Bốn cây đàn piano và cuộc đối thoại giữa tinh hoa thế giới với âm nhạc Việt

Các nghệ sĩ, giảng viên Khoa Piano sẽ hội ngộ trong chương trình

Bốn cây đàn piano, cuộc hội ngộ của những kiệt tác

Diễn ra vào 20 giờ ngày 1.11 tại Phòng hòa nhạc lớn, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, chương trình Nghệ thuật hòa tấu – Cuộc hội ngộ của những kiệt tác trên bốn cây đàn piano quy tụ 32 nghệ sĩ, giảng viên trực tiếp giảng dạy tại Khoa Piano.

Điểm đặc biệt của chương trình sẽ là những tác phẩm vốn được viết cho dàn nhạc giao hưởng được chuyển soạn cho bốn cây đàn piano.

Không có sự hỗ trợ của nhiều nhạc cụ khác nhau, các nghệ sĩ sẽ phải phối hợp chặt chẽ trong tổ chức âm thanh, phân chia bè và xử lý sắc thái, nhằm tái hiện cấu trúc, màu sắc và sức biểu cảm của nguyên tác.

Chương trình sẽ đưa khán giả đến với nhiều phong cách âm nhạc, từ Mozart, Glinka, Mendelssohn đến Smetana và Tchaikovsky. Những tác phẩm thuộc các phong cách và trường phái khác nhau được tái hiện trên phím đàn, đòi hỏi nghệ sĩ vừa làm chủ phần diễn tấu của mình, vừa lắng nghe và điều chỉnh để tạo nên một chỉnh thể hòa tấu thống nhất.

Bên cạnh những tác phẩm giao hưởng, trích đoạn Carmen Suite: Toreador Song của Georges Bizet cũng sẽ tạo điểm nhấn với đội hình tám nghệ sĩ. Sự mở rộng đội hình tạo thêm điều kiện để khai thác sức mạnh âm thanh, nhịp điệu và màu sắc của tác phẩm opera nổi tiếng.

Hình thức hòa tấu này không chỉ đặt ra yêu cầu cao về kỹ thuật biểu diễn, mà còn đòi hỏi khả năng lắng nghe, tương tác và phối hợp giữa các nghệ sĩ.

Thế hệ các nghệ sĩ, giảng viên Khoa Piano

Mỗi người đảm nhiệm một phần diễn tấu riêng, song tất cả phải hướng tới một chỉnh thể âm nhạc thống nhất.

Bên cạnh các tác phẩm kinh điển, chương trình sẽ mở rộng không gian biểu đạt với Rhapsody in Blue của George Gershwin, tác phẩm tiêu biểu cho sự giao thoa giữa jazz và truyền thống giao hưởng Mỹ.

Đáng chú ý, Warsaw Concerto của Richard Addinsell, sáng tác năm 1941 cho bộ phim Dangerous Moonlight sẽ được giới thiệu qua bản chuyển soạn dành cho bốn piano do Dustin Tiêu thực hiện riêng cho chương trình với sự tham gia của Đào Trọng Tuyên, Nguyễn Hoàng Phương, PGS.TS. Nguyễn Huy Phương và Lưu Đức Anh. Theo ban tổ chức, đây là lần đầu tiên bản chuyển soạn này ra mắt công chúng.

Từ kiệt tác thế giới đến tiếng nói Việt Nam

Giữa những kiệt tác quốc tế thì Tổ khúc cho 4 piano của nhạc sĩ Đặng Hữu Phúc sẽ mang đến dấu ấn riêng của Việt Nam.

Hai chương được lựa chọn biểu diễn sẽ là Dance và Phiên chợ vùng cao. Đây cũng là tác phẩm duy nhất trong chương trình được sáng tác nguyên bản cho bốn cây đàn piano, đưa chất liệu và nhịp điệu dân gian Việt Nam vào ngôn ngữ piano đương đại.

Đặt bên cạnh những tên tuổi lớn của âm nhạc thế giới, sáng tác của Đặng Hữu Phúc cho thấy âm nhạc Việt Nam có thể đối thoại với những truyền thống quốc tế bằng tiếng nói sáng tạo riêng.

Chất liệu dân gian không chỉ gợi nhắc cội nguồn văn hóa, mà còn có thể trở thành nguồn cảm hứng cho những cấu trúc biểu diễn mới. Đó cũng là tinh thần đáng chú ý của chương trình: Tiếp cận tinh hoa âm nhạc quốc tế, đồng thời khẳng định bản sắc Việt Nam trong không gian nghệ thuật hàn lâm.

Các nghệ sĩ đang tích cực tập luyện chuẩn bị cho chương trình

Từ những ngày đầu còn thiếu thốn về nhạc cụ, tài liệu và đội ngũ giảng dạy, Khoa Piano đã cùng Trường Âm nhạc Việt Nam (nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam) đặt những viên gạch đầu tiên cho nền đào tạo piano chuyên nghiệp ở nước ta.

Bảy thập kỷ trôi qua, những phím đàn không chỉ nối dài một truyền thống sư phạm, mà còn góp phần đưa nhiều thế hệ nghệ sĩ Việt Nam đến với những sân khấu lớn, những chuẩn mực biểu diễn quốc tế.

Trong hành trình ấy, dấu ấn của nhà giáo Thái Thị Liên cùng các thế hệ giảng viên kế tiếp là một phần quan trọng trong lịch sử piano Việt Nam.

Thành công của NSND Đặng Thái Sơn tại Cuộc thi Piano quốc tế Chopin năm 1980 cũng trở thành dấu mốc đáng nhớ, góp phần khẳng định vị thế của nghệ sĩ Việt Nam trên bản đồ âm nhạc thế giới.

Nhìn lại chặng đường 70 năm, chương trình hòa tấu lần này không chỉ là dịp giới thiệu những tác phẩm có giá trị nghệ thuật, mà còn là cơ hội để đội ngũ giảng viên trực tiếp thể hiện năng lực biểu diễn, tinh thần cộng tác và sự gắn bó với nghề.

Sự hội tụ của các thế hệ nghệ sĩ, giảng viên trên cùng sân khấu cho thấy mối liên kết giữa đào tạo và biểu diễn, giữa nền tảng chuyên môn và thực tiễn sáng tạo.

70 năm không chỉ được đo bằng chiều dài lịch sử, mà còn bằng khả năng gìn giữ và làm mới những giá trị đã được tạo dựng.

Các giảng viên trẻ Khoa Piano sẽ tham gia chương trình

Trong đêm hòa tấu, bốn cây đàn piano sẽ cùng vang lên như hình ảnh của sự tiếp nối giữa các thế hệ nghệ sĩ, giữa di sản âm nhạc thế giới và khát vọng sáng tạo của Việt Nam.

Đó cũng là cách Khoa Piano nhìn lại hành trình đã qua, đồng thời mở ra những chân trời âm nhạc mới trên nền tảng truyền thống được bền bỉ gìn giữ.