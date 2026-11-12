Bốn điểm đột phá nâng tầm chuỗi giá trị nông sản tại AgroViet 2026

Ảnh minh họa. Nguồn: AgroViet.

Chia sẻ với VnEconomy về những điểm mới của Hội chợ Triển lãm Nông nghiệp Quốc tế lần thứ 26 (AgroViet 2026), ông Nguyễn Minh Tiến, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp Việt Nam (Agritrade), cho biết kỳ triển lãm năm nay ghi nhận nhiều điểm mới đột phá. Đặc biệt, lần đầu tiên, các giá trị nông sản gắn liền với bản sắc văn hóa ba miền được phối hợp quảng bá với quy mô lớn tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế.

Thưa ông, ở lần tổ chức thứ 26 này, AgroViet 2026 có những điểm mới nổi bật nào về quy mô, nội dung và phương thức triển khai?

AgroViet 2026 có bốn điểm đột phá.

Thứ nhất, chú trọng giới thiệu công nghệ bảo vệ môi trường, từ thiết bị xử lý môi trường, phân bón vi sinh đến thuốc bảo vệ thực vật sinh học và công nghệ cải tạo, phục hồi hệ sinh thái.

Thứ hai, tổ chức không gian xúc tiến thương mại dành riêng cho các sản phẩm khoa học, công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp, đồng thời hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo. Hoạt động này nhằm thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất, phù hợp với định hướng của Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Thứ ba, đẩy mạnh số hóa hoạt động hội chợ, ứng dụng nền tảng số để thu thập, phân loại dữ liệu khách tham quan, qua đó nâng cao hiệu quả kết nối và giao dịch giữa các doanh nghiệp (B2B).

Thứ tư, đổi mới cách tổ chức không gian trưng bày. Thay vì phân chia theo địa phương hoặc loại hình kinh doanh như trước, hội chợ năm nay được quy hoạch theo chuỗi giá trị nông sản, từ khâu đầu vào, sản xuất đến chế biến sâu.

Ông Nguyễn Minh Tiến, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp Việt Nam. Ảnh: Agritrade.

Về quy mô, chúng tôi bố trí khu triển lãm trung tâm rộng 120 m2, giới thiệu thành tựu nổi bật của ngành nông nghiệp và môi trường. Trong đó, ưu tiên các sản phẩm nông nghiệp chủ lực có kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, sản phẩm OCOP đạt 4-5 sao và những công nghệ tiên tiến do Việt Nam nghiên cứu, sản xuất, ứng dụng công nghệ số, công nghệ xanh.

Khu triển lãm quốc tế chuyên đề về máy móc, thiết bị nông nghiệp có diện tích khoảng 1.000 m2, tương đương 50 gian hàng, giới thiệu máy móc, vật tư nông nghiệp, công nghệ tưới tiêu, trồng trọt, chăn nuôi, chế biến sau thu hoạch, bảo vệ môi trường và tái chế phụ phẩm nông nghiệp.

Bên cạnh đó, chúng tôi bố trí khoảng 50 gian hàng ngoài trời dành cho doanh nghiệp tỉnh Hà Nam (Trung Quốc), giới thiệu nông sản, thủy sản chế biến sâu và hàng tiêu dùng. Đây cũng là hoạt động thúc đẩy xúc tiến thương mại hai chiều, tăng cường hợp tác về máy móc, thiết bị và công nghệ sản xuất, chế biến nông nghiệp.

Khu vực trong nước có 120-150 gian hàng của các địa phương, doanh nghiệp Việt Nam, giới thiệu nông sản đặc sản, sản phẩm OCOP đạt 3–5 sao và những mặt hàng có tiềm năng xuất khẩu.

Qua các kỳ triển lãm trước đây, từng có tình trạng một số doanh nghiệp nước ngoài đăng ký tham gia nhưng không mang đầy đủ hàng hóa, máy móc, thiết bị sang trưng bày. Ban tổ chức sẽ làm gì để nâng cao chất lượng và hiệu quả hội chợ?

Từ kinh nghiệm tổ chức các kỳ triển lãm trước đây, chúng tôi nhận thấy tình trạng này từng xảy ra, nhất là trong giai đoạn 2022–2023, khi một số doanh nghiệp Trung Quốc đăng ký nhưng chưa hoàn tất thủ tục đưa hàng hóa sang Việt Nam. Tuy nhiên, tình hình đã cải thiện đáng kể trong năm 2024 và 2025.

Để nâng cao chất lượng triển lãm, chúng tôi sẽ sàng lọc chặt chẽ hơn các doanh nghiệp tham gia. Những doanh nghiệp đăng ký nhưng không thực hiện đúng cam kết, không bảo đảm trưng bày hàng hóa, máy móc, thiết bị sẽ bị giảm quy mô hoặc loại khỏi danh sách".

Ông Nguyễn Minh Tiến Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp Việt Nam

Bên cạnh đó, việc thu hút doanh nghiệp nước ngoài phải gắn với khả năng kết nối thị trường và tìm kiếm đối tác tiêu thụ sản phẩm. Thời gian qua, chúng tôi đã làm việc với một số địa phương Trung Quốc như Hà Nam, Hà Bắc và nhận thấy nhiều doanh nghiệp tại đây có công nghệ, máy móc, thiết bị phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp Việt Nam.

Chúng tôi đang thúc đẩy kết nối giữa các địa phương hai nước, tổ chức thêm các hoạt động xúc tiến thương mại và hợp tác. Đây phải là quan hệ hai chiều, trong đó doanh nghiệp nước ngoài không chỉ giới thiệu sản phẩm mà còn có cơ hội tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường tại Việt Nam.

Đối với nông sản Việt Nam, dư địa xuất khẩu sang Trung Quốc, đặc biệt là khu vực phía Bắc, còn rất lớn. Tuy nhiên, để khai thác thị trường này, sản phẩm phải đáp ứng yêu cầu về chất lượng, kiểm dịch và an toàn thực phẩm. Do đó, doanh nghiệp Việt Nam cần tăng cường hợp tác, tiếp cận và ứng dụng máy móc, thiết bị, công nghệ của đối tác Trung Quốc để nâng cao chất lượng sản xuất.

Trong năm nay, chúng tôi sẽ thúc đẩy các đoàn doanh nghiệp, địa phương Trung Quốc đến Việt Nam tìm hiểu cơ hội hợp tác, qua đó mở rộng giao thương và khai thác tốt hơn tiềm năng thị trường hai nước.

Sắp tới, Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ phối hợp với Bộ Quốc phòng tổ chức không gian trưng bày nông sản tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế. Ông có thể chia sẻ về ý nghĩa và những điểm nhấn của hoạt động này?

Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam là sự kiện có tầm vóc quốc tế, thu hút đông đảo khách tham quan, doanh nghiệp và đại biểu cấp cao từ nhiều quốc gia. Việc Bộ Nông nghiệp và Môi trường tham gia tổ chức không gian quảng bá tại đây là cơ hội quan trọng để giới thiệu sản phẩm nông nghiệp, văn hóa và di sản truyền thống Việt Nam ra thế giới.

Tại triển lãm năm 2026, chúng tôi được Ban tổ chức của Bộ Quốc phòng giao khoảng 600 m2 để trưng bày sản phẩm nông nghiệp và 400 m2 dành cho không gian quảng bá sản phẩm đặc trưng của các địa phương trong cả nước.

Với chủ đề “Nông nghiệp Việt Nam - Sắc màu văn hóa sản phẩm ba miền”, chúng tôi hướng đến ba mục tiêu: quảng bá di sản, làng nghề và câu chuyện sản phẩm; tạo không gian trải nghiệm, khuyến khích tiêu dùng đặc sản vùng miền; kết nối sản phẩm OCOP chế biến sâu với hệ thống nhà hàng, khách sạn và mạng lưới phân phối quốc tế.

Ông Nguyễn Minh Tiến Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp Việt Nam

Bên cạnh nông sản, đặc sản địa phương và sản phẩm OCOP, chúng tôi tổ chức không gian trải nghiệm ẩm thực ba miền, giới thiệu các sản phẩm thủ công mỹ nghệ tiêu biểu. Các nghệ nhân làng nghề sẽ trực tiếp trình diễn kỹ thuật chế tác, giúp khách tham quan tìm hiểu quy trình sản xuất và giá trị văn hóa của từng sản phẩm.

Khu vực miền Bắc tái hiện hình ảnh nhà ngói, tường vàng và những nét đặc trưng của bản làng vùng Tây Bắc.

Không gian miền Trung thể hiện kiến trúc, văn hóa ẩm thực truyền thống, trong đó có những nét đặc trưng của Hội An và nghề làm nước mắm.

Với miền Nam, chúng tôi lựa chọn hình ảnh sông nước, nhà lá, cầu khỉ, xuồng và vườn cây trái để gợi lên đời sống văn hóa đặc trưng của vùng đất Nam Bộ.

Thông qua cách tổ chức này, chúng tôi mong muốn mỗi không gian không chỉ là nơi trưng bày sản phẩm, mà còn là điểm trải nghiệm văn hóa, giúp khách tham quan trong nước và quốc tế hiểu hơn về con người, di sản và những giá trị đặc sắc của nông nghiệp Việt Nam.