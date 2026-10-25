Bốn cây đàn piano, cuộc hội ngộ của kiệt tác âm nhạc

Bốn cây đàn piano, 32 nghệ sĩ và những kiệt tác trải dài qua nhiều thế kỷ sẽ cùng hội tụ trong đêm hòa nhạc kỷ niệm 70 năm Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Đặc biệt, cả 32 nghệ sĩ biểu diễn đều là giảng viên khoa Piano, những người đang trực tiếp đảm nhiệm công tác đào tạo và gắn bó với hoạt động biểu diễn chuyên nghiệp.

Không chỉ là cuộc gặp gỡ của những tác phẩm lớn, chương trình còn đặt ra một thử thách nghệ thuật: Chuyển hóa những tác phẩm vốn được viết cho dàn nhạc giao hưởng thành ngôn ngữ hòa tấu trên bốn cây đàn piano, đòi hỏi kỹ thuật vững vàng, tư duy tổng phổ và khả năng cộng hưởng giữa các nghệ sĩ.

Một buổi hòa nhạc của Dàn nhạc giao hưởng của Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam. (Nguồn: VNAM)

Từ những kiệt tác kinh điển đến sắc màu âm nhạc hiện đại

Chương trình mở ra hành trình âm nhạc từ thời kỳ Cổ điển và Lãng mạn với Giao hưởng số 40 cung Sol thứ, K. 550 của Wolfgang Amadeus Mozart, qua bản chuyển soạn của Theodor Kirchner; overture Ruslan và Lyudmila của Mikhail Glinka, chuyển soạn bởi Vyacheslav Gryaznoff; và overture Giấc mộng đêm hè, Op. 21 của Felix Mendelssohn, qua bản chuyển soạn của Franz Ludwig Schubert.

Hành trình ấy tiếp tục với thơ giao hưởng Vltava (The Moldau) của Bedřich Smetana và tổ khúc ballet Kẹp hạt dẻ, Op. 71a của Pyotr Ilyich Tchaikovsky. Qua bốn cây đàn piano, những đường nét giai điệu, bè đệm và màu sắc vốn được phân chia cho nhiều nhóm nhạc cụ được tái hiện trong một cấu trúc biểu diễn mới, vừa giữ tinh thần nguyên bản, vừa mở ra những khả năng biểu đạt khác biệt.

Đáng chú ý, GS.TS.NGND. Trần Thu Hà tham gia biểu diễn trong chương trình với tác phẩm của Mozart và Smetana, cùng các nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ giảng viên. Riêng Carmen Suite: Toreador Song của Georges Bizet, qua bản chuyển soạn của Edmund Parlow, quy tụ tám nghệ sĩ: Trần Lê Bảo Quyên, Đào Trọng Tuyên, Hoàng Hồ Thu, Vũ Hoàng Cường, Ngô Phương Vi, Phạm Ngọc Giang, Đinh Hồng Trang và Nguyễn Đức Thịnh. Đội hình mở rộng hứa hẹn tạo nên điểm nhấn về năng lượng và sức cộng hưởng.

Ở phần âm nhạc thế kỷ XX, Rhapsody in Blue của George Gershwin mang đến cuộc giao thoa đặc sắc giữa jazz và truyền thống giao hưởng Mỹ. Tác phẩm được chuyển soạn bởi Henry Levine, với phần trình diễn của Phạm Quỳnh Trang, Trần Thục Anh, Trần Việt Bảo và Trần Hà Mi.

Chương trình còn giới thiệu Warsaw Concerto của Richard Addinsell, bản nhạc gắn với bộ phim Dangerous Moonlight năm 1941. Bản chuyển soạn cho bốn piano do Dustin Tiêu thực hiện riêng cho đêm diễn, với sự tham gia của Đào Trọng Tuyên, Nguyễn Hoàng Phương, PGS.TS. Nguyễn Huy Phương và Lưu Đức Anh. Theo thông tin từ ban tổ chức, bản chuyển soạn này sẽ lần đầu ra mắt công chúng.

Âm nhạc Việt Nam trong cuộc đối thoại cùng thế giới

Giữa những kiệt tác quốc tế, Tổ khúc cho 4 piano của nhạc sĩ Đặng Hữu Phúc giữ vị trí đặc biệt. Với hai chương số 3 Dance và số 4 Phiên chợ vùng cao, đây là tác phẩm duy nhất trong chương trình được viết nguyên bản cho bốn cây đàn piano, do Phạm Quỳnh Trang, Trần Thục Anh, Trần Hà Mi và Trần Văn Cơ biểu diễn.

Chất liệu và nhịp điệu dân gian Việt Nam được đưa vào ngôn ngữ piano đương đại, tạo nên một cuộc đối thoại giữa bản sắc dân tộc và tư duy sáng tác hiện đại. Đặt bên cạnh Mozart, Mendelssohn, Tchaikovsky hay Gershwin, tác phẩm cho thấy âm nhạc Việt Nam có thể hiện diện trong cùng một không gian nghệ thuật hàn lâm bằng tiếng nói sáng tạo riêng.

Nhóm giáo viên 8x, 9x của khoa Piano Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. (Nguồn: VNAM)

Đó cũng là một điểm đáng chú ý của chương trình: Tiếp cận tinh hoa âm nhạc thế giới nhưng không tách rời cội nguồn văn hóa, gìn giữ truyền thống đồng thời mở rộng những khả năng biểu đạt mới.

Trong đêm nhạc kỷ niệm lần này, sự hội tụ của 32 nghệ sĩ – toàn bộ là giảng viên khoa Piano – cùng GS.TS NGND Trần Thu Hà, PGS.TS. Nguyễn Huy Phương, Giám đốc Học viện, và TS. Đào Trọng Tuyên, Trưởng khoa Piano, mang ý nghĩa vượt ra ngoài một chương trình biểu diễn. Đó là cuộc gặp gỡ của những người cùng chia sẻ một nền tảng nghề nghiệp, nơi các thế hệ giảng viên trực tiếp thể hiện năng lực chuyên môn, tinh thần cộng tác và sự tiếp nối truyền thống bằng chính lao động nghệ thuật của mình.

Bảy mươi năm không chỉ là chiều dài lịch sử, mà còn là khả năng gìn giữ những giá trị cốt lõi và tiếp tục phát triển. Từ Mozart đến Gershwin, từ những kiệt tác giao hưởng đến sáng tác Việt Nam đương đại, đêm hòa tấu bốn piano là dịp để khoa khẳng định nền tảng chuyên môn, sức sống của truyền thống đào tạo và khát vọng sáng tạo trong đời sống âm nhạc hôm nay.

Chương trình nghệ thuật hòa tấu - Cuộc hội ngộ của những kiệt tác trên bốn cây đàn piano sẽ diễn ra vào ngày 1/11 tới đây tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.