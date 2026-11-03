Bồn chứa hóa chất bị rò rỉ khiến không khí tràn ngập khói độc

Camera hiện trường đã ghi lại được những hình ảnh kinh hoàng khi vụ nổ xảy ra vào khoảng 21h30 (giờ địa phương) tối 20/10 vừa qua tại trạm đầu mối MC Tank Terminal, số 1266 Progress Avenue, khu vực North Toledo (phía Bắc thành phố Toledo), bang Ohio, Mỹ.

Theo đó, sự cố rò rỉ lượng lớn chất Glycidyl Methacrylate (GMA) xảy ra tại một nhà máy sản xuất ống dẫn. Sự cố này đã kích hoạt báo động khẩn cấp do nguy cơ cháy nổ cực lớn và giải phóng khí độc vào bầu khí quyển, buộc chính quyền phải thực hiện các biện pháp ứng phó quy mô lớn.

Lệnh sơ tán bắt buộc ban đầu được áp dụng trong bán kính khoảng 1,6km xung quanh hiện trường. Gần 1.000 cư dân đã phải nhanh chóng rời bỏ nhà cửa và các cơ sở kinh doanh để đến nơi an toàn. Ngoài ra, có thời điểm hơn 50.000 người dân lân cận được khuyến cáo nên ở trong nhà để tránh hít phải luồng khí độc phát tán.

Được biết, bồn chứa gặp sự cố chứa hơn 20.000 lít Glycidyl Methacrylate (GMA) - một hợp chất công nghiệp có khả năng gây kích ứng mạnh hệ hô hấp, da, mắt và có nguy cơ phát nổ cao khi bị quá nhiệt. Sự cố rò rỉ hóa chất độc hại này đã khiến hàng chục người phải nhập viện để điều trị các triệu chứng liên quan đến phơi nhiễm và ngộ độc khí.

Toàn bộ hệ thống giao thông quanh khu vực công nghiệp bị tê liệt hoàn toàn trong thời gian các lực lượng cứu hộ xử lý bồn hóa chất. Các cơ quan quản lý môi trường và an toàn hóa chất tại Mỹ đang phối hợp điều tra nguyên nhân dẫn đến hiện tượng bồn chứa bị quá nhiệt và rò rỉ khí độc này.