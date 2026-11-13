'Bốn kiên định' để lực lượng Công an đồng hành cùng phát triển đất nước

Đây là nội dung được nhấn mạnh tại Hội thảo khoa học cấp Bộ với chủ đề “Công an nhân dân quán triệt, thực hiện và giữ vững nguyên tắc "bốn kiên định" của Đại hội XIV của Đảng, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng "2 con số" hiện thực hóa khát vọng vươn mình của dân tộc”, tổ chức chiều 13/11 tại Học viện Chính trị CAND.

Hội thảo được tổ chức tại Học viện Chính trị CAND chiều ngày 13/11.

Hội thảo do PGS.TS Lê Hải Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Trung tướng GS.TS Trần Vi Dân, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, Thành viên Ban nghiên cứu chuyên đề giúp việc Bộ trưởng Bộ Công an và Trung tướng PGS.TS Phan Xuân Tuy, Giám đốc Học viện Chính trị CAND đồng chủ trì. Tham dự có các tướng lĩnh, chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài lực lượng CAND.

“Bốn kiên định” được xác định gồm: Kiên định, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới; kiên định các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng. Đây là nền tảng chính trị, tư tưởng để xác định phương hướng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời đặt ra yêu cầu đổi mới tư duy, phương thức hành động trước những vấn đề mới của thực tiễn.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Trung tướng PGS.TS Phan Xuân Tuy nhấn mạnh, mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số đặt ra yêu cầu cao đối với toàn hệ thống chính trị, trong đó có lực lượng CAND. Để đạt được mục tiêu này, đất nước cần huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, mở rộng không gian phát triển, thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.

Trung tướng PGS.TS Phan Xuân Tuy phát biểu khai mạc hội thảo.

Tuy nhiên, quá trình phát triển cũng làm nảy sinh những vấn đề mới về an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội. Vì vậy, nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự cần được đặt trong mối quan hệ chặt chẽ với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Một môi trường an ninh, an toàn, ổn định, thượng tôn pháp luật sẽ tạo điều kiện để doanh nghiệp yên tâm đầu tư, người dân phát huy năng lực sáng tạo và các nguồn lực xã hội được khai thác hiệu quả.

“Giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa bảo đảm an ninh và thúc đẩy phát triển là vấn đề cần tiếp tục được nghiên cứu cả về lý luận và thực tiễn. Đây cũng là mục tiêu đặt ra đối với hội thảo nhằm làm rõ những yêu cầu mới trong việc thực hiện nguyên tắc “bốn kiên định”, gắn với nhiệm vụ chính trị của lực lượng CAND”, Trung tướng Phan Xuân Tuy chia sẻ.

Tích hợp yêu cầu an ninh ngay từ đầu trong phát triển

Tham luận tại hội thảo, PGS.TS Lê Hải Bình nhấn mạnh yêu cầu chuyển đổi tư duy từ “kết hợp” sang “tích hợp” an ninh ngay từ đầu trong các chiến lược, quy hoạch và dự án phát triển.

Theo PGS.TS Lê Hải Bình, bài học giữ nước đi đôi với dựng nước luôn có giá trị xuyên suốt lịch sử dân tộc. Trong bối cảnh chuyển đổi số, yêu cầu này càng trở nên rõ nét khi những thành quả phát triển như trung tâm dữ liệu, nền tảng thanh toán số, hệ thống định danh điện tử vừa là hạ tầng quan trọng, vừa là những mục tiêu cần được bảo vệ.

Quán triệt Nghị quyết 22 của Ban Chấp hành Trung ương về Chiến lược an ninh quốc gia, yêu cầu đặt ra là phải tích hợp yếu tố an ninh trong quá trình xây dựng và thực hiện chính sách ở từng lĩnh vực, địa bàn, không đánh đổi an ninh lấy tăng trưởng đơn thuần. An ninh cần trở thành một thuộc tính của quá trình phát triển, thay vì chỉ được xem xét như một lĩnh vực riêng biệt.

PGS.TS Lê Hải Bình tham luận tại hội thảo.

Để biến an ninh thành lợi thế phát triển, PGS.TS Lê Hải Bình cho rằng cần hội tụ ba điều kiện: Xây dựng các chuẩn mực an ninh minh bạch, phân tầng theo mức độ rủi ro; huy động sức mạnh toàn xã hội, tổ chức thành mạng lưới thế trận an ninh; đồng thời đo lường năng lực thực thi bằng những chỉ số định lượng cụ thể.

“Đối với lực lượng CAND, vai trò nòng cốt trong bảo đảm an ninh quốc gia và kiến tạo hạ tầng dữ liệu cần được thể hiện qua sáu hướng trọng tâm. Trong đó, chú trọng thể chế hóa yêu cầu an ninh kiến tạo trong thẩm định dự án; nâng cấp hệ thống phòng, chống lừa đảo trực tuyến với sự liên thông giữa lực lượng Công an, ngân hàng và nhà mạng; xây dựng thế trận an ninh nhân dân trên không gian mạng, lấy Công an cấp xã làm điểm tựa tại cơ sở”, PGS.TS Lê Hải Bình góp ý kiến.

Bên cạnh đó, cần mở rộng phạm vi bảo vệ đối với các yếu tố cốt lõi như công nghệ, dữ liệu và nhân lực chất lượng cao; tổ chức diễn tập quản trị khủng hoảng phức hợp, kiểm tra năng lực phục hồi dữ liệu; đẩy mạnh đối ngoại an ninh trên cơ sở Công ước Hà Nội, qua đó thu hút chuyên gia và thúc đẩy hợp tác quốc tế.

Cụ thể hóa nguyên tắc thành hiệu quả công tác

Các tham luận tại hội thảo cùng tập trung làm rõ yêu cầu đưa nguyên tắc “bốn kiên định” vào nhận thức, phương pháp công tác và hành động cụ thể của lực lượng CAND. Trong đó, cần tiếp tục đổi mới tư duy, nâng cao hiệu quả công tác Công an; giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa bảo vệ an ninh, trật tự với yêu cầu phát triển nhanh, bền vững.

Các đại biểu, các chuyên gia và nhà khoa học trong và ngoài lực lượng CAND dự hội thảo.

Các đại biểu cũng đề cập đến việc nâng cao năng lực quản trị an ninh quốc gia, chất lượng dự báo và khả năng phòng ngừa từ sớm, từ xa, từ cơ sở; đẩy mạnh chuyển đổi số gắn với bảo vệ dữ liệu và bảo đảm tính hợp pháp trong hoạt động nghiệp vụ. Cùng với đó là yêu cầu xây dựng lực lượng CAND đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới, đặc biệt quan tâm nâng cao năng lực và điều kiện công tác của Công an cấp xã.

Kết luận hội thảo, Trung tướng PGS.TS Phan Xuân Tuy đề nghị Ban Tổ chức và bộ phận chuyên môn tổng hợp đầy đủ các tham luận, ý kiến trao đổi; phân định rõ những nội dung đã có cơ sở thống nhất và những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu. Báo cáo tổng hợp cần làm rõ luận cứ, kiến nghị, điều kiện thực hiện và cơ quan có thẩm quyền xem xét; những đề xuất vượt thẩm quyền phải được tổng hợp, báo cáo theo quy định, không tự chuyển thành yêu cầu triển khai khi chưa có quyết định.

Trung tướng Phan Xuân Tuy nhấn mạnh, quán triệt và giữ vững nguyên tắc “bốn kiên định” phải được thể hiện bằng bản lĩnh chính trị, phương pháp làm việc khoa học và kết quả công tác cụ thể. Mỗi đơn vị, cán bộ, chiến sĩ CAND cần thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, giữ nghiêm kỷ luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân, góp phần xây dựng môi trường an toàn, ổn định, phục vụ sự nghiệp phát triển đất nước.