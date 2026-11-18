Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức, nhằm tôn vinh các nhà khoa học, công nghệ đã có những công trình có giá trị khoa học, kinh tế - xã hội lớn đã và đang được áp dụng hiệu quả tại Việt Nam.

Qua hành trình hơn 30 năm hình thành và phát triển kể từ năm 1995, Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam đã khẳng định vững chắc uy tín và vị thế là một trong những giải thưởng uy tín hàng đầu của giới trí thức nước nhà.

Đại diện nhóm tác giả Tổng công ty Điện lực miền Trung vinh dự nhận giải Nhì VIFOTEC 2025.

VIFOTEC 2025 có 121 công trình tham dự, trong đó 83 công trình được chọn để đưa vào chấm giải, thuộc 6 lĩnh vực: Cơ khí - Tự động hóa; Công nghệ vật liệu; Công nghệ thông tin - Điện tử - Viễn thông; Sinh học phục vụ sản xuất và đời sống; Công nghệ ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và sử dụng hợp lý tài nguyên; Công nghệ tiết kiệm năng lượng và sử dụng năng lượng mới.

Với VIFOTEC 2025, Hội đồng Giám khảo lựa chọn 42 công trình xuất sắc, trao 6 giải Nhất, 10 giải Nhì, 13 giải Ba và 13 giải Khuyến khích.

Trong đó, 4 công trình của các tác giả trong EVN được vinh danh tại sự kiện lần này gồm:

Công trình “Nghiên cứu chế tạo bộ giám sát và cảnh báo online phía hạ áp các trạm biến áp phân phối” đạt giải Nhì, của các tác giả: Kỹ sư (KS) Thái Thành Nam (Trung tâm Sản xuất thiết bị đo điện tử Điện lực miền Trung), ThS. Ngô Tấn Cư (Tổng công ty Điện lực miền Trung), KS Lê Quang Vương (Trung tâm Sản xuất thiết bị đo điện tử Điện lực miền Trung), ThS. Nguyễn Đình Tuân (Công ty Điện lực Đà Nẵng).

Ban Tổ chức trao Giải Ba cho đại diện nhóm tác giả thuộc Tổng công ty Điện lực miền Trung.

Công trình “Phân tích Big data đo đếm từ xa và thuật toán cảnh báo đa tầng nhận diện điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ chưa đăng ký” đạt giải Ba, của các tác giả: ThS. Nguyễn Thanh, ThS. Lê Hoàng Anh Dũng và KS Trần Văn Gia (Tổng công ty Điện lực miền Trung), ThS. Lê Hồng Cương và ThS. Huỳnh Thảo Nguyên (Công ty Điện lực Đà Nẵng).

“Giải pháp giám sát - điều khiển hệ thống Điện mặt trời mái nhà EVN RMCS-NEXATUS” đạt giải Khuyến khích, của các tác giả: KS Thái Thành Nam (Trung tâm Sản xuất thiết bị đo điện tử Điện lực miền Trung), TS. Võ Quang Lâm và ThS. Nguyễn Quốc Dũng (Tập đoàn Điện lực Việt Nam), ThS. Nguyễn Minh Khiêm (Công ty Viễn thông Điện lực và Công nghệ thông tin).

Công trình “Xây dựng hệ thống điều chỉnh điện áp thông minh trên lưới điện phân phối thành phố Đà Nẵng” đạt giải Khuyến khích, của các tác giả: TS. Võ Văn Phương, KS Trần Văn Thảo, ThS. Lê Trần Hoàng Việt và ThS. Trương Minh Tú (Công ty Điện lực Đà Nẵng), ThS. Nguyễn Hoàng Nhân (Tổng công ty Điện lực miền Trung).

Ban Tổ chức trao Giải Khuyến khích cho đại diện các nhóm tác giả.

Bám sát chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về đẩy mạnh khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong tất cả các mặt hoạt động, các công trình đều xuất phát từ thực tiễn hoạt động tại đơn vị, có tính ứng dụng cao, được Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) cùng các đơn vị áp dụng ngay trong thực tế. Các công trình, giải pháp số giúp giảm thao tác thủ công, nâng cao năng suất lao động và tối ưu hóa chi phí. Đồng thời, nâng cao hiệu quả quản lý, vận hành lưới điện, cải thiện độ tin cậy cung cấp điện cho khách hàng; thúc đẩy phát triển năng lượng tái tạo.

Việc chủ động nghiên cứu, phát triển các giải pháp phục vụ vận hành lưới điện cho thấy năng lực làm chủ công nghệ của đội ngũ cán bộ, kỹ sư điện EVN. Kết quả ứng dụng các công trình cũng góp phần lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo trong ngành Điện và cộng đồng khoa học, công nghệ trong nước.