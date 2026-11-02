Bốn bộ huy chương môn golf tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026

Ban tổ chức họp báo tại Hà Nội. (Ảnh: TIỀN PHONG)

Ngày 2/11, tại Hà Nội, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Cục Thể dục thể thao Việt Nam, Báo Tiền Phong và Hiệp hội Golf Việt Nam (VGA) phối hợp tổ chức họp báo công bố Giải vô địch golf quốc gia năm 2026 - Cúp VinFast.

Ban tổ chức và các hoa hậu Báo Tiền Phong tại cuộc họp báo. (Ảnh: Tiền phong)

Ra đời từ năm 2005, trải qua hơn hai thập kỷ phát triển, Giải vô địch golf quốc gia đã trở thành một trong những sân chơi quan trọng của golf Việt Nam. Từ năm 2022, với sự đồng hành của Báo Tiền Phong, giải đấu được đưa vào hệ thống golf chuyên nghiệp Việt Nam, tạo cơ hội để các vận động viên trong nước cạnh tranh ở cấp độ cao nhất.

Mùa giải 2026 đánh dấu bước ngoặt khi lần đầu tiên giải đấu nằm trong chương trình Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X. Thành tích của các golfer không chỉ quyết định danh hiệu cá nhân mà còn đóng góp trực tiếp vào kết quả chung của các đoàn thể thao tỉnh, thành phố và ngành.

Việc golf góp mặt tại Đại hội cũng tạo thêm động lực để các địa phương đầu tư đào tạo, phát triển lực lượng kế cận, đồng thời đánh giá chất lượng chuyên môn và chiều sâu lực lượng của mình.

Bốn nội dung, hai thể thức thi đấu

Giải diễn ra từ ngày 23-28/11 tại Vinpearl Golf Léman (Thành phố Hồ Chí Minh), với bốn nội dung gồm cá nhân nam, cá nhân nữ, đồng đội nam và đồng đội nữ, tương ứng bốn bộ huy chương tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X.

Nguyễn Đức Sơn, nhà vô địch golf quốc gia năm 2024 phát biểu tại họp báo. (Ảnh: Tiền Phong)

Ở nội dung cá nhân nam và nữ, các vận động viên thi đấu theo thể thức đấu gậy (stroke play), không áp dụng điểm chấp, qua ba vòng, mỗi vòng 18 hố. Không có cắt loại và golfer có tổng số gậy thấp nhất sau 54 hố sẽ giành chức vô địch.

Đáng chú ý, kết quả cá nhân còn là cơ sở lựa chọn, xếp hạt giống cho tám đội có thành tích tốt nhất ở mỗi nội dung nam và nữ bước vào vòng đối kháng loại trực tiếp.

Ở nội dung đồng đội, các đội thi đấu theo thể thức đối kháng (match play). Mỗi cuộc đối đầu đồng đội nam gồm ba trận đơn, trong khi đồng đội nữ có hai trận đơn. Kết quả các trận đấu quyết định đội giành quyền đi tiếp trong cuộc cạnh tranh huy chương.

Nếu đấu gậy đề cao sự ổn định qua từng vòng, đấu đối kháng lại đòi hỏi khả năng điều chỉnh chiến thuật theo diễn biến trực tiếp và đối thủ. Vì vậy, thành tích đồng đội không chỉ phụ thuộc vào năng lực cá nhân mà còn thể hiện chiều sâu lực lượng, khả năng phân bổ vận động viên và bản lĩnh thi đấu của mỗi đoàn.

Thử thách mới tại Vinpearl Golf Léman

Vinpearl Golf Léman lần đầu tiên đăng cai các cuộc tranh tài thuộc chương trình Đại hội Thể thao toàn quốc. Sân golf được quy hoạch với quy mô 36 hố, gồm hai sân Bắc và Nam, trên tổng diện tích khoảng 200ha.

Sân được thiết kế theo phong cách "Riparian Habitat", lấy cảm hứng từ hệ sinh thái ven các thủy vực. Đáng chú ý, sân Bắc 18 hố có nhiều thiết kế mang tính chiến thuật, trong đó có những mẫu hố kinh điển như The Dell, The Biarritz, The Redan và The Volcano.

Các vận động viên sẽ phải nghiên cứu địa hình, đánh giá hướng gió, lựa chọn gậy và phương án tiếp cận green phù hợp. Điều kiện sân mới kết hợp với áp lực tranh huy chương hứa hẹn tạo thêm những thử thách chuyên môn cho các golfer.

Cơ hội khẳng định thế hệ golfer trẻ

Những năm gần đây, Giải vô địch golf quốc gia chứng kiến sự trưởng thành của nhiều vận động viên trẻ. Ở nội dung nam, Nguyễn Anh Minh vô địch năm 2022, Nguyễn Nhất Long đăng quang năm 2023, Nguyễn Đức Sơn lên ngôi năm 2024 và Nguyễn Tuấn Anh giành chức vô địch năm 2025.

Trong khi đó, ở nội dung nữ, Đoàn Xuân Khuê Minh vô địch năm 2022, trước khi Lê Chúc An tạo dấu ấn với ba chức vô địch liên tiếp trong các năm 2023, 2024 và 2025.

Những kết quả này cho thấy khả năng cạnh tranh của lớp golfer trẻ, đồng thời khẳng định vai trò của hệ thống giải đấu trong việc phát hiện và phát triển tài năng.

Tại mùa giải năm nay, áp lực sẽ lớn hơn khi thành tích cá nhân gắn với kết quả chung của các đoàn thể thao. Đây cũng là cơ hội để các vận động viên rèn luyện bản lĩnh, khả năng kiểm soát cảm xúc và tích lũy kinh nghiệm thi đấu.

Trong bối cảnh thể thao Việt Nam hướng tới SEA Games 2027 tại Malaysia, kết quả tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X sẽ góp phần đánh giá lực lượng, nhận diện những gương mặt nổi bật cho các nhiệm vụ quốc tế tiếp theo.

Với bốn bộ huy chương và hai thể thức thi đấu, Giải vô địch golf quốc gia năm 2026 - Cúp VinFast được kỳ vọng tạo nên cuộc cạnh tranh hấp dẫn, đồng thời mở thêm cơ hội thúc đẩy golf thành tích cao Việt Nam phát triển.

Minh Giang