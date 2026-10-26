Bốn cây đàn piano - cuộc hội ngộ của những kiệt tác âm nhạc

Tối 1/11 tới đây, tại Phòng Hòa nhạc lớn - Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam sẽ diễn ra chương trình “Nghệ thuật hòa tấu - Cuộc hội ngộ của những kiệt tác trên bốn cây đàn piano”, nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Học viện và Khoa Piano (1956-2026). Chương trình quy tụ 32 nghệ sĩ là giảng viên Khoa Piano, mang đến hành trình âm nhạc từ những kiệt tác thế giới đến sáng tác Việt Nam đương đại.

Điểm đặc biệt của đêm diễn là những tác phẩm vốn được viết cho dàn nhạc giao hưởng được chuyển soạn để biểu diễn trên bốn cây đàn piano. Không có sự hỗ trợ của nhiều nhóm nhạc cụ, các nghệ sĩ phải phối hợp chặt chẽ trong phân chia bè, tổ chức âm thanh và xử lý sắc thái nhằm tái hiện cấu trúc, màu sắc và sức biểu cảm của nguyên tác. Hình thức biểu diễn này đòi hỏi kỹ thuật vững vàng, tư duy tổng phổ và khả năng tương tác giữa các nghệ sĩ.

Các nghệ sĩ tích cực tập luyện chuẩn bị cho chương trình vào tối 1/11. Ảnh: BTC

Chương trình đưa khán giả đến với nhiều trường phái âm nhạc, từ “Giao hưởng số 40 cung Sol thứ, K. 550” của Wolfgang Amadeus Mozart, overture “Ruslan và Lyudmila” của Mikhail Glinka, overture “Giấc mộng đêm hè” của Felix Mendelssohn đến thơ giao hưởng “Vltava của Bedřich Smetana” và tổ khúc ballet “Kẹp hạt dẻ” của Pyotr Ilyich Tchaikovsky.

Một điểm nhấn là trích đoạn “Carmen Suite: Toreador Song” của Georges Bizet, qua bản chuyển soạn của Edmund Parlow, với sự tham gia của tám nghệ sĩ. Trong khi đó, “Rhapsody in Blue” của George Gershwin mở ra sự giao thoa giữa jazz và truyền thống giao hưởng Mỹ.

Đáng chú ý, “Warsaw Concerto” của Richard Addinsell, gắn với bộ phim “Dangerous Moonlight” năm 1941, sẽ được giới thiệu qua bản chuyển soạn cho bốn piano do Dustin Tiêu thực hiện riêng cho chương trình. Theo Ban tổ chức, đây là lần đầu bản chuyển soạn này ra mắt công chúng.

Giữa những kiệt tác quốc tế, dấu ấn âm nhạc Việt Nam được thể hiện qua Tổ khúc cho bốn piano của nhạc sĩ Đặng Hữu Phúc, với hai chương “Dance” và “Phiên chợ vùng cao”. Đây là tác phẩm duy nhất trong chương trình được sáng tác nguyên bản cho bốn cây đàn piano, đưa chất liệu và nhịp điệu dân gian Việt Nam vào ngôn ngữ piano đương đại.

Chương trình cũng là dịp nhìn lại hành trình 70 năm của Khoa Piano, một trong những đơn vị đặt nền móng cho đào tạo piano chuyên nghiệp tại Việt Nam. Từ những ngày đầu còn nhiều thiếu thốn, khoa từng bước xây dựng đội ngũ giảng viên, phát triển hoạt động đào tạo gắn với biểu diễn.

Một buổi hòa nhạc của Dàn nhạc giao hưởng của Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam. Ảnh: BTC

Với sự hội tụ của 32 nghệ sĩ - giảng viên, đêm hòa nhạc không chỉ tôn vinh những giá trị âm nhạc kinh điển mà còn thể hiện sự kết nối giữa đào tạo và biểu diễn, giữa gìn giữ truyền thống và tìm kiếm những khả năng sáng tạo mới. Đây cũng là dịp để Khoa Piano khẳng định nền tảng chuyên môn, sức sống của truyền thống đào tạo và khát vọng phát triển của âm nhạc hàn lâm Việt Nam.