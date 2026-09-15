Bốn lần đưa bóng trúng khung gỗ, U23 Việt Nam hòa đáng tiếc trước Kuwait

Tuy nhiên, sự kém duyên trước khung thành khiến thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh chỉ giành được trận hòa 1-1 đầy tiếc nuối. Kết quả này rõ ràng không phản ánh hết số cơ hội của U23 Việt Nam tạo ra trước Kuwait.

Ngay từ những phút đầu, U23 Việt Nam đã cho thấy sự chủ động trong lối chơi. Đội bóng áo đỏ tạo ra sức ép về phía khung thành Kuwait. Trong hiệp một, các cầu thủ Việt Nam ba lần đưa bóng tìm đến cột dọc và xà ngang, nhưng bàn thắng vẫn không đến.

U23 Việt Nam đã có màn trình diễn ấn tượng trước Kuwait ở trận ra quân bảng C môn bóng đá nam ASIAD 2026. Ảnh: Lê Phong

Sang hiệp hai, thế trận không có nhiều thay đổi khi U23 Việt Nam tiếp tục là đội chơi lấn lướt. Nhiều cơ hội được tạo ra nhưng các chân sút áo đỏ vẫn thiếu một chút chính xác trong những pha dứt điểm cuối cùng.

Khi đang chơi tốt hơn, U23 Việt Nam lại bất ngờ nhận bàn thua ở phút 78. Từ một tình huống tấn công bên cánh, Omar Almatar bật cao đánh đầu hiểm hóc, đánh bại thủ môn Việt Nam để mở tỷ số cho Kuwait.

Dẫu vậy, các cầu thủ Việt Nam không mất quá nhiều thời gian để đáp trả. Chỉ ba phút sau, từ quả phạt góc của Văn Thuận, Ngọc Mỹ bật cao đánh đầu chính xác vào góc xa, mang về bàn gỡ hòa 1-1 cho U23 Việt Nam.

Những phút cuối trận chứng kiến sức ép rất lớn từ đại diện Đông Nam Á. Trong thời gian bù giờ, U23 Việt Nam liên tục dồn đội hình lên tấn công nhằm tìm kiếm chiến thắng.

Đáng tiếc nhất là pha bóng ở phút bù giờ cuối cùng. Sau tình huống lộn xộn trong vòng cấm, Văn Thuận tung cú dứt điểm ở cự ly gần nhưng bóng lại dội xà ngang bật ra. Đây đã là lần thứ tư trong trận đấu U23 Việt Nam đưa bóng trúng khung gỗ của Kuwait. Trước đó, Ngọc Mỹ cũng có cơ hội rất ngon ăn nhưng cú dứt điểm bằng chân trái lại đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Trận hòa 1-1 khiến U23 Việt Nam bỏ lỡ cơ hội giành trọn 3 điểm ở ngày ra quân. Tuy nhiên, màn trình diễn của các học trò HLV Đinh Hồng Vinh vẫn mang đến nhiều tín hiệu tích cực.

Tại bảng C, Uzbekistan được đánh giá là đối thủ mạnh nhất. Trong khi đó, Kuwait và Philippines được xem là những đội bóng vừa tầm với U23 Việt Nam. Do chỉ có hai đội dẫn đầu giành vé đi tiếp, việc đánh rơi chiến thắng trước Kuwait chắc chắn sẽ khiến hành trình của U23 Việt Nam trở nên khó khăn hơn trong những lượt trận sắp tới.