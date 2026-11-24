Tham dự buổi lễ có Cục trưởng Cục Điện ảnh Đặng Trần Cường; Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh Nguyễn Thị Mai Anh; Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện VTC Chu Tiến Đạt; Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cineplus Hà Anh Sơn; Giám đốc Trung tâm Điện ảnh, Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Thanh Lịch, cùng Ban Giám hiệu Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội và đại diện các đơn vị liên quan.

Ký hợp tác giữa bốn bên - từ trái sang phải: ông Hà Anh Sơn - Chủ tịch HĐQT CTCP Cineplus; ông Đặng Trần Cường - Cục trưởng Cục Điện ảnh; TS. Bùi Như Lai - Hiệu trưởng Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội; ông Chu Tiến Đạt - Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện VTC

Việc thành lập Trung tâm xuất phát từ yêu cầu đổi mới đào tạo trong bối cảnh chuyển đổi số đang tác động sâu rộng đến phương thức sáng tạo, sản xuất, phân phối và tiếp nhận các sản phẩm văn hóa, nghệ thuật.

Những công nghệ như trí tuệ nhân tạo (AI), kỹ xảo hình ảnh, phim trường số, ghi hình chuyển động và thực tế mở rộng (XR) ngày càng được ứng dụng trong lĩnh vực điện ảnh, truyền hình và giải trí, đặt ra yêu cầu mới đối với nguồn nhân lực nghệ thuật.

Theo đó, người học không chỉ cần được trang bị kiến thức chuyên môn, tư duy nghệ thuật và kỹ năng nghề nghiệp mà còn phải có năng lực làm chủ công nghệ, thích ứng với môi trường sản xuất hiện đại và sáng tạo nội dung trên các nền tảng số.

Đáng chú ý, Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội được Bộ VHTTDL lựa chọn thí điểm mô hình Trung tâm đổi mới sáng tạo trong trường học. Đây được xem là bước đi nhằm đổi mới phương thức đào tạo, nghiên cứu, thực hành nghệ thuật, đồng thời tăng cường kết nối giữa nhà trường với doanh nghiệp và môi trường sản xuất chuyên nghiệp.

Theo Biên bản ghi nhớ, Trung tâm được xây dựng và vận hành theo mô hình hợp tác giữa cơ quan quản lý nhà nước, cơ sở đào tạo và doanh nghiệp. Trong đó, Cục Điện ảnh giữ vai trò định hướng, kết nối chính sách và hỗ trợ phát triển; Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội là đơn vị chủ quản, chịu trách nhiệm chuyên môn, định hướng nội dung và trực tiếp vận hành Trung tâm.

Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện VTC đảm nhiệm vai trò đối tác về đào tạo, sản xuất, truyền thông và hạ tầng công nghệ số; Công ty Cổ phần Cineplus tham gia với vai trò đối tác về quy trình sản xuất phim trên môi trường số và ứng dụng công nghệ điện ảnh hiện đại.

Trung tâm dự kiến triển khai nhiều hoạt động như bồi dưỡng năng lực số, tập huấn ứng dụng AI và sáng tạo nội dung số; sản xuất, thử nghiệm phim ngắn, phim hoạt hình, sản phẩm hậu kỳ, biểu diễn trực tuyến và nội dung ứng dụng AI; ứng dụng công nghệ phim trường số, kỹ xảo hình ảnh, ghi hình chuyển động và thực tế mở rộng; số hóa tư liệu điện ảnh, sân khấu; kết nối doanh nghiệp, nhà đầu tư và các cơ hội việc làm cho sinh viên.

Ký kết hợp tác song phương giữa Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội và Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện VTC

Một trong những mục tiêu trọng tâm là tạo điều kiện để sinh viên tham gia sâu hơn vào quy trình sản xuất thực tế. Với các ngành điện ảnh và truyền hình, người học có cơ hội tiếp cận toàn bộ quy trình từ phát triển ý tưởng, xây dựng kịch bản, tiền kỳ, tổ chức sản xuất, ghi hình đến hậu kỳ và phát hành.

Trong lĩnh vực truyền thông, sinh viên được phát triển kỹ năng sáng tạo, sản xuất và phân phối nội dung đa nền tảng. Đối với sân khấu và nghệ thuật biểu diễn, việc ứng dụng công nghệ số, phương thức biểu diễn trực tuyến mở ra những hướng tiếp cận mới trong sáng tạo, dàn dựng và tiếp cận công chúng.

Đặc biệt, sinh viên có thể trực tiếp tham gia các dự án sản xuất cùng đạo diễn, nhà sản xuất, chuyên gia công nghệ và doanh nghiệp đối tác. Sản phẩm từ những dự án này có thể được xem xét công nhận là đồ án, tác phẩm tốt nghiệp theo quy chế đào tạo của Nhà trường.

Doanh nghiệp cũng tham gia hướng dẫn, đánh giá và thẩm định sản phẩm, góp phần gắn kết chuẩn đầu ra với yêu cầu thực tế của thị trường lao động.

Mô hình này được kỳ vọng tạo chuyển biến trong phương thức đào tạo, từ hoạt động giảng dạy và thực hành chủ yếu trong môi trường nhà trường sang đào tạo gắn với dự án, sản phẩm và quy trình sản xuất chuyên nghiệp.

Qua đó, sinh viên có thêm cơ hội trải nghiệm nghề nghiệp, nâng cao năng lực chuyên môn và khả năng cạnh tranh ngay trong quá trình học tập.

Các đại biểu tham dự lễ ký kết chụp ảnh lưu niệm

Ngay trong giai đoạn thí điểm, các bên thống nhất định hướng triển khai sản phẩm đầu tiên là phim giới thiệu Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội có ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Đây cũng là hoạt động nhằm thử nghiệm quy trình phối hợp, khả năng ứng dụng công nghệ mới và phương thức sản xuất nội dung số trong thực tiễn.

Theo thỏa thuận, Trung tâm sẽ triển khai thí điểm trong thời gian 12 tháng kể từ ngày Nhà trường ban hành quyết định giao nhiệm vụ. Trên cơ sở kết quả thực hiện, các bên sẽ đánh giá, hoàn thiện mô hình và định hướng phát triển trong giai đoạn tiếp theo, hướng tới tham gia Mạng lưới trung tâm đổi mới sáng tạo văn hóa quốc gia.

Việc thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo Sân khấu - Điện ảnh số không chỉ mở ra mô hình hợp tác giữa cơ sở đào tạo với cơ quan quản lý và doanh nghiệp mà còn tạo thêm không gian kết nối giữa nghệ thuật, công nghệ và thực tiễn sản xuất.

Qua đó, góp phần đào tạo nguồn nhân lực có năng lực chuyên môn, tư duy sáng tạo và khả năng làm chủ công nghệ, đáp ứng yêu cầu phát triển của các lĩnh vực điện ảnh, truyền hình, truyền thông, sân khấu và nghệ thuật biểu diễn trong thời đại số.