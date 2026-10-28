Bốn lãnh đạo Vietcap đăng ký mua hàng chục triệu cổ phiếu BVB

Ảnh minh họa: BVBank

Ngân hàng TMCP Bản Việt (BVBank, mã: BVB) ngày 28/10 công bố nghị quyết HĐQT thông qua kết quả chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phương án phân phối lại số cổ phiếu lẻ, cổ phiếu chưa được đăng ký mua hết. Theo đó, ngân hàng dự kiến phân phối lại 87,5 triệu cổ phiếu cho 10 nhà đầu tư với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng tổng giá trị 875 tỷ đồng.

Danh sách có bà Nguyễn Thanh Phượng, Chủ tịch HĐQT CTCP Chứng khoán Vietcap (mã: VCI), được phân phối 3 triệu cổ phiếu BVB, tương ứng giá trị 30 tỷ đồng.

Ba thành viên HĐQT Vietcap khác gồm bà Tôn Minh Phương được phân phối 18 triệu cổ phiếu, ông Tô Hải được phân phối 12 triệu cổ phiếu và ông Nguyễn Lân Trung Anh được phân phối 2 triệu cổ phiếu. Tổng cộng, bốn lãnh đạo Vietcap được phân phối 35 triệu cổ phiếu BVB, tương ứng 350 tỷ đồng theo giá chào bán.

Bên cạnh đó, ông Trần Minh Chí được phân phối 18 triệu cổ phiếu; ông Ngô Quang Trung, cựu thành viên HĐQT kiêm CEO BVBank, được phân phối 7 triệu cổ phiếu. Ông Nguyễn Thanh Tú, Phó Tổng giám đốc phụ trách BVBank, được phân phối 8,5 triệu cổ phiếu.

Thời hạn nộp tiền mua kéo dài đến hết ngày 2/11/2026. Số cổ phiếu phân phối lại bị hạn chế chuyển nhượng trong một năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

Ngoài đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu, BVBank cũng xử lý lượng cổ phiếu chưa được mua hết thuộc chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2026.

Theo nghị quyết HĐQT ngày 27/10, trong tổng số 30 triệu cổ phiếu ESOP dự kiến phát hành, người lao động đăng ký và nộp tiền mua 2,34 triệu cổ phiếu, còn khoảng 27,66 triệu đơn vị chưa được phân phối.

Ngân hàng quyết định phân phối lại 8,65 triệu cổ phiếu ESOP cho một số người lao động đáp ứng tiêu chuẩn của chương trình, với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian đăng ký và nộp tiền mua từ ngày 27/10 đến hết ngày 2/11/2026. Số cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng trong một năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

Hai phương án chào bán cho cổ đông hiện hữu và phát hành ESOP nằm trong kế hoạch tăng vốn được Đại hội đồng cổ đông thường niên BVBank thông qua ngày 16/4. Trước đó, Ngân hàng Nhà nước đã chấp thuận cho BVBank tăng vốn điều lệ tối đa 3.504 tỷ đồng, qua đó nâng vốn điều lệ lên gần 10.000 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, BVBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế 9 tháng đầu năm 2026 đạt khoảng 825 tỷ đồng, tăng gần 90% so với cùng kỳ năm trước và hoàn thành khoảng 118% kế hoạch năm là 700 tỷ đồng. Riêng quý 3, lợi nhuận trước thuế đạt khoảng 278 tỷ đồng.

Tổng thu nhập hoạt động 9 tháng đạt hơn 2.800 tỷ đồng, tăng 36%. Trong đó, thu nhập lãi thuần đạt hơn 2.600 tỷ đồng, tăng 40%; thu nhập ngoài lãi đạt 228 tỷ đồng, tăng 28%. Tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) giảm 5,8 điểm phần trăm so với cùng kỳ.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của BVBank đạt hơn 145.200 tỷ đồng, tăng 9,2% so với đầu năm.

Trên thị trường chứng khoán, chốt phiên giao dịch ngày 28/10, cổ phiếu BVB tăng 150 đồng, tương ứng 1,44% so với phiên trước, lên 10.600 đồng/cp, hồi phục sau hai phiên giảm liên tiếp. Thanh khoản tăng mạnh với khối lượng giao dịch đạt 2,16 triệu cổ phiếu, gấp gần 2,7 lần mức 802.400 cổ phiếu của phiên 27/10.