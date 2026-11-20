Trao thưởng cho các công trình đạt giải Nhì.

Trong 42 công trình được vinh danh, Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) có 4 công trình đạt giải, gồm 1 giải Nhì, 1 giải Ba và 2 giải Khuyến khích. Đáng chú ý, EVNCPC là đơn vị duy nhất thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) có công trình được trao giải năm nay. Trong đó, giải Nhì thuộc về công trình "Nghiên cứu chế tạo bộ giám sát và cảnh báo online phía hạ áp các TBA phân phối". Giải pháp góp phần nâng cao khả năng giám sát vận hành, cảnh báo sớm sự cố, hỗ trợ quản lý hiệu quả các trạm biến áp phân phối. Giải Ba được trao cho công trình "Phân tích Big data đo đếm từ xa và thuật toán cảnh báo đa tầng nhận diện điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ chưa đăng ký". Công trình ứng dụng dữ liệu lớn và thuật toán phân tích nhằm phát hiện các hệ thống điện mặt trời mái nhà chưa đăng ký, nâng cao hiệu quả quản lý nguồn điện phân tán. Hai giải Khuyến khích thuộc về các công trình "Giải pháp giám sát - điều khiển hệ thống ĐMTMN EVN RMCS-NEXATUS" và "Xây dựng hệ thống điều chỉnh điện áp thông minh trên lưới điện phân phối thành phố Đà Nẵng". Các giải pháp hướng đến nâng cao năng lực giám sát, điều khiển nguồn điện mặt trời mái nhà, cải thiện chất lượng điện áp và hiệu quả vận hành lưới điện.