Bồn cầu trên ô tô và loạt sáng chế kỳ lạ của các hãng xe Trung Quốc

Trong cuộc cạnh tranh về công nghệ và tiện nghi, các hãng xe Trung Quốc không chỉ tập trung phát triển pin, động cơ điện hay hệ thống hỗ trợ lái. Nhiều doanh nghiệp còn nghiên cứu những trang bị ít ai nghĩ sẽ xuất hiện trên ô tô, nhằm nâng cao trải nghiệm hoặc mở rộng khả năng vận hành của phương tiện.

Bồn ngâm chân trên ô tô

Deepal, thương hiệu xe năng lượng mới thuộc tập đoàn Changan, gây chú ý khi đăng ký sáng chế hệ thống ngâm chân tích hợp trong khoang hành khách. Thông tin về sáng chế này được công bố hồi tháng 10 vừa qua.

Theo thiết kế, bồn ngâm chân được đặt trong khoang chứa dưới ghế ngồi. Khi cần sử dụng, hệ thống ray trượt điều khiển bằng điện sẽ đưa bồn ra ngoài, sau đó cơ cấu nâng mở rộng thành bồn chứa nước. Thiết bị có thể thu gọn để tiết kiệm không gian.

Hình ảnh minh họa bồn ngâm chân tích hợp dưới ghế ngồi trên ô tô theo sáng chế của Deepal. Ảnh: Paultan.

Đáng chú ý, hệ thống tích hợp bộ gia nhiệt, cảm biến nhiệt độ và mực nước, con lăn massage cùng đèn cực tím khử khuẩn. Người dùng có thể điều chỉnh các chức năng qua màn hình trung tâm. Bồn còn có tấm chắn chống tràn và cơ chế khóa an toàn khi xe di chuyển.

Dù có nhiều tiện ích, thiết bị vẫn đặt ra những vấn đề về cấp nước, vệ sinh và bảo dưỡng trong quá trình sử dụng. Deepal chưa công bố kế hoạch trang bị hệ thống ngâm chân trên các mẫu xe thương mại.

Bồn cầu giấu dưới ghế ngồi

Trước Deepal, hãng xe Seres từng gây chú ý khi được cấp bằng sáng chế cho hệ thống bồn cầu tích hợp trên ô tô. Seres là hãng xe Trung Quốc hợp tác với Huawei để phát triển thương hiệu Aito. Sáng chế này được cấp bằng hồi tháng 4 vừa qua.

Theo thiết kế, bồn cầu được bố trí bên dưới ghế ngồi, kết nối với hệ thống ray trượt để kéo ra khi cần sử dụng. Sau đó, thiết bị có thể được đẩy trở lại vị trí ban đầu, giúp tiết kiệm không gian trong khoang hành khách.

Thiết kế bồn cầu tích hợp dưới ghế ngồi, có thể kéo ra khi sử dụng và thu gọn nhờ cơ cấu ray trượt. Ảnh: Seres

Đáng chú ý, hệ thống tích hợp bộ phận gia nhiệt để làm bay hơi chất lỏng và sấy khô chất thải rắn. Quạt thông gió cùng đường ống xả giúp hạn chế mùi khó chịu, trong khi chất thải được thu gom vào hộp chứa. Thiết bị còn hỗ trợ điều khiển bằng giọng nói.

Sáng chế hướng đến nhu cầu vệ sinh cá nhân trong những chuyến đi dài hoặc khi cắm trại. Tuy nhiên, việc bố trí bồn cầu trong khoang hành khách đặt ra nhiều vấn đề về vệ sinh, sự riêng tư và kiểm soát mùi. Seres hiện chưa công bố kế hoạch thương mại hóa.

Hệ thống chân vịt giúp ô tô di chuyển trên mặt nước

Trong khi Deepal và Seres tập trung vào tiện nghi, Chery lại gây chú ý với sáng chế hệ thống chân vịt giúp ô tô di chuyển trên mặt nước. Công nghệ này được công bố hồi tháng 4 vừa qua, hướng đến những phương tiện có khả năng vận hành trên cả đường bộ và mặt nước.

Theo thiết kế, hệ thống sử dụng bốn chân vịt chia thành hai nhóm. Hai chân vịt phía sau tạo lực đẩy giúp xe tiến về phía trước, trong khi hai chân vịt phía trước hướng lực đẩy xuống dưới nhằm điều chỉnh tư thế thân xe khi nổi trên mặt nước.

Bản vẽ sáng chế hệ thống chân vịt giúp ô tô di chuyển và duy trì sự ổn định trên mặt nước của Chery. Ảnh: Eureka.

Hệ thống còn tích hợp cảm biến theo dõi góc nghiêng và mức độ dao động của phương tiện, từ đó tự động điều chỉnh lực đẩy để duy trì sự ổn định. Đặc biệt, hai chân vịt phía sau có thể hoạt động ở tốc độ khác nhau, giúp xe thay đổi hướng di chuyển.

Tuy nhiên, công nghệ này hiện vẫn nằm trong hồ sơ đăng ký sáng chế. Chery chưa công bố tốc độ di chuyển trên mặt nước, khả năng chống thấm hay kế hoạch thương mại hóa.