơ hội hợp tác thực chất và kết quả kinh doanh cụ thể. Hiệp định tạo lập khuôn khổ hợp tác minh bạch, ổn định, với các quy định về xuất xứ tạo thuận lợi cho việc kết nối chuỗi cung ứng giữa châu Âu và Đông Nam Á.

Nhằm hiện thực hóa các định hướng hợp tác trong thời gian tới, Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng đề xuất hai bên tập trung vào bốn lĩnh vực trọng tâm. Thứ nhất, thúc đẩy kết nối chuỗi cung ứng, sản xuất và thương mại.

Thứ hai, tăng cường hợp tác trong chuyển dịch năng lượng và tăng trưởng xanh, thông qua phát triển lưới điện thông minh, công nghệ sạch, khu công nghiệp sinh thái và kinh tế tuần hoàn. Thứ ba, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, kinh tế số, y tế và khoa học sự sống trên cơ sở chuyển giao công nghệ, nâng cao năng lực nghiên cứu và phát triển (R&D). Thứ tư, phối hợp đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu vận dụng mô hình đào tạo nghề kép của Thụy Sĩ phù hợp với nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp.

Chia sẻ tại sự kiện, Đại sứ Thụy Sỹ Thomas Gass tại Việt Nam nhấn mạnh đến hai con số 55 và 14. Thụy Sỹ và Việt Nam chính thức kỷ niệm 55 năm quan hệ ngoại giao vào năm nay và kết thúc 14 năm đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do. Cả hai con số này biểu trưng cho sự kiên nhẫn và bền bỉ, Đại sứ Thụy Sỹ nhấn mạnh.

Đại sứ nhắc lại vào tháng 10/1971, khi Thụy Sỹ thiết lập quan hệ với Hà Nội, Việt Nam vẫn đang trong thời kỳ chiến tranh, đó là lựa chọn chính trị thể hiện sự tôn trọng đối với chủ quyền của Việt Nam và mong muốn duy trì quan hệ, bất chấp những chia rẽ của Chiến tranh Lạnh. Theo Đại sứ Thụy Sỹ, 55 năm sau, hai nước đang đứng trước bước ngoặt mới, việc kết thúc đàm phán giữa EFTA và Việt Nam mở ra một chương mới đầy triển vọng trong quan hệ hai nước.