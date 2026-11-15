Bốn đổi mới trong tuyển sinh đại học năm 2027

Học sinh lớp 12 Trường Trung học Phổ thông số 1 huyện Văn Bàn khẩn trương ôn tập thi tốt nghiệp. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)

So với năm ngoái, số phương thức xét tuyển năm nay còn 11, giảm 8, chủ yếu do Bộ sắp xếp, đặt tên lại.

Ví dụ, thay vì để kết hợp điểm thi tốt nghiệp THPT với chứng chỉ quốc tế hay phỏng vấn, học bạ thành các cách xét tuyển khác nhau, Bộ gom lại thành một phương thức là "Sử dụng phương thức kết hợp" với một mã số là 600. Các trường tự quyết thành phần xét và trọng số, đảm bảo các thí sinh có cùng điều kiện tham gia xét tuyển.

Danh sách 11 phương thức xét tuyển đại học từ năm 2027 như sau:

Danh sách 11 phương thức xét tuyển đại học từ năm 2027. Ảnh chụp màn hình

Quy chế tuyển sinh đại học 2027 quy định mỗi cơ sở đào tạo được sử dụng tối đa 5 phương thức tuyển sinh. Mỗi chương trình, hình thức đào tạo sử dụng tối đa 3 phương thức từ năm 2027 và 2 phương thức từ năm 2028, không bao gồm phương thức xét tuyển thẳng và xét tuyển đối tượng cử tuyển.

Cơ sở đào tạo phải quy định cụ thể trọng số tính điểm xét của từng hợp phần trong mỗi phương thức; công khai tiêu chí đánh giá, xét tuyển, cách tính điểm, bảo đảm chỉ có duy nhất một thang điểm xét tuyển và các thí sinh có cùng điều kiện tham gia xét tuyển, trừ đối tượng xét tuyển thẳng.

Từ năm 2027, cơ sở đào tạo đã sử dụng điểm cộng trong các phương thức tuyển sinh theo quy định từ năm 2026 trở về trước được quyết định tiếp tục áp dụng trong năm 2027, nhưng tổng điểm cộng không vượt quá 0,5/30 điểm và phải giải trình việc sử dụng (những năm trước, điểm cộng là 3/30). Từ năm 2028, không còn điểm cộng trong tuyển sinh đại học.

Điểm cộng mà các trường áp dụng gồm: Điểm thưởng với giải học sinh giỏi quốc gia nhưng không dùng quyền xét tuyển thẳng; điểm thưởng với nhóm có thành tích hoặc năng khiếu đặc biệt; điểm khuyến khích với nhóm có chứng chỉ ngoại ngữ hoặc chứng chỉ quốc tế.

Việc giảm điểm thưởng giải học sinh giỏi không đồng nghĩa với việc bỏ xét tuyển thẳng. Thí sinh đạt giải học sinh giỏi quốc gia, quốc tế thuộc diện xét tuyển thẳng vẫn có thể sử dụng thành tích để đăng ký xét tuyển vào các ngành phù hợp nếu đáp ứng điều kiện theo quy định.

Bộ yêu cầu các cơ sở đào tạo phải công bố và thực hiện đúng cam kết thông tin tuyển sinh, bao gồm đối tượng, điều kiện dự tuyển, nguồn tuyển, phương thức tuyển sinh, ngưỡng đầu vào, quy tắc quy đổi độ lệch điểm, tiêu chí phụ nếu có; chịu trách nhiệm giải trình với thí sinh, cơ quan quản lý nhà nước và xã hội.

Thông tư mới cũng yêu cầu khai thác dữ liệu tuyển sinh, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để giảm tối đa hồ sơ và thủ tục từ đăng ký xét tuyển đến nhập học.

Cơ sở đào tạo không yêu cầu thí sinh bổ sung hồ sơ, giấy tờ, chứng chỉ, chứng nhận kết quả đã có đầy đủ, hợp lệ trên Hệ thống dữ liệu tuyển sinh, trừ trường hợp thông tin chưa đầy đủ, chưa được cập nhật hoặc cần xác minh theo quy định.

Cơ sở đào tạo không được thu thêm lệ phí xét tuyển dưới bất kỳ hình thức nào đối với thí sinh đăng kí và nộp lệ phí qua Hệ thống xét tuyển chung.

Trong xác định số lượng tuyển sinh, cơ sở đào tạo tự chủ, tự chịu trách nhiệm gắn với trách nhiệm giải trình. Giảng viên tham gia xác định số lượng tuyển sinh phải thực hiện đủ nghĩa vụ, định mức giờ giảng và có minh chứng thu nhập qua cơ sở dữ liệu.