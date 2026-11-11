Bốn Hiệu trưởng trường tiểu học ở TP Huế gửi đơn xin từ chức

Ngày 11/11, ông Lê Quý Phương, Chủ tịch UBND phường Hương An (TP Huế) cho biết, bà Phan Thị Thu Sương, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hương An vừa có đơn xin từ chức vì lý do sức khỏe. Sau khi xin từ chức, bà Sương có nguyện vọng làm giáo viên giảng dạy tại Trường Tiểu học Hương An. Hiện, Đảng ủy và UBND phường Hương An đã thống nhất cho bà Sương từ chức và đã có văn bản thông báo gửi Sở Giáo dục và Đào tạo TP Huế.

Trường Tiểu học Nguyễn Trãi, một trong số trường học trung tâm nằm ở phía Bắc sông Hương, TP Huế.

Cùng ngày, ông Lê Văn Thìn, Phó Chủ tịch UBND phường Kim Long, TP Huế xác nhận, bà Trần Thị Giang, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hương Hồ đã gửi đơn xin từ chức Hiệu trưởng. Được biết, bà Giang có nguyện vọng xuống làm giáo viên giảng dạy tại trường sau khi từ chức. Hiện phường đang làm quy trình bổ nhiệm Hiệu trưởng mới của Trường Tiểu học Hương Hồ.

Ngoài ra, bà Nguyễn Thị Thuỷ, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Trãi (phường Phú Xuân, TP Huế) cũng đã gửi đơn xin từ chức Hiệu trưởng. Bà Nguyễn Thị Thủy xin từ chức vì lý do cá nhân và hiện địa phương đang tiến hành phương án nhân sự quản lý Trường Tiểu học Nguyễn Trãi.

Ông Lê Thanh Sơn, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt đã viết đơn xin từ chức Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường và đã được Đảng ủy phường Thuận Hóa đồng ý.

Trước đó, ngày 10/11, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Thuận Hóa (TP Huế) đã thống nhất cho ông Lê Thanh Sơn, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt (một trong số những trường trung tâm của TP Huế) được từ chức theo nguyện vọng.

Theo lãnh đạo UBND phường Thuận Hóa, trước đó, ông Lê Thanh Sơn đã viết đơn xin từ chức Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường. Trong đơn, ông Sơn nêu lý do bản thân gặp nhiều áp lực, cảm thấy không đủ điều kiện tiếp tục giữ các chức vụ trên và xin từ chức theo nguyện vọng cá nhân.

Ngày 11/11, UBND phường Thuận Hóa tổ chức lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm tân Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt sau khi ông Lê Thanh Sơn xin từ chức Hiệu trưởng.

Sau khi Ban Thường vụ Đảng ủy phường Thuận Hóa đồng ý cho ông Lê Thanh Sơn từ chức Hiệu trưởng, ngày 11/11, UBND phường Thuận Hóa tổ chức lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt cho bà Hồ Thị Phi Phương, là Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phan Bội Châu được điều động đến nhận công tác tại Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt và bổ nhiệm giữ chức Hiệu trưởng với thời hạn là 5 năm.

Trước đó từ ngày 1/7, TP Huế tiến hành sắp xếp lại hệ thống trường học trên địa bàn. Trường tiểu học Lý Thường Kiệt không thuộc diện bị ảnh hưởng bởi đợt sắp xếp này do đáp ứng các tiêu chí về quy mô, số lượng học sinh và yêu cầu dạy học.