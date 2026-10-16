Bốn dự án của SonKim Land được phép bán nhà cho người nước ngoài

Sở Xây dựng Tp.HCM vừa có Công văn số 36357/SXD-PTDT về danh mục các dự án đầu tư xây dựng nhà ở trên địa bàn mà tổ chức, cá nhân nước ngoài được phép sở hữu nhà ở. Trong danh mục này có 4 dự án do SonKim Land phát triển, gồm The Metropole Thủ Thiêm, Gateway Thảo Điền, The Nassim Thảo Điền và The 9 Stellars.

Tại dự án The 9 Stellars, hai phân khu được nêu tên là Alta Height và Alpha Residence.

Theo thông tin từ SonKim Land, doanh nghiệp đã hoàn tất các thủ tục hành chính đối với các dự án có tên trong danh mục, đồng thời thực hiện nghĩa vụ báo cáo, cung cấp thông tin cho cơ quan quản lý nhà nước theo quy định.

Việc tổ chức, cá nhân nước ngoài sở hữu nhà ở tại Việt Nam phải đáp ứng các điều kiện theo quy định pháp luật, trong đó có các quy định về đối tượng được sở hữu, loại hình nhà ở, khu vực dự án và giới hạn số lượng nhà ở được phép sở hữu.

Thông tin cụ thể về phạm vi áp dụng đối với từng dự án cần được đối chiếu với nội dung công văn và các quy định pháp luật liên quan.

Hình ảnh 4 dự án được cấp phép bán cho người nước ngoài:

The Metropole Thủ Thiêm.

Gateway Thảo Điền.

The Nassim Thảo Điền.

The 9 Stellars.