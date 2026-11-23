Cú sút cực mạnh của Bebe.

Ở tuổi 36, cựu tiền đạo MU hiện khoác áo Teruel tại giải Hạng Ba Tây Ban Nha. Bebe được xếp đá chính ở cuộc đối đầu với Hercules 21/11. Teruel nhận thất bại 0-1, nhưng cá nhân Bebe vẫn gây bão bởi một tình huống diễn ra ngay trước khi trận đấu khép lại.

Trong lúc nỗ lực dứt điểm, Bebe tung cú volley đầy uy lực về phía khung thành đối phương. Tuy nhiên, trái bóng đi chệch mục tiêu một khoảng cách rất xa, bay thẳng về phía khu vực phía sau khán đài và đập trúng một thanh xà. Cú sút mạnh đến mức dường như làm vỡ hệ thống đèn tại sân vận động.

Khoảnh khắc hy hữu này lập tức lan truyền trên mạng xã hội, khiến người hâm mộ bóng đá không khỏi kinh ngạc. Một tài khoản hài hước bình luận: "Bebe vừa làm tắt đèn ở một quán bar tại Teruel chỉ bằng một cú sút".

Người khác thốt lên: "Không thể tin nổi!". Một cổ động viên khác viết: "Bebe đúng là độc nhất vô nhị". Thậm chí, có người còn đùa rằng tòa nhà vẫn lưu lại dấu vết từ cú sút như tên lửa của cựu tiền đạo MU. Một bình luận châm biếm khác viết: "Điện ngày càng đắt đỏ".

Bebe khi còn khoác áo MU.

Bebe từng được xem là một trong những bản hợp đồng thất bại nhất lịch sử MU. Năm 2010, khi mới 20 tuổi, cầu thủ người Bồ Đào Nha gia nhập đội chủ sân Old Trafford theo cách không ai ngờ tới.

Phát hiện Bebe tại một giải đấu dành cho người vô gia cư, Sir Alex Ferguson quyết định chi 7,4 triệu bảng để đưa anh về MU. Đáng chú ý, chiến lược gia người Scotland chưa từng trực tiếp xem tiền đạo này thi đấu. Thương vụ được xúc tiến theo lời giới thiệu của trợ lý Carlos Queiroz, khi đó là cánh tay phải đáng tin cậy của Sir Alex.

Tuy nhiên, kỳ vọng nhanh chóng biến thành thất vọng. Trong 4 năm thuộc biên chế MU, Bebe chỉ có vỏn vẹn 7 lần ra sân và ghi được 2 bàn thắng. Phần lớn thời gian tại Old Trafford, anh liên tục được đem cho mượn tới Besiktas, Rio Ave và Pacos de Ferreira.

Năm 2014, Bebe rời MU để chuyển sang Benfica. Sau này, cầu thủ người Cape Verde thậm chí mô tả việc chia tay Old Trafford là khoảnh khắc tuyệt vời nhất cuộc đời. Sự nghiệp của Bebe sau đó trải qua nhiều bến đỗ tại Tây Ban Nha, trước khi anh dần xuống chơi ở những giải đấu cấp thấp hơn.